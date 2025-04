La légendaire Ferrari F50 de Ralph Lauren aux enchères – Un joyau automobile qui pourrait atteindre un prix hors norme

Une Ferrari F50 exceptionnellement rare, autrefois possession du célèbre créateur de mode Ralph Lauren, s’apprête à changer de mains lors d’une vente organisée par la maison RM Sotheby’s. Les experts prévoient que cette merveille mécanique pourrait atteindre des sommets vertigineux en matière de prix.

Un héritage prestigieux dans l’univers des supercars

Suite au succès phénoménal et à la reconnaissance mondiale de la F40, créée pour marquer le 40ème anniversaire de la marque au cheval cabré, les attentes étaient immenses pour célébrer le demi-siècle d’existence du constructeur italien. La firme de Maranello s’est alors lancée dans le défi colossal de concevoir une automobile encore plus époustouflante.

Après quatre années de développement intensif, Ferrari a dévoilé la F50. Cette supercar repose sur un monocoque en fibre de carbone directement inspiré des monoplaces de Formule 1. Les designers de Pininfarina ont façonné une carrosserie aérodynamique ultra-performante, utilisant un mélange sophistiqué de fibres de carbone, de Kevlar et de Nomex (matériau ignifuge).

Un moteur issu de la compétition automobile

Sous le capot de cette bête italienne se cache un tout nouveau V12 de 4,7 litres de type F130B, dérivé directement du bolide qui a participé au championnat de Formule 1 en 1992. Puisque la F50 était destinée à rouler sur route, le moteur a subi quelques modifications pour le rendre plus « civilisé », tout en conservant une puissance impressionnante de 513 chevaux et un couple de 471 Nm.

Les performances obtenues étaient simplement extraordinaires pour le milieu des années 90 : une accélération de 0 à 100 km/h en à peine 3,6 secondes et une vitesse maximale frôlant les 325 km/h. Les freins Brembo assuraient quant à eux un arrêt quasi instantané, garantissant une sécurité optimale malgré cette cavalerie démesurée.

Un exemplaire d’une rareté absolue

Sur les 349 Ferrari F50 produites, seulement 55 répondaient aux normes pour circuler légalement sur les routes américaines. Et parmi ce groupe déjà très restreint, uniquement deux exemplaires ont été peints dans la sublime teinte Giallo Modena (jaune). Cette rareté extrême fait de chaque F50, et tout spécialement de cet exemplaire, un véritable trésor pour les collectionneurs les plus exigeants.

Comme on pouvait s’y attendre pour une voiture de cette envergure, la liste des personnes désireuses d’acquérir une F50 comportait des noms célèbres, avec celui de Ralph Lauren en tête d’affiche. Le créateur de mode n’est pas un inconnu dans le monde automobile – sa collection exceptionnelle de voitures sportives et classiques est estimée comme l’une des plus prestigieuses et onéreuses de la planète.

(Et entre nous, quand on sait que le styliste se sépare rarement des pièces de sa collection, l’occasion d’acquérir un modèle lui ayant appartenu devient presque aussi rare que la voiture elle-même!)

L’histoire fascinante de cet exemplaire unique

Le créateur de mode a conservé sa F50 jaune Giallo Modena jusqu’en mai 2003, date à laquelle il s’en est séparé avec seulement 5 300 kilomètres au compteur. Les propriétaires qui ont suivi étaient un couple âgé, passionnés d’automobiles sportives, qui participait même à des courses amateurs – preuve que certaines supercars ne restent pas éternellement enfermées dans des garages climatisés!

Cette Ferrari F50 revient aujourd’hui sur le devant de la scène via la maison Sotheby’s, affichant désormais 8 690 kilomètres au compteur. La voiture a bénéficié d’une révision complète fin 2024 chez le concessionnaire Ferrari de Floride centrale, et s’accompagne d’un historique d’entretien exhaustif couvrant deux décennies de soins minutieux.

Une pièce de collection certifiée et authentifiée

Cette F50 exceptionnelle possède le précieux certificat Ferrari Classiche ainsi que le Ferrari Red Book, qui attestent que tous les éléments mécaniques et sa teinte distinctive sont parfaitement d’origine. Ces documents représentent la garantie ultime d’authenticité pour les collectionneurs les plus pointilleux.

Selon les estimations de RM Sotheby’s, cette F50 d’une rareté extraordinaire devrait atteindre entre 5,7 et 6,6 millions d’euros lors de sa vente aux enchères. Un prix qui reflète non seulement la rareté technique de l’automobile, mais aussi son pedigree exceptionnel lié à Ralph Lauren.

Un investissement automobile d’exception

Au-delà de la simple possession d’une voiture de légende, acquérir cette Ferrari F50 représente l’entrée dans un club très fermé de collectionneurs. Sa couleur, son historique et son état en font un exemplaire unique qui continuera certainement à prendre de la valeur au fil des années.

Les passionnés de belles italiennes et les investisseurs en quête de placements alternatifs vont sans doute suivre cette vente avec grande attention. Qui sera le prochain chanceux à posséder ce bijou automobile ayant appartenu à l’une des figures les plus emblématiques de la mode mondiale?

(La question qui se pose maintenant : vous préférez la F50 en jaune ou dans le traditionnel rouge Ferrari? Personnellement, ce jaune donne un caractère encore plus exclusif à cette supercar déjà exceptionnelle!)