La nouvelle génération de Tesla Model S : une révolution en préparation

L’année 2025 s’annonce riche en nouveautés pour Tesla. Après les évolutions majeures des Model 3 et Model Y, le constructeur américain prépare une refonte complète de sa berline haut de gamme, le Model S. Une transformation qui promet de redéfinir les standards du segment des berlines électriques premium.

Un design modernisé pour une nouvelle ère

Le Model S n’a connu que des évolutions mineures depuis son lancement. Cette future génération marquerait une rupture stylistique significative. Des rendus numériques réalisés par des designers indépendants suggèrent une esthétique plus épurée et moderne, alignée sur le nouveau langage stylistique de la marque.

L’avant adopterait une signature lumineuse inédite avec une bande LED traversante, rappelant les codes du Cybertruck. Les lignes deviendraient plus tendues, plus aérodynamiques. Le bouclier avant intégrerait des prises d’air repensées, tandis que l’arrière pourrait recevoir un bandeau lumineux horizontal caractéristique des dernières créations Tesla.

Une révolution intérieure attendue

L’habitacle ferait l’objet d’une refonte en profondeur. Les rumeurs évoquent un écran central encore plus imposant (peut-être 17 pouces), une planche de bord minimaliste et des matériaux plus raffinés. La qualité perçue franchirait un nouveau cap pour rivaliser avec les constructeurs allemands.

Des évolutions techniques majeures

Sur le plan technique, Tesla pourrait introduire une version propulsion d’entrée de gamme, positionnée sous les actuelles Dual Motor (94 990 €) et Plaid (109 990 €). Cette stratégie permettrait d’élargir la clientèle potentielle.

Les batteries bénéficieraient des dernières avancées technologiques de Tesla, avec potentiellement une autonomie dépassant les 700 km. Le système de charge serait optimisé pour tirer parti du réseau de Superchargeurs V4.

Une intelligence embarquée de nouvelle génération

L’interface utilisateur et les fonctionnalités autonomes franchiraient un nouveau cap. Le FSD (Full Self-Driving) serait encore plus performant, intégrant de nouveaux capteurs et une puissance de calcul accrue.

Les ingénieurs travailleraient sur une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisable. Le système de divertissement embarqué s’enrichirait de nouvelles fonctionnalités (pensez aux jeux vidéo et au streaming).

Cette nouvelle génération de Model S représente un défi majeur pour Tesla. La marque doit moderniser son vaisseau amiral tout en préservant son ADN. Les premiers exemplaires pourraient arriver dans les concessions françaises fin 2025, avec des prix restant dans la lignée de la gamme actuelle.

La balle est maintenant dans le camp de Tesla pour concrétiser ces promesses et maintenir son avance technologique dans un marché de plus en plus concurrentiel. Les prochains mois nous en diront plus sur cette évolution majeure qui pourrait redéfinir les standards du segment premium électrique.