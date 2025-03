La Mercedes la plus rapide de tous les temps arrive et elle est électrique

La division haute performance AMG de Mercedes s’apprête à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire automobile avec sa prochaine hypercar 100% électrique. Attendue pour une présentation mondiale cet été, cette nouvelle création promet de redéfinir les standards de performance et d’établir un record absolu pour la marque à l’étoile. Dérivée du concept Vision One-Eleven, cette machine futuriste sera propulsée par une technologie électrique révolutionnaire et ambitionne de surpasser toutes les Mercedes produites jusqu’à présent, y compris l’impressionnante AMG One.

Une architecture électrique à la pointe de l’innovation

La future hypercar Mercedes-AMG reposera sur une architecture électrique particulièrement avancée. Au cœur de cette bête de course se trouveront deux moteurs axiaux développés par Yasa, filiale du groupe Mercedes spécialisée dans les groupes propulseurs électriques haute performance. Ces moteurs, connus pour leur densité de puissance exceptionnelle et leur compacité, permettront d’obtenir des performances époustouflantes tout en conservant un poids maîtrisé.

L’élément le plus révolutionnaire pourrait bien être l’intégration de batteries à semi-conducteurs, une technologie que Mercedes a récemment testée sur son modèle EQS avec des résultats prometteurs. Ces accumulateurs de nouvelle génération pourraient permettre à l’hypercar d’atteindre une autonomie dépassant les 1 000 kilomètres, un chiffre impressionnant pour un véhicule de cette catégorie. Cette avancée technologique marque une rupture significative avec les batteries lithium-ion traditionnelles et représente un avantage stratégique pour Mercedes dans la course à l’électrification du segment des supercars.

Des performances qui repoussent les limites

Bien que les spécifications techniques précises n’aient pas encore été dévoilées par le constructeur allemand, les ambitions affichées sont claires : cette hypercar électrique doit surpasser l’AMG One, actuelle référence de la marque en matière de performances. Pour rappel, cette dernière, équipée d’un groupe motopropulseur hybride dérivé de la Formule 1, abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 352 km/h.

Grâce à la réactivité instantanée des moteurs électriques qui délivrent leur couple maximal dès les premiers tours, la nouvelle création d’Affalterbach pourrait bien établir un nouveau record d’accélération dans la gamme Mercedes. La puissance cumulée reste inconnue, mais les estimations des experts du secteur évoquent des chiffres dépassant largement les 1 000 chevaux, avec une gestion électronique sophistiquée permettant d’exploiter pleinement ce potentiel. Le recours à des matériaux ultralégers comme la fibre de carbone pour la structure et la carrosserie devrait par ailleurs contribuer à un rapport poids/puissance exceptionnel, gage de performances hors normes tant en accélération qu’en comportement dynamique.

Un design inspiré par l’héritage et tourné vers l’avenir

Le style de cette hypercar s’annonce aussi spectaculaire que ses performances. Les premiers indices suggèrent une silhouette directement inspirée du concept Vision One-Eleven présenté en 2023, lui-même héritier spirituel des légendaires prototypes C111 développés par Mercedes dans les années 1970. Ces véhicules expérimentaux avaient à l’époque marqué les esprits par leurs lignes futuristes et leurs innovations techniques, notamment avec l’utilisation de moteurs rotatifs Wankel.

La nouvelle hypercar reprendra certainement les codes esthétiques distinctifs du concept : une posture ultra-basse, des proportions dramatiques avec un avant plongeant et une large poupe, ainsi que des éléments aérodynamiques sophistiqués pour optimiser l’appui à haute vitesse. Les traditionnelles portes papillon, signature des modèles les plus exclusifs de la marque depuis la 300 SL « Gullwing » de 1954, devraient également faire partie du tableau. La luminosité distinctive avec ses bandes LED horizontales à l’avant comme à l’arrière contribuera à l’identité visuelle forte de ce modèle d’exception, incarnant à la fois l’ADN historique de Mercedes et sa vision du futur de l’automobile sportive électrifiée.

Positionnement et stratégie au sein de la gamme électrique AMG

Cette hypercar s’inscrit dans une stratégie plus large de développement pour Mercedes-AMG. Elle sera la figure de proue d’une offensive électrique qui comprendra également une berline sportive et un SUV hautes performances, tous alimentés par des groupes motopropulseurs zéro émission. Cette diversification permettra à la division performance de Mercedes de couvrir les segments les plus porteurs du marché premium tout en conservant son image d’excellence et d’innovation technologique.

La position de cette hypercar dans la hiérarchie des modèles AMG est sans ambiguïté : il s’agira du véhicule le plus exclusif et le plus performant de la gamme, destiné à un public d’ultra-passionnés et de collectionneurs fortunés. Sa production sera certainement limitée à quelques centaines d’exemplaires, voire moins, avec un prix qui devrait largement dépasser le million d’euros. Cette exclusivité garantira non seulement le prestige du modèle mais aussi sa valeur à long terme, à l’instar d’autres hypercars comme la CLK GTR dont les exemplaires s’échangent aujourd’hui à des prix stratosphériques sur le marché des collectionneurs.

Calendrier de lancement et perspectives d’avenir

Si la présentation officielle est attendue dans les prochains mois, vraisemblablement lors d’un événement majeur comme le Salon de Francfort ou le Goodwood Festival of Speed, les premiers exemplaires de série ne devraient pas être livrés avant 2027. Ce délai s’explique par la complexité technique du véhicule et la nécessité de finaliser le développement des technologies de batterie à semi-conducteurs qui équiperont cette hypercar.

Cette nouvelle création s’inscrit dans un plan produit ambitieux pour Mercedes-Benz, qui prévoit le lancement de pas moins de 36 nouveaux modèles d’ici 2027, dont 17 entièrement électriques. Cette stratégie d’électrification massive témoigne de l’engagement du constructeur de Stuttgart envers la mobilité zéro émission, tout en maintenant une offre de véhicules thermiques pour répondre à la demande des marchés où l’infrastructure de recharge reste insuffisante. La future hypercar AMG jouera un rôle essentiel dans cette transition, en démontrant que l’électrification peut rimer avec performances ultimes et sensations de conduite exaltantes.

L’héritage des supercars Mercedes : une lignée prestigieuse

Cette nouvelle hypercar électrique s’inscrit dans la lignée prestigieuse des supercars Mercedes, une histoire riche qui remonte aux origines mêmes de l’automobile de course. Dès les années 1930, avec les fameuses « Flèches d’Argent », la marque à l’étoile s’est illustrée par sa maîtrise technologique et ses performances exceptionnelles. Plus récemment, des modèles comme la SLR McLaren, développée en collaboration avec l’écurie britannique au début des années 2000, ou la série des Black Series, ont perpétué cette tradition d’excellence.

L’AMG One représente aujourd’hui l’apogée de cette quête de performance avec sa technologie directement dérivée de la Formule 1. Mais la future hypercar électrique marque un tournant fondamental : pour la première fois, Mercedes démontre que l’avenir des supercars peut s’écrire sans carburant fossile, sans compromettre les performances ni le caractère émotionnel qui font l’ADN de la marque. Ce virage technologique, amorcé par les modèles hybrides comme la GT 63 S E Performance, trouve son aboutissement dans cette création 100% électrique qui combine l’héritage sportif glorieux de la marque et sa vision avant-gardiste de la mobilité du futur.