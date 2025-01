La McLaren 750S revue par Novitec : l’art de la subtilité dans le monde des supercars

Ce que vous devez retenir Ces nouvelles roues s’intègrent harmonieusement à la silhouette de la voiture, particulièrement avec l’abaissement de la suspension qui rapproche le véhicule du sol.

(Un son qui ferait frémir n’importe quel passionné de mécanique, croyez-moi)La version standard de la McLaren 750S développe déjà 740 chevaux et 800 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et une vitesse maximale de 332 km/h.

Une exclusivité qui a un prixSi Novitec reste discret sur le tarif des modifications, on peut imaginer que le prix final dépasse largement celui du modèle d’origine.

La McLaren 750S, déjà impressionnante dans sa version d’origine, vient de recevoir un traitement spécial par le préparateur allemand Novitec. Cette interprétation raffinée démontre qu’une supercar personnalisée n’a pas besoin d’artifices tape-à-l’œil pour marquer les esprits.

Une esthétique minimaliste qui fait mouche

Le préparateur a opté pour une approche tout en finesse. La carrosserie arbore une sublime teinte noire profonde qui souligne parfaitement les lignes athlétiques de la 750S. L’une des modifications les plus notables réside dans l’adoption des jantes Vossen MC4, spécialement développées en collaboration avec Novitec. Ces nouvelles roues s’intègrent harmonieusement à la silhouette de la voiture, particulièrement avec l’abaissement de la suspension qui rapproche le véhicule du sol.

Des performances revues à la hausse

Sous le capot, les ingénieurs de Novitec n’ont pas chômé. Le V8 4.0 biturbo bénéficie d’une ligne d’échappement optimisée qui améliore non seulement la respiration du moteur mais sublime aussi sa sonorité caractéristique. (Un son qui ferait frémir n’importe quel passionné de mécanique, croyez-moi)

La version standard de la McLaren 750S développe déjà 740 chevaux et 800 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et une vitesse maximale de 332 km/h. Mais Novitec peut aller encore plus loin : une version plus radicale de leur programme atteint les 828 chevaux et 889 Nm grâce au module N-Tronic et à un système d’échappement spécifique.

L’héritage d’une lignée prestigieuse

Lancée en avril 2023 pour succéder à la 720S, la McLaren 750S représente une évolution significative plutôt qu’une révolution. Elle conserve l’ADN qui a fait le succès de la marque britannique tout en affinant chaque aspect. Sur le marché français, il faut compter plus de 300 000 euros pour s’offrir le modèle de base.

Une exclusivité qui a un prix

Si Novitec reste discret sur le tarif des modifications, on peut imaginer que le prix final dépasse largement celui du modèle d’origine. La préparation présentée ici illustre parfaitement la philosophie du préparateur : sublimer sans dénaturer.

Cette McLaren 750S revue par Novitec incarne une approche raffinée de la personnalisation automobile. Elle prouve qu’il est possible d’améliorer une supercar sans tomber dans l’excès, en privilégiant l’élégance et la performance pure. (Une leçon de style que certains préparateurs feraient bien de méditer)