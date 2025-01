La nouvelle KTM 1390 Super Adventure R 2025 : l’évolution du maxi trail tout-terrain

Ce que vous devez retenir Une mécanique affûtéeLe bicylindre en V passe de 1301 à 1350 cm³, développant désormais une puissance de 173 chevaux pour un couple de 145 Nm.

La marque autrichienne KTM vient de dévoiler la version 2025 de son vaisseau amiral tout-terrain, la 1390 Super Adventure R. Cette nouvelle mouture apporte son lot d’innovations techniques et esthétiques pour séduire les amateurs d’aventure motorisée.

Un design repensé pour l’aventure

Le nouveau millésime arbore une silhouette plus affûtée avec un cadre redessiné et une bulle plus courte, parfaitement adaptée à un usage tout-terrain. Les barres de protection ont été renforcées pour une meilleure robustesse (un atout non négligeable quand on s’aventure hors des sentiers battus). L’éclairage LED et l’écran TFT tactile de 20,3 cm (8 pouces) viennent moderniser l’ensemble.

Une mécanique affûtée

Le bicylindre en V passe de 1301 à 1350 cm³, développant désormais une puissance de 173 chevaux pour un couple de 145 Nm. L’introduction de la technologie Camshift à calage variable des soupapes améliore les performances à bas régime tout en réduisant la consommation et les émissions polluantes.

Un châssis taillé pour l’aventure

Avec un poids en ordre de marche de 230 kg, la machine conserve sa stabilité légendaire, renforcée par un cadre optimisé. La fourche WP Xplor de 48 mm à cartouche séparée et l’amortisseur WP Xplor PDS assurent un comportement optimal en tout-terrain. (Une configuration qui la distingue des versions routières S et S Evo équipées de suspensions semi-actives WP Sat).

Une électronique de pointe

L’écran tactile V80 TFT intègre une interface intuitive donnant accès aux différents modes de conduite et aux fonctionnalités de navigation. La connectivité a été revue pour offrir une expérience plus immersive et pratique. Les modes de conduite permettent d’adapter instantanément le comportement de la moto aux conditions rencontrées.

Une machine polyvalente

Cette nouvelle mouture confirme l’ADN baroudeur de la marque tout en intégrant les dernières avancées technologiques. Elle s’adresse aux motards cherchant une machine capable d’avaler les kilomètres sur route tout en gardant de sérieuses aptitudes tout-terrain. Les tarifs français devraient être annoncés prochainement, mais on peut s’attendre à un positionnement autour de 22 000 euros.

(Un prix qui peut sembler élevé mais qui se justifie par le niveau d’équipement et les performances proposées. Et entre nous, quand on voit ce que certains sont prêts à mettre dans un SUV urbain qui ne verra jamais la boue…)

La KTM 1390 Super Adventure R 2025 illustre parfaitement l’évolution du segment maxi-trail, où technologie et capacités tout-terrain doivent cohabiter harmonieusement. Une machine qui devrait séduire les amateurs de grands espaces en quête d’une monture fiable et performante.