La nouvelle Mercedes-Benz GLA électrique approche !

Une innovation électrique à la clé

L’élément marquant de cette nouvelle génération est l’introduction d’une version entièrement électrique. Le prototype observé, avec sa calandre fermée, en atteste. Cela augure d’un système de propulsion innovant, ouvrant la voie à une conduite silencieuse et respectueuse de l’environnement.

Un design rafraîchi

À l’extérieur, le GLA arbore un tout nouveau design à l’avant, incluant un nouveau pare-chocs et des poignées de portes rétractables. Le contour des vitres arrière est redessiné, tandis que les feux arrière affichent un motif distinctif, intégrant l’emblème de l’étoile. Bien que le pare-chocs semble assez classique, il accueille une nouvelle position pour la plaque d’immatriculation, sans évacuations d’échappement visibles. C’est un détail qui témoigne de l’évolution du design automobile vers la simplicité.

Un intérieur technologique et minimaliste

À l’intérieur, le GLA devrait s’inspirer de la CLA, offrant un environnement épuré. Un tableau de bord numérique de 26 cm (10,25 pouces) accompagnera une vaste écran central de 35,5 cm (14 pouces) pour le système d’infodivertissement. En sus, un second écran de même taille pour le passager avant viendra compléter cet arsenal technologique. Ces dispositifs fonctionneront avec le tout nouveau système d’exploitation MB.OS, conjugué à des avancées en intelligence artificielle, le rendant ainsi ultra-connecté (qui n’aime pas avoir un assistant virtuel à portée de main ?).

Des motorisations variées

Le GLA offre une panoplie de systèmes de motorisation similaires à ceux de la CLA. L’éventualité d’une version électrique avec deux moteurs électriques et une transmission intégrale est à l’étude. Ce modèle pourrait atteindre une puissance totale de 354 chevaux (260 kW) et un couple de 515 Nm. Sa batterie de 85 kWh lui permettrait également de bénéficier d’une recharge rapide DC jusqu’à 320 kW, ce qui serait un atout de taille pour les utilisateurs.

Une hybridation pour tous les goûts

La plateforme MMA ne se limite pas aux versions électriques. On attend aussi un système hybride intégrant un moteur à essence quatre cylindres de 1,5 litre, associé à une batterie de 1,3 kWh et un moteur électrique embarqué dans une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Cette diversité dans les motorisations offrira aux conductrices et conducteurs de la marque Mercedes-Benz une multitude d’options selon leurs besoins et leurs préférences, qu’il s’agisse de performance ou d’économie de carburant.

Une expérience de conduite unique

Avec ce nouveau GLA, Mercedes-Benz ne se contente pas de réitérer un modèle en succès. Loin des clichés associés aux SUV, elle cherche à redéfinir l’expérience de conduite. Pensons au quotidien, ces trajets en milieu urbain où l’agilité et la réactivité d’un véhicule sont primordiales. Le GLA se révèle idéal, alliant confort et performances, tout en restant respectueux de l’environnement grâce à ses options électrifiées.

En définitive, le nouveau Mercedes-Benz GLA semble bien parti pour séduire un large public. Qu’il s’agisse de son design innovant, de ses technologies de pointe ou de ses motorisations variées, ce crossover est un témoin de l’évolution vers une automobile plus verte et intelligente. Qui sait quelles autres surprises ce modèle nous réserve encore ?