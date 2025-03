La nouvelle Jeep Compass change de continent : sa production quitte l’Amérique pour s’installer en Europe

L’usine Stellantis de Melfi, en Italie, s’apprête à accueillir la production de la nouvelle génération de la Jeep Compass. Ce SUV compact sera dévoilé ce printemps avec une gamme complète de motorisations électrifiées, marquant un tournant stratégique dans la politique industrielle du groupe automobile.

Une relocalisation stratégique pour le marché européen

Dans l’industrie automobile mondiale, la localisation des sites de production représente un enjeu majeur pour les constructeurs. Chaque continent possède généralement ses propres usines dédiées à l’assemblage des modèles destinés à son marché. Stellantis vient de prendre une décision importante en annonçant le transfert de la production de la Jeep Compass vers l’Europe, plus précisément dans son usine italienne de Melfi.

Cette décision marque un véritable changement de cap pour ce modèle emblématique de la marque américaine. Jusqu’à présent, la Compass était principalement produite outre-Atlantique pour les marchés nord-américains. Ce transfert vers l’Italie s’inscrit dans une stratégie plus large de Stellantis visant à optimiser ses capacités de production en Europe, tout en répondant aux exigences spécifiques du marché européen en matière d’électrification.

Une nouvelle génération basée sur la plateforme STLA Medium

D’après les informations communiquées par la marque, la nouvelle Jeep Compass sera développée sur la plateforme STLA Medium, l’une des architectures modulaires de nouvelle génération du groupe Stellantis. Cette base technique est déjà utilisée par plusieurs modèles de l’alliance, notamment les Peugeot 3008 et 5008 ainsi que l’Opel Grandland. Ce choix technique n’est pas anodin, car il permet à Jeep de bénéficier d’économies d’échelle substantielles tout en proposant une gamme élargie de motorisations.

La plateforme STLA Medium a été spécifiquement conçue pour accueillir différents types de propulsion, allant des versions hybrides légères aux modèles 100% électriques. Elle offre également la possibilité d’intégrer des systèmes de transmission intégrale, un élément essentiel pour une marque comme Jeep dont l’ADN est fortement lié aux capacités tout-terrain. Cette polyvalence technique permettra à la Compass de répondre aux attentes variées des clients européens, de plus en plus orientés vers les motorisations alternatives.

Une offre de motorisations diversifiée pour tous les usages

La nouvelle génération de la Jeep Compass proposera une gamme complète de motorisations électrifiées. Selon le communiqué officiel, elle sera disponible en versions e-Hybrid (hybrides légères), e-Hybrid plug-in (hybrides rechargeables) et 100% électriques. Cette diversité permettra de répondre aux différents besoins des utilisateurs, qu’ils privilégient l’autonomie, les performances ou la réduction des émissions de CO2.

Si l’on se base sur les motorisations actuellement proposées sur les autres modèles du groupe partageant la même plateforme, nous pouvons anticiper plusieurs options techniques. La version micro–hybride devrait disposer d’une puissance d’environ 136 ch, tandis que l’hybride rechargeable pourrait atteindre les 195 ch. Quant aux variantes électriques, elles pourraient être proposées en plusieurs niveaux de puissance : 210, 230 et même 320 ch pour la version la plus performante. En termes d’autonomie, les versions électriques pourraient dépasser les 600 km, à l’image de ce que proposent les modèles français du groupe. La Jeep Compass sera également disponible en version traction avant ou intégrale, cette dernière étant particulièrement adaptée aux conditions hivernales et aux chemins non goudronnés.

Un design extérieur fidèle à l’identité Jeep mais résolument moderne

Bien que les informations détaillées sur le design de la nouvelle Compass soient encore limitées, Jeep a dévoilé quelques images qui nous permettent d’entrevoir les lignes de ce futur modèle. À l’avant, on retrouve une réinterprétation de la calandre emblématique à sept fentes verticales, signature visuelle de la marque depuis ses origines. Sur les images dévoilées, cette calandre semble scellée, ce qui pourrait indiquer qu’il s’agit de la version électrique.

La face avant est complétée par une fine bande LED qui fait office de feux de jour, rehaussée par des projecteurs volumineux aux formes géométriques positionnés aux extrémités. Cette signature lumineuse confère à la Compass un regard moderne et distinctif. À l’arrière, les feux adoptent également un design anguleux avec une signature lumineuse segmentée entre les parties supérieure et inférieure, renforçant le caractère robuste et technologique du véhicule. Ce langage stylistique s’inscrit dans l’évolution du design Jeep, alliant tradition et modernité pour créer une identité visuelle forte et reconnaissable.

Un lancement en Europe mais des incertitudes pour l’Amérique du Nord

Si l’Europe se réjouit de l’arrivée de la production de la Compass à Melfi, la situation est plus complexe de l’autre côté de l’Atlantique. Initialement, il était prévu que la production du modèle pour les marchés nord-américains soit assurée par l’usine de Brampton au Canada. Cette stratégie semble désormais remise en question. Stellantis a annoncé une pause temporaire dans les préparatifs de production sur ce site, indiquant qu’une réévaluation de sa stratégie produit pour l’Amérique du Nord était en cours.

Cette décision s’explique notamment par l’environnement économique et réglementaire incertain qui règne actuellement sur le marché automobile nord-américain. Les menaces de nouveaux droits de douane et les possibles modifications des réglementations concernant les véhicules électriques aux États-Unis créent un climat d’incertitude qui pousse les constructeurs à la prudence dans leurs investissements. Cette situation a suscité l’inquiétude des syndicats canadiens, préoccupés par l’avenir de l’emploi dans l’usine de Brampton. Néanmoins, Stellantis a réaffirmé son engagement à maintenir ses plans d’investissement pour ce site, même si le calendrier de production de la Compass y est temporairement suspendu.

Un modèle stratégique pour Jeep sur le marché européen des SUV compacts

La Compass occupe une place importante dans la gamme Jeep en Europe. Positionnée dans le segment des SUV compacts, elle se situe entre la petite Renegade et le plus imposant Cherokee. Ce segment est l’un des plus disputés du marché automobile européen, avec une concurrence féroce incluant des modèles comme le Volkswagen Tiguan, le Peugeot 3008 ou encore le Toyota RAV4.

En intégrant des motorisations électrifiées et en modernisant son style, la nouvelle Compass ambitionne de renforcer sa position sur ce marché exigeant. Le fait que sa production soit désormais localisée en Europe constitue un atout supplémentaire, permettant une meilleure réactivité face aux évolutions du marché et une réduction des délais de livraison. Jeep mise également sur les capacités tout-terrain de la Compass, un domaine où la marque possède une légitimité historique, pour se différencier de concurrents davantage orientés vers un usage urbain. La présentation officielle de cette nouvelle génération, prévue pour ce printemps, permettra de découvrir en détail les ambitions de Jeep pour ce modèle stratégique.

Un prix attendu compétitif malgré la montée en gamme technologique

Bien que les tarifs officiels n’aient pas encore été communiqués, on peut s’attendre à ce que la nouvelle Jeep Compass se positionne dans une fourchette de prix allant d’environ 35 000 € pour les versions hybrides d’entrée de gamme à plus de 50 000 € pour les déclinaisons électriques haut de gamme. Ce positionnement tarifaire placerait la Compass dans la moyenne de sa catégorie, avec un rapport équipement/prix qui devrait rester compétitif.

L’un des arguments commerciaux mis en avant par Jeep est justement l’accessibilité de son SUV, décrit comme offrant « la capacité d’une Jeep abordable, les meilleures prestations de sa classe et la technologie la plus avancée ». Cette promesse de valeur sera particulièrement importante dans un contexte où les véhicules électrifiés sont généralement proposés à des tarifs supérieurs à leurs équivalents thermiques. Stellantis pourra s’appuyer sur les économies d’échelle générées par l’utilisation de la plateforme STLA Medium partagée avec d’autres modèles du groupe pour optimiser les coûts de production et proposer un positionnement tarifaire attractif.