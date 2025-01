La Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R : une édition limitée encore plus puissante

Ce que vous devez retenir Grâce à une refonte complète de l’admission d’air, des arbres à cames, de la culasse et de la ligne d’échappement, la puissance grimpe à 197 chevaux.

L’habitacle gagne en sportivité avec un volant, un levier de frein à main et une console centrale habillés d’Alcantara.

Un prix qui peut sembler élevé pour une MX-5, mais qui se justifie par le caractère collector de cette version et ses nombreuses améliorations techniques.

La mythique Mazda MX-5 franchit une nouvelle étape dans son évolution avec l’arrivée d’une version exclusive baptisée Spirit Racing Roadster 12R. Cette édition ultra-limitée à 200 exemplaires représente l’aboutissement d’une année de développement depuis sa première apparition au Salon de Tokyo 2024.

Une puissance optimisée pour le plaisir de conduite

Le roadster japonais conserve son moteur atmosphérique de 2.0 litres, mais les ingénieurs de Mazda ont réalisé un travail d’orfèvre pour en extraire davantage de performances. Grâce à une refonte complète de l’admission d’air, des arbres à cames, de la culasse et de la ligne d’échappement, la puissance grimpe à 197 chevaux. Une belle progression depuis les 155 chevaux de 2015, puis les 181 chevaux de 2018.

Des modifications techniques pointues

Cette MX-5 spéciale ne se contente pas d’une simple augmentation de puissance. L’arsenal technique impressionne : des jantes forgées Rays TE37 chaussées de pneumatiques Yokohama Advan AD09, des freins Brembo à l’avant, une ligne d’échappement signée Fujitsubo et des amortisseurs Bilstein réglables en hauteur. L’habitacle n’est pas en reste avec des sièges baquets Recaro et des harnais quatre points Sabelt.

Un design affiné et exclusif

Revêtue d’une teinte Aero Grey spécifique, la Spirit Racing Roadster 12R arbore un kit carrosserie aérodynamique incluant un aileron arrière distinctif. L’habitacle gagne en sportivité avec un volant, un levier de frein à main et une console centrale habillés d’Alcantara. Chaque exemplaire dispose d’une plaque numérotée dans le compartiment moteur et d’un badge « 12R » à l’arrière.

Une exclusivité japonaise très désirable

Cette série limitée sera commercialisée exclusivement au Japon à partir de l’automne 2025, au tarif de 43 000 euros. Un prix qui peut sembler élevé pour une MX-5, mais qui se justifie par le caractère collector de cette version et ses nombreuses améliorations techniques.

L’essence même du roadster selon Mazda

Cette MX-5 Spirit Racing Roadster 12R incarne parfaitement la philosophie Jinba Ittai (fusion entre le cheval et son cavalier) chère à Mazda. Avec son poids contenu et sa puissance optimisée, elle promet des sensations de conduite encore plus intenses. Les amateurs de conduite pure apprécieront particulièrement sa capote souple, gage de légèreté et d’authenticité.

Cette édition spéciale représente probablement l’une des dernières évolutions de la MX-5 à moteur thermique, avant l’arrivée inévitable de versions électrifiées. Une raison supplémentaire qui en fait un véritable objet de collection pour les passionnés.