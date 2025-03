La Maserati MC20 Folgore annulée : le super-sportif électrique qui ne verra jamais le jour

Le constructeur italien Maserati vient d’abandonner définitivement le projet de version électrique de sa MC20. Cette décision marque un recul significatif dans la stratégie d’électrification annoncée par la marque au trident. Face à un marché peu enthousiaste et des ventes en chute libre, la firme de Modène revoit ses ambitions à la baisse et se recentre sur les motorisations thermiques qui ont fait sa renommée.

Un plan d’électrification ambitieux qui tourne court

Fin 2020, Maserati dévoilait un plan d’électrification particulièrement ambitieux. La marque italienne annonçait alors que d’ici 2025, l’intégralité de sa gamme serait électrifiée, ne proposant plus que des modèles entièrement électriques ou hybrides rechargeables. Un objectif qui semblait s’inscrire parfaitement dans la tendance mondiale de l’industrie automobile.

Quatre ans plus tard, force est de constater que la réalité a rattrapé ces aspirations. Non seulement la date butoir de 2025 approche sans que la promesse soit tenue, mais la MC20 Folgore, qui devait incarner la quintessence technologique de cette nouvelle ère électrique, a été purement et simplement rayée des projets de développement. Une décision lourde de sens pour cette supercar qui n’aura finalement existé que sur le papier et dans l’imaginaire des passionnés.

Les raisons d’un échec programmé

Plusieurs facteurs expliquent ce revirement stratégique majeur. En premier lieu, les chiffres de vente de la marque au trident sont alarmants. À l’échelle mondiale, Maserati a terminé l’année 2024 avec une baisse catastrophique de 54% de ses immatriculations. Un effondrement qui fragilise considérablement la capacité du constructeur à investir dans des projets coûteux et risqués comme le développement d’une supercar électrique.

Le départ de Carlos Tavares de la direction du groupe Stellantis, maison-mère de Maserati, constitue un autre élément déterminant. Fervent défenseur de l’électrification, son absence laisse place à une vision potentiellement plus conservatrice. À cela s’ajoute l’assouplissement récent des réglementations européennes concernant les émissions polluantes, offrant aux constructeurs un délai supplémentaire pour adapter leurs gammes. Cette nouvelle donne réglementaire a vraisemblablement permis à Maserati de reconsidérer ses priorités sans craindre de lourdes sanctions.

L’étendue des dégâts au-delà de la MC20

Si l’annulation de la MC20 Folgore constitue l’exemple le plus frappant de ce repli stratégique, elle n’est malheureusement pas la seule victime de ce changement de cap. D’après plusieurs médias internationaux, le constructeur italien aurait également mis un terme aux projets de relance du Maserati Levante, initialement prévu pour 2027, ainsi qu’à la nouvelle génération de la Quattroporte, qui devait marquer l’année 2028 comme l’une des sorties majeures de la marque.

Ces annulations en cascade soulèvent des interrogations légitimes sur l’avenir à moyen terme du constructeur de Modène. La gamme Folgore, qui devait initialement compter six modèles électriques en trois ans selon les annonces faites en 2022, se limite aujourd’hui à trois représentants : la Grecale, la GranTurismo et la GranCabrio. Un bilan bien en deçà des ambitions affichées et qui témoigne des difficultés rencontrées par la marque pour opérer sa transition énergétique.

La brève histoire d’un modèle fantôme

Le parcours avorté de la MC20 Folgore illustre parfaitement les défis auxquels font face les constructeurs prestigieux dans leur transition vers l’électrique. Sa présentation officielle était initialement programmée pour mai 2020, lors d’un événement baptisé « MMXX: The Way Forward », clairement inspiré des méthodes de communication de Tesla. La pandémie mondiale est venue contrarier ces plans, forçant l’annulation de l’événement en raison des restrictions sanitaires.

Cette présentation repoussée aura finalement servi de prélude à une annulation définitive. D’après le journal Autocar, deux raisons principales ont motivé cette décision radicale. La première est le manque d’intérêt manifeste des clients traditionnels de la marque pour cette version électrique, rendant le projet financièrement non viable. La seconde concerne l’effondrement des ventes sur le marché chinois, deuxième débouché commercial en importance pour le groupe Stellantis. Ce double coup dur a visiblement sonné le glas d’un projet qui peinait déjà à susciter l’enthousiasme nécessaire à sa concrétisation.

L’avenir thermique de la MC20

Si la version électrique de la MC20 ne verra jamais le jour, le modèle lui-même n’est pas pour autant condamné. Maserati prévoit bien de faire évoluer sa supercar, mais en restant fidèle à la motorisation thermique. Le V6 Nettuno de 3,0 litres développant actuellement 630 chevaux devrait bénéficier d’améliorations substantielles pour augmenter sa puissance tout en optimisant sa consommation et ses émissions.

La future évolution de la MC20 pourrait également s’inspirer des avancées techniques introduites sur la récente MC20 GT2 Stradale, notamment en matière d’allègement du poids, estimé actuellement à environ 1 500 kg. Une nouvelle configuration du châssis, davantage orientée vers les performances sur circuit, est également envisagée pour renforcer les qualités dynamiques de cette sportive d’exception. Ces évolutions permettraient à la MC20 de rester compétitive face à une concurrence de plus en plus féroce dans le segment des supercars, tout en conservant l’âme et le caractère si particuliers qui font la renommée des sportives italiennes depuis des décennies.

Le repositionnement global de la marque au trident

L’abandon de la MC20 Folgore s’inscrit dans un mouvement plus large de repositionnement stratégique pour Maserati. Face aux difficultés rencontrées par l’ensemble du secteur automobile premium dans sa transition électrique, la marque italienne semble avoir choisi de temporiser et d’adopter une approche plus pragmatique, davantage en phase avec les attentes actuelles de sa clientèle traditionnelle.

Ce changement de direction pourrait se révéler salvateur pour une marque qui a toujours tiré sa légitimité de son héritage sportif et de l’émotion procurée par ses motorisations thermiques. Le son caractéristique des moteurs Maserati, leur réactivité et le plaisir de conduite qu’ils procurent font partie intégrante de l’ADN de la marque. Des attributs que la technologie électrique actuelle peine encore à reproduire de façon aussi convaincante, malgré des performances brutes souvent supérieures. En recentrant ses efforts sur l’amélioration de ses motorisations thermiques tout en poursuivant, à un rythme plus mesuré, le développement de solutions hybrides, Maserati pourrait réussir à préserver son identité tout en s’adaptant progressivement aux nouvelles exigences environnementales et sociétales.

Les défis de l’électrification pour les marques de prestige

L’échec de la MC20 Folgore met en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontées les marques de prestige dans leur transition électrique. Contrairement aux constructeurs généralistes qui peuvent s’appuyer sur des volumes importants pour amortir les coûts de développement, les fabricants de voitures d’exception comme Maserati doivent composer avec des séries limitées qui rendent l’équation économique particulièrement délicate.

La clientèle de ces marques exclusives manifeste par ailleurs un attachement particulier aux valeurs traditionnelles de l’automobile : le bruit du moteur, les vibrations, la mécanique noble et complexe. Autant d’éléments qui disparaissent avec l’électrification et qui constituent pourtant une part essentielle de l’expérience recherchée par les acheteurs de ces véhicules d’exception. Ce constat explique en grande partie la réticence observée chez les clients potentiels de la MC20 Folgore, qui n’ont pas manifesté l’engouement nécessaire pour justifier la poursuite du projet. Un phénomène similaire touche d’ailleurs d’autres constructeurs de prestige, contraints de revoir leurs ambitions électriques face à une demande plus faible qu’escomptée pour ces nouvelles motorisations dans le segment du luxe et de l’ultra-sportif.