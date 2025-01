La Mazda MX-5 célèbre ses 35 ans avec une édition spéciale anniversaire

Ce que vous devez retenir La Mazda MX-5, véritable icône automobile qui a révolutionné le concept de la voiture de sport accessible, s’apprête à souffler ses 35 bougies en 2024.

La légendaire roadster japonaise franchit un nouveau cap dans son histoire. La Mazda MX-5, véritable icône automobile qui a révolutionné le concept de la voiture de sport accessible, s’apprête à souffler ses 35 bougies en 2024. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, le constructeur nippon dévoile une série limitée particulièrement raffinée.

Une édition collector qui rend hommage à l’histoire

Cette MX-5 35th Anniversary Edition représente bien plus qu’une simple série spéciale. Elle incarne l’essence même de ce roadster qui, depuis 1989, fait vibrer les passionnés de conduite pure. Limitée à 1000 exemplaires (un chiffre qui rappelle le caractère exclusif de cette édition), elle sera malheureusement réservée au marché japonais.

Un design distinctif et raffiné

La robe Artisan Red Premium habille cette édition anniversaire d’une teinte exclusive, soulignée par des jantes en alliage de 17 pouces au design spécifique arborant une finition gris foncé métallisé. Les amateurs auront le choix entre la version classique roadster avec sa capote souple ou la variante RF (Retractable Fastback) équipée d’un toit rigide rétractable.

Une mécanique éprouvée pour le plaisir pur

Sous le capot, on retrouve le brillant moteur Skyactiv-G atmosphérique de 184 chevaux, développant un couple de 204 Nm. Cette motorisation, qui privilégie la réponse linéaire et le plaisir acoustique, s’inscrit parfaitement dans la philosophie Jinba Ittai (fusion entre le cheval et son cavalier) chère à Mazda.

Un habitacle soigné aux détails exclusifs

L’intérieur se pare d’une sellerie beige raffinée, rehaussée par des touches anniversaire discrètes. Les appuie-têtes arborent fièrement le logo « 35th Anniversary », rappelant le caractère unique de cette série. L’habitacle conserve cette ambiance si particulière, mélange de sportivité et d’élégance qui caractérise la MX-5.

Un prix qui reste accessible

Au Japon, cette édition spéciale sera proposée à partir d’environ 35 000 euros (conversion approximative), un tarif qui reste dans l’esprit de la MX-5 : offrir une expérience de conduite unique sans pour autant atteindre des sommets financiers.

L’héritage d’une légende

La MX-5 reste un cas unique dans l’histoire automobile. Depuis 35 ans, elle perpétue la tradition du roadster léger et agile, alors que la tendance générale pousse vers des véhicules toujours plus lourds et complexes. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus à travers le monde, elle détient le record du roadster le plus vendu de l’histoire.

Cette édition anniversaire nous rappelle que la recette magique de la MX-5 n’a pas pris une ride : un poids contenu, une répartition des masses optimale, une position de conduite parfaite et un moteur atmosphérique qui aime prendre des tours. Dans un monde automobile en pleine mutation, la MX-5 reste fidèle à ses principes fondateurs.