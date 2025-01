La nouvelle BMW i4 xDrive40 à l’essai : quand l’électrique rencontre le plaisir de conduire

Ce que vous devez retenir Dix ans plus tard, le constructeur munichois revient en force avec une gamme électrifiée ambitieuse, dont la i4 représente l’un des fers de lance.

La BMW i4 xDrive40 fraîchement restylée fait son entrée sur le marché français avec une proposition électrisante : deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance combinée de 401 chevaux. Une configuration qui replace la marque bavaroise au premier plan dans l’univers de la mobilité électrique.

BMW n’en est pas à son coup d’essai dans l’électrique. La marque avait déjà marqué les esprits avec la i3, véritable pionnière dans son segment. Dix ans plus tard, le constructeur munichois revient en force avec une gamme électrifiée ambitieuse, dont la i4 représente l’un des fers de lance.

Un design affiné et des détails qui font la différence

Le restylage apporte son lot de modifications esthétiques : nouveaux blocs optiques avant et arrière, une calandre au design retravaillé et des jantes en alliage de 18 pouces inédites. La finition M Sport ajoute une touche encore plus dynamique, sublimée par la teinte exclusive Frozen Grey qui habille la carrosserie.

Un habitacle premium et technologique

L’intérieur fait la part belle au numérique avec un cockpit incurvé associant instrumentation digitale et écran multimédia. Le volant sport à trois branches, les aérateurs redessinés et rétroéclairés affirment le caractère premium de l’ensemble. Avec ses 4,78 mètres de long et son empattement de 2,86 mètres, l’i4 offre un espace généreux, même si le plancher surélevé par les batteries impose quelques compromis aux passagers arrière.

Des performances électrisantes

Les 401 chevaux délivrés par les deux moteurs électriques propulsent cette berline de 2 260 kg de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. La transmission intégrale assure une motricité exemplaire et une agilité surprenante pour un véhicule de ce gabarit. Le centre de gravité bas contribue à un comportement routier digne des meilleures BMW thermiques.

Autonomie et recharge

La batterie de 81,3 kWh promet une autonomie maximale de 548 kilomètres. En usage urbain et périurbain, la consommation peut descendre sous les 15 kWh/100 km avec une conduite adaptée. Le système de navigation intègre intelligemment la planification des recharges, tandis que la puissance de charge peut atteindre 207 kW en courant continu.

Le prix de l’excellence

Affichée à 63 250 euros (54 250 euros bonus écologique déduit), la BMW i4 xDrive40 se positionne dans le haut du segment. Un tarif qui se justifie par ses prestations haut de gamme, sa finition exemplaire et ses performances impressionnantes. Un investissement conséquent pour une voiture qui allie avec brio luxe, sportivité et mobilité durable.