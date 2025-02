La nouvelle Lancia Delta 2029 : un retour aux sources électrisant

Ce que vous devez retenir Un design qui marie tradition et modernitéLe projet de la nouvelle Delta s’inscrit dans la stratégie de renouveau de la marque italienne, initiée par le concept Pu+Ra.

La renaissance de la légendaire Lancia Delta se dessine peu à peu, avec une présentation officielle prévue entre 2028 et 2029. Cette nouvelle interprétation d’une icône automobile suscite déjà de nombreuses spéculations et un vif intérêt dans le monde automobile.

Un design qui marie tradition et modernité

Le projet de la nouvelle Delta s’inscrit dans la stratégie de renouveau de la marque italienne, initiée par le concept Pu+Ra. Les premières esquisses non officielles qui circulent laissent entrevoir un véhicule qui pourrait conjuguer l’ADN sportif de son illustre ancêtre avec les codes esthétiques du 21ème siècle.

Les lignes envisagées reprennent les éléments caractéristiques qui ont fait le succès de la Delta originelle : une silhouette compacte et musclée, un profil dynamique et des proportions équilibrées. Le montant C, signature visuelle de la Delta historique, devrait être réinterprété dans un esprit contemporain.

Une plateforme moderne pour des ambitions électriques

La nouvelle Delta reposera sur la plateforme STLA Small du groupe Stellantis. Cette architecture polyvalente permettra de proposer une version 100% électrique – déjà confirmée – mais aussi potentiellement une variante hybride. La production pourrait être localisée dans l’usine historique de Pomigliano d’Arco, en Italie.

Les performances attendues devraient être à la hauteur de l’héritage sportif de la marque. L’autonomie électrique visée serait d’environ 500 kilomètres, avec une puissance qui pourrait dépasser les 350 chevaux pour la version la plus sportive.

Un intérieur entre luxe et technologie

L’habitacle devrait conjuguer matériaux nobles et technologies de pointe. On s’attend à retrouver des finitions soignées avec des matériaux comme l’Alcantara et le cuir, associés à des écrans haute définition et des systèmes d’aide à la conduite dernière génération.

Le renouveau d’une légende

Cette renaissance de la Delta s’inscrit dans un contexte plus large de transformation de Lancia. La marque italienne, qui n’était plus commercialisée qu’en Italie ces dernières années, prépare son grand retour en Europe. (Un retour particulièrement attendu en France, où la Delta conserve une base de passionnés fidèles).

Le prix de cette nouvelle Delta devrait se situer aux alentours de 45 000 € pour la version d’entrée de gamme, la positionnant ainsi face à des concurrentes comme la Volkswagen ID.3 ou la future Peugeot e-308.

Les amateurs de la marque espèrent retrouver l’esprit des versions HF Integrale qui ont marqué l’histoire du sport automobile. La nouvelle Delta électrique pourrait d’ailleurs donner naissance à une déclinaison hautes performances badgée HF, perpétuant ainsi la tradition sportive de Lancia.

Ce retour aux sources, adapté aux enjeux contemporains, pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère glorieuse pour la marque italienne. Les passionnés devront simplement s’armer de patience avant de découvrir la version définitive de cette renaissance tant attendue.