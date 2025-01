La nouvelle Fiat Grande Panda fait sensation au salon de l’automobile de Bruxelles

Ce que vous devez retenir Au cœur de cette présentation, la nouvelle Fiat Grande Panda s’impose comme la vedette incontestée du stand, enrichissant une gamme déjà étoffée aux côtés des 500e, Panda actuelle, 600 et Topolino.

Un retour aux sources réinventéCette nouvelle Grande Panda marque le grand retour de Fiat dans le segment B, un territoire historique pour la marque.

La modularité n’est pas en reste avec une banquette arrière coulissante et un coffre généreux affichant un volume de 350 litres en configuration standard.

Le constructeur italien Fiat s’apprête à marquer les esprits lors du salon de l’automobile de Bruxelles qui se tiendra du 10 au 19 janvier 2025. Au cœur de cette présentation, la nouvelle Fiat Grande Panda s’impose comme la vedette incontestée du stand, enrichissant une gamme déjà étoffée aux côtés des 500e, Panda actuelle, 600 et Topolino.

Un retour aux sources réinventé

Cette nouvelle Grande Panda marque le grand retour de Fiat dans le segment B, un territoire historique pour la marque. Le design puise son inspiration dans l’ADN de la Panda originelle, tout en proposant une réinterprétation moderne et audacieuse. Les lignes géométriques caractéristiques se marient harmonieusement avec une silhouette contemporaine, créant une identité visuelle unique sur le marché.

Une double proposition électrifiée

La gamme se décline en deux versions distinctes. La première, 100% électrique, développe une puissance de 113 chevaux et promet une autonomie de 320 kilomètres en cycle mixte WLTP. Sa batterie de 44 kWh peut se recharger à 80% en seulement 33 minutes sur une borne rapide en courant continu.

La seconde proposition adopte une motorisation hybride innovante, associant un moteur essence 1.2 litres à un système électrique 48V. Cette version mild-hybrid développe 100 chevaux et s’équipe d’une boîte automatique à double embrayage, alliant performances et sobriété.

Un positionnement stratégique

Sur le marché français, la Grande Panda devrait se positionner comme une alternative séduisante face aux citadines polyvalentes. Les premiers exemplaires arriveront dans l’Hexagone au second trimestre 2025, avec une ouverture des commandes prévue dès le premier trimestre. (Les prix devraient débuter aux alentours de 25 000 € pour la version hybride et 35 000 € pour l’électrique, avant bonus écologique).

Un habitacle repensé

L’intérieur fait la part belle aux matériaux durables et recyclés, fidèle à l’esprit éco-responsable de la marque. L’ergonomie a été particulièrement soignée, avec un écran central tactile de 10,25 pouces et une instrumentation numérique personnalisable. Les rangements nombreux et astucieux rappellent l’esprit pratique de la Panda originelle.

La modularité n’est pas en reste avec une banquette arrière coulissante et un coffre généreux affichant un volume de 350 litres en configuration standard. Les ingénieurs ont aussi travaillé sur l’insonorisation pour offrir un confort acoustique de premier ordre.

Une technologie au service du quotidien

La Grande Panda embarque les dernières innovations en matière d’aide à la conduite et de connectivité. Le système multimédia compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil, la recharge par induction pour smartphone et une application dédiée pour suivre l’état du véhicule à distance font partie de l’équipement.

Cette nouvelle Grande Panda représente un tournant majeur pour Fiat, conjuguant héritage et modernité dans un package attractif. Elle incarne parfaitement la vision d’une mobilité accessible et responsable, chère au constructeur italien.