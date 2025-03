La nouvelle hypercar électrique turque Quasar dévoile ses 2 400 chevaux et son prix stratosphérique

L’industrie automobile turque s’apprête à faire une entrée fracassante sur le marché des hypercars avec l’Elektron Quasar, un bolide électrique aux performances surréalistes qui devrait être officiellement présenté avant la fin de l’année, marquant le début de la production limitée à 99 exemplaires dans le monde.

Un nouveau constructeur ambitieux sur la scène des hypercars

La marque Elektron Motors, fondée par l’entrepreneur turc Armagan Arabul, vient d’annoncer la signature d’accords avec des distributeurs aux Émirats Arabes Unis et en Turquie, première étape dans la création d’un réseau de distribution international. Cette jeune entreprise entend bousculer le marché des véhicules d’exception avec sa première création aux allures futuristes.

Ce constructeur turc rejoint ainsi un club très fermé de fabricants d’hypercars électriques, dominé jusqu’à présent par des marques comme Rimac ou Pininfarina. La Quasar représente une avancée significative pour l’industrie automobile turque, généralement moins présente dans le segment ultra-luxe. Les lignes de la voiture rappellent d’ailleurs celles de la Koenigsegg Jesko, avec des courbes agressives et une silhouette basse taillée pour l’aérodynamisme extrême.

Des performances qui défient l’entendement

L’Elektron Quasar impressionne d’abord par sa motorisation démesurée. Elle embarque quatre moteurs électriques développant une puissance combinée de 2 400 chevaux et un couple phénoménal de 3 000 Nm. Ces chiffres stratosphériques lui permettent d’atteindre des performances à couper le souffle : le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 1,65 seconde, tandis que la barre des 300 km/h est franchie en moins de 7 secondes. La vitesse maximale, limitée électroniquement, s’établit à 450 km/h, plaçant cette hypercar parmi les véhicules de série les plus rapides au monde.

La configuration technique révèle une architecture sophistiquée où chaque paire de moteurs est associée à une boîte de vitesses à deux rapports et un différentiel mécanique. Cette solution permet d’optimiser la transmission de cette puissance colossale à la route tout en garantissant une motricité optimale dans toutes les situations. L’alimentation électrique est assurée par une batterie hybride de 64,7 kWh qui combine des cellules conventionnelles avec des supercondensateurs pour maximiser l’efficacité énergétique et permettre des décharges ultrarapides lors des accélérations fulgurantes.

Une technologie de pointe pour des performances record

L’Elektron Quasar ne se contente pas d’une motorisation exceptionnelle. Elle intègre des solutions techniques avancées comme une suspension à double triangulation avec amortisseurs ajustables, des freins en céramique pour une puissance de décélération à la hauteur de ses performances, ainsi qu’un pack optionnel baptisé « Nordschleife » qui ajoute des éléments aérodynamiques actifs pour optimiser l’appui à haute vitesse.

Les simulations réalisées par le constructeur annoncent un temps de 5 minutes et 10,118 secondes sur la célèbre boucle du Nürburgring, ce qui la placerait 9 secondes devant l’actuel record détenu par la Porsche 919 Hybrid Evo. Une performance virtuelle qui reste à confirmer en conditions réelles, mais qui témoigne des ambitions démesurées du constructeur turc dans l’univers des hypercars. La liaison au sol a fait l’objet d’une attention particulière avec un châssis monocoque en fibre de carbone et titane pesant moins de 150 kg, pour un poids total de la voiture estimé à environ 1 850 kg, un chiffre relativement contenu pour un véhicule électrique de cette catégorie.

Une exclusivité à prix d’or

Comme il sied à une hypercar de ce calibre, l’Elektron Quasar sera produite en série ultra-limitée de 99 exemplaires seulement. Son prix s’établit à 2,2 millions d’euros hors taxes, soit environ 2,64 millions d’euros TTC en France, la plaçant dans le segment des hypercars les plus exclusives du marché. Les marchés cibles principaux incluent les États-Unis, le Canada, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, des régions où la clientèle fortunée apprécie particulièrement ce type de véhicules d’exception.

Cette voiture représente le premier modèle de production d’Elektron Motors, après plusieurs concepts restés à l’état de prototypes comme l’Elektron One ou le supercar Truva qui n’ont jamais atteint le stade de la commercialisation. La réussite de ce projet ambitieux permettra de confirmer la crédibilité du constructeur turc sur ce marché ultracompétitif dominé par des marques historiques et des start-ups très médiatisées. Les premières livraisons sont annoncées pour le dernier trimestre 2025, laissant au constructeur le temps de finaliser les derniers tests et homologations nécessaires avant la mise en circulation de ce bolide électrique sur les routes européennes.