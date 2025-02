La Mercedes-AMG SL Golden Coast : une édition limitée d’exception

Ce que vous devez retenir Cette couleur évoque les plages dorées de la côte ouest américaine et crée un contraste saisissant avec les éléments en noir brillant.

La marque à l’étoile vient de dévoiler une nouvelle édition spéciale de son iconique roadster, la Mercedes-AMG SL Golden Coast. Cette série ultra-limitée à 100 exemplaires incarne le luxe et la performance à la sauce californienne.

Le constructeur de Stuttgart a choisi une teinte exclusive Kalahari Gold Magno pour habiller cette SL d’exception. Cette couleur évoque les plages dorées de la côte ouest américaine et crée un contraste saisissant avec les éléments en noir brillant. Les jantes forgées de 21 pouces et les étriers de frein noir renforcent cette esthétique bicolore raffinée.

Un pack aérodynamique complet

Cette édition Golden Coast intègre de série les packs AMG Night et AMG Extended Night, ainsi que le pack aérodynamique AMG. On retrouve un splitter avant proéminent, des inserts noir brillant sur les ailes avant, des coques de rétroviseurs sombres, des bas de caisse spécifiques et un diffuseur arrière travaillé. La calandre Panamericana et les sorties d’échappement adoptent également une finition noir brillant.

Un habitacle raffiné aux accents dorés

L’intérieur fait écho au thème extérieur avec une sellerie en cuir Nappa noir rehaussée de surpiqûres dorées. Ce jeu de couleurs se retrouve sur le tableau de bord, le volant, les panneaux de porte et la console centrale, créant une ambiance à la fois sportive et élégante.

La puissance du V8 biturbo

Sous le capot, on retrouve le V8 4.0 litres biturbo de la SL 63 4MATIC+. Ce bloc développe une puissance de 585 chevaux et un couple de 800 Nm. Les performances sont à la hauteur avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,6 secondes.

La transmission intégrale 4MATIC+ et la boîte automatique AMG SPEEDSHIFT MCT à 9 rapports assurent une motricité optimale en toutes circonstances. Le châssis adaptatif AMG RIDE CONTROL permet d’adapter le comportement routier selon vos envies.

Une exclusivité qui se paie

Si le prix n’a pas encore été communiqué, on peut s’attendre à un tarif largement supérieur aux 190 000 € demandés pour une SL 63 4MATIC+ standard. La rareté et les équipements spécifiques de cette série limitée justifieront certainement un premium conséquent.

Cette Golden Coast Edition représente parfaitement la philosophie AMG : exclusivité, performances et raffinement. Une création qui ravira les collectionneurs et passionnés de la marque à l’étoile.