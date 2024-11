la nouvelle ère électrique d’Audi : le e concept réservé à la Chine

La marque allemande Audi dévoile son audacieux e concept, un véhicule électrique qui s’inscrit dans la stratégie de sa nouvelle sous-marque dédiée exclusivement au marché chinois. Un modèle qui annonce une révolution dans l’offre automobile d’Audi.

le début d’une nouvelle phase pour Audi en Chine



Audi amorce un tournant décisif avec le lancement de sa sous-marque réservée au marché chinois, symbolisé par le prototype Audi e concept. Ce véhicule incarne la vision futuriste de la firme allemande et promet de redéfinir les standards du segment des voitures électriques en Chine. Loin d’être une simple vitrine technologique, l’e concept préfigure l’arrivée de trois nouveaux modèles attendus pour le milieu de 2025.

Ce modèle se distingue par ses dimensions imposantes et son design sportif, typique du style shooting-brake qui oscille entre coupé et break familial. Avec ses 4,87 mètres de long, 1,99 mètre de large et 1,46 mètre de haut, il offre un espace intérieur généreux accentué par un empattement de 2,95 mètres. Une conception qui vise à séduire les amateurs de confort et de performance.

un design novateur sans les quatre anneaux emblématiques



L’une des innovations majeures introduites par l’e concept réside dans l’absence des célèbres quatre anneaux d’Audi. En lieu et place du logo traditionnel, le nom ‘Audi’ s’affiche sur la calandre avant à travers des lettres illuminées. Cette nouvelle approche visuelle est une réponse stratégique aux spécificités du marché chinois.

L’extérieur du véhicule affiche une silhouette musclée avec des passages de roues prononcés et une ligne de toit fluide. À l’arrière, le style shooting-brake se révèle davantage avec une lunette arrière légèrement inclinée apportant une touche sportive supplémentaire. Les éléments lumineux LED avancés ajoutent également une signature moderne à ce modèle innovant.

une expérience intérieure futuriste



L’habitacle du e concept s’annonce comme un véritable cocon technologique grâce à sa tapisserie en microfibre et ses finitions en bois illuminé. La pièce maîtresse reste toutefois son écran tactile incurvé 4K qui intègre toutes les commandes essentielles : instrumentation numérique, système d’infodivertissement et rétroviseurs digitaux.

En dessous, on retrouve l’assistant Audi ainsi qu’une barre tactile appelée Audi Control pour gérer diverses fonctions du véhicule. Les seuls boutons physiques présents sont ceux dédiés aux fenêtres et au volant, renforçant ainsi la modernité épurée du poste de conduite.

performance et autonomie impressionnantes



L’Audi e concept repose sur la plateforme Advanced Digitized Platform développée conjointement avec SAIC, partenaire chinois d’Audi. Ce châssis novateur accueille deux moteurs électriques positionnés sur chaque essieu pour offrir une puissance combinée impressionnante de 775 chevaux (CV) et un couple maximal de 800 Nm.

Capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes grâce à cette motorisation vigoureuse, le modèle dispose également d’une batterie de 100 kWh assurant jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie selon le cycle CLTC chinois – légèrement optimiste comparé au standard WLTP européen.

une recharge rapide optimisée



Bénéficiant d’une architecture électrique haute tension (800 V), ce prototype permet une recharge ultra-rapide récupérant environ 370 kilomètres en dix minutes seulement – idéal pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs urbains pressés.

Cet effort technologique reflète non seulement l’engagement durable pris par Audi mais aussi sa volonté ferme de proposer sur ce marché particulier des modèles véritablement adaptés aux attentes locales tout en conservant leur ADN originel.

Audi aspire à conquérir définitivement la Chine



Avec ses caractéristiques techniques avancées associées à un design audacieux sans précédent chez elle jusque-là – supprimant même temporairement ses emblèmes traditionnels –, la marque espère séduire encore plus efficacement son audience chinoise exigeante afin qu’elle puisse continuer d’étendre substantiellement sa présence commerciale là-bas où elle croit fortement pouvoir prospérer davantage demain qu’aujourd’hui déjà significativement bien implantée localement depuis plusieurs années maintenant…