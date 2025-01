La nouvelle Citroën C3 : une citadine française aux prix attractifs

Ce que vous devez retenir La nouvelle génération de la Citroën C3 arrive sur le marché français avec une proposition particulièrement séduisante qui redéfinit les codes de la citadine polyvalente.

La nouvelle génération de la Citroën C3 arrive sur le marché français avec une proposition particulièrement séduisante qui redéfinit les codes de la citadine polyvalente. Voici une analyse détaillée de ce modèle qui promet de bousculer le segment des citadines.

Un design moderne inspiré du concept Oli

La nouvelle C3 adopte un style résolument moderne, directement inspiré du concept-car Oli. Ses dimensions généreuses (longueur de 4,015 mètres, largeur de 1,755 mètre et hauteur de 1,577 mètre) lui permettent d’offrir une habitabilité remarquable tout en conservant l’agilité d’une citadine.

Un intérieur repensé pour le confort

L’habitacle fait la part belle au bien-être avec les sièges Citroën Advanced Comfort, dotés d’une mousse haute densité particulièrement accueillante. Le coffre affiche une capacité de 328 litres, un volume très correct pour la catégorie. Les matériaux choisis et leur assemblage témoignent d’une attention particulière portée à la qualité perçue.

Une gamme de motorisations complète

La palette des motorisations s’articule autour de trois versions :

Le moteur essence 1.2 PureTech de 100 chevaux avec boîte manuelle 6 vitesses

de 100 chevaux avec boîte manuelle 6 vitesses Une version hybride 48V associant un moteur essence à un bloc électrique de 28 chevaux

associant un moteur essence à un bloc électrique de 28 chevaux La version 100% électrique e-C3 développant 113 chevaux

Focus sur la version électrique

L’e-C3 embarque une batterie LFP de 44,2 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 326 km en cycle mixte et 459 km en ville. Son moteur électrique lui permet d’atteindre les 100 km/h en 10,4 secondes, pour une vitesse maximale bridée à 135 km/h.

Une connectivité avancée

L’application e-ROUTES, spécialement conçue pour la version électrique, permet de gérer les trajets et la recharge. Via l’application MyCitroën, les utilisateurs peuvent programmer la charge, préconditionner l’habitacle et localiser leur véhicule.

Des prix compétitifs

La gamme démarre à 16 900 euros pour la version essence en finition YOU!. Les finitions PLUS et MAX sont proposées respectivement à partir de 18 500 et 19 900 euros. La version électrique bénéficie du bonus écologique et d’une exonération des taxes annuelles.

(Un petit conseil de passionné : la version hybride 48V représente un excellent compromis pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique mais souhaitent réduire leur consommation en ville.)