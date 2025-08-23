La nouvelle génération de la Mercedes GLB aura aussi une version électrique

Ce que vous devez retenir À première vue, on peut s’attendre à une fusion avec l’EQB, intégrant des éléments de design et de performance des modèles précédents tout en renouvelant l’expérience de conduite.

La nouvelle glb electric de mercedes : entre tradition et innovation

Le monde de l’automobile attend avec impatience le lancement de la GLB Electric, prévu avant la mi-2026. Ce modèle représente bien plus qu’une simple évolution du SUV actuel, il symbolise une étape significative dans la transition de Mercedes vers l’électrification. À première vue, on peut s’attendre à une fusion avec l’EQB, intégrant des éléments de design et de performance des modèles précédents tout en renouvelant l’expérience de conduite.

Une conception audacieuse pour un futur électrique

Le design de la GLB Electric se caractérisera par la quadrature de son architecture actuelle, tout en apportant une touche futuriste et audacieuse. À l’avant, la célèbre calandre fermée, ornée d’étoiles LED lumineuses, sera encadrée par des phares rectangulaires intégrés à une barre lumineuse. Cette conception n’est pas seulement esthétique : elle vise aussi à améliorer l’aérodynamisme, une composante essentielle pour maximiser l’autonomie électrique.

En parcourant le véhicule, on remarquera des poignées de porte affleurantes qui allient style et fonctionnalité, donnant un côté épuré à l’ensemble. À l’arrière, les nouveaux feux verticaux attireront l’attention, incorporant une technologie d’éclairage avancée qui n’aura pas seulement une visée utilitaire, mais également sculpturale.

Un intérieur tourné vers la technologie

L’intérieur de la GLB Electric mettra l’accent sur le technological minimalism. La nouvelle superscreen MBUX, un élément phare, comportera trois écrans intégrés dans une seule surface en verre. Ce choix de design devrait non seulement séduire par sa modernité, mais aussi par sa fonctionnalité. Les technologies d’réalité augmentée et des systèmes avancés d’assistance à la conduite feront partie intégrante de cette nouvelle expérience.

Nous pouvons également nous attendre à une version à sept places, rendant ce modèle encore plus adapté pour les familles. Les clients auront la possibilité de choisir entre la GLB Electric 250+ avec son moteur de 268 chevaux et la version plus puissante, la GLB Electric 350 4MATIC, avec deux moteurs électriques offrant une puissance totale de 349 chevaux.

Performance et autonomie

Les deux variantes de la GLB Electric seront alimentées par une batterie NMC de 85 kWh, capable de supporter une charge ultra-rapide de 320 kW. Cela signifie que les conductrices et conducteurs pourront atteindre une autonomie impressionnante de 525 kilomètres pour le modèle 250+ et 480 kilomètres pour le modèle 350 4MATIC. Qui ne rêve pas de longues balades sans le souci constant de la recharge ?

Un lancement très attendu

Les premières apparitions de la Mercedes GLB Electric sont attendues pour l’été 2026 sur le marché européen. Dans un marché automobile en pleine mutation, ce modèle représente une réponse claire aux attentes croissantes pour des véhicules électriques tout aussi performants et stylés que leurs homologues thermiques.

En définitive, la GLB Electric se présente comme une promesse : celle de conjuguer performance, technologie et respect de l’environnement. À l’heure où l’électromobilité prend de l’ampleur, elle pourrait bien séduire un large public par son approche équilibrée entre tradition et innovation. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prête à faire le saut vers l’électrique ?