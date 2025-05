La Lamborghini Vision Gran Turismo refait surface dans une robe orange flamboyante

Plus de cinq années se sont écoulées depuis que Lamborghini avait dévoilé sa Vision Gran Turismo, l’un des concept-cars les plus spectaculaires jamais imaginés par la marque au taureau. Cette hypercar virtuelle, restée dans les tiroirs, revient aujourd’hui sous les projecteurs avec une nouvelle livrée qui ne passe pas inaperçue.

Un concept qui a marqué l’histoire du gaming automobile

Cette Lamborghini Vision GT n’était pas qu’un simple exercice de style pour les fans de Gran Turismo. Elle représentait bien plus qu’une voiture virtuelle destinée à enrichir le catalogue du célèbre jeu vidéo. En réalité, elle a servi de laboratoire d’idées pour la conception de la Revuelto, l’actuelle hypercar hybride rechargeable de la marque italienne équipée du mythique V12.

Imagine-t-on que les designers de Sant’Agata Bolognese puisent leur inspiration dans l’univers gaming ? C’est pourtant exactement ce qui s’est passé avec ce projet. La Vision GT a permis aux équipes de Lamborghini d’explorer des territoires stylistiques inédits, sans les contraintes habituelles de l’homologation routière.

Une nouvelle couleur qui change tout

La grande nouveauté de cette réapparition, c’est sa livrée Arancia Egon. Cette teinte orange éclatante remplace le sobre kaki mat de la première présentation. Vous connaissez peut-être déjà cette couleur si vous avez croisé l’Urus SE récemment. Sur la Vision GT, elle transforme complètement la perception de cette hypercar déjà spectaculaire.

Le contraste est saisissant. Là où la version kaki proposait une approche discrète (enfin, autant qu’une Lamborghini puisse l’être), cette déclinaison orange assume pleinement son côté provoquant. Elle rappelle d’ailleurs certaines teintes historiques de la marque, comme ces orange flamboyants des années 1970.

Un habitacle digne d’un vaisseau spatial

L’intérieur de cette Vision GT pousse le concept de monoplace à l’extrême. Le siège du conducteur trône au centre exact de l’habitacle, exactement comme dans une monoplace de Formule 1. Cette configuration n’est pas qu’esthétique : elle offre théoriquement une répartition des masses optimale et une position de conduite inégalée.

Le volant futuriste intègre directement un écran, tandis qu’un immense affichage tête haute colonise une grande partie du pare-brise. L’ensemble évoque irrésistiblement le cockpit d’un chasseur de dernière génération. Question ergonomie, on imagine que les habitudes de conduite traditionnelles volent en éclats (vous avez déjà essayé d’ajuster vos rétroviseurs depuis une position centrale ?).

La technologie au service de l’immersion

Cette débauche technologique n’est pas là par hasard. Elle anticipe probablement l’évolution de nos interactions avec nos futures voitures. Quand on voit comment l’automobile se digitalise, cette Vision GT fait figure de précurseur. Même si certains regretteront la disparition des commandes physiques traditionnelles.

Un moteur bien réel sous le capot virtuel

Contrairement à d’autres concepts Gran Turismo qui se contentent de spécifications théoriques, Lamborghini a doté sa Vision GT d’une motorisation réaliste. Elle reprend le V12 atmosphérique de 6,5 litres du Sian FKP 37, enrichi d’une hybridation légère. L’ensemble développe 808 chevaux, soit environ 596 kW.

Ce choix technique révèle l’approche pragmatique de Lamborghini. Plutôt que d’inventer des chiffres fantaisistes pour impressionner les joueurs, la marque s’appuie sur ses vraies technologies. Cette cohérence entre virtuel et réel explique sans doute pourquoi certaines innovations de la Vision GT se retrouvent aujourd’hui sur la Revuelto.

Un châssis de course pour un design extraterrestre

La suspension emprunte ses solutions au sport automobile avec des liaisons complexes, typiques des voitures de compétition. L’aérodynamique active et les appendices multiples transforment cette Lamborghini en véritable laboratoire roulant.

Visuellement, cette Vision GT dépasse même la Veneno en termes d’exubérance stylistique. Et c’est dire ! La carrosserie semble tout droit sortie d’un film de science-fiction, avec ses angles agressifs et ses proportions impossibles. On dirait plus un vaisseau spatial qu’une automobile terrestre.

Un rêve qui restera virtuel

Malgré tout ce potentiel, Lamborghini n’a jamais annoncé la construction d’un prototype fonctionnel basé sur cette Vision GT. Aucun plan de production en série limitée non plus. Cette hypercar demeure donc un fantasme de carbone, un exercice de design qui ne quittera jamais l’univers virtuel du gaming et les halls d’exposition.

Peut-être est-ce mieux ainsi ? Certains rêves perdent de leur magie une fois confrontés à la réalité des contraintes techniques et réglementaires. La Vision GT peut ainsi conserver intact son statut d’objet de désir absolu, libre de toute compromission avec le monde réel.

Cette réapparition en orange nous rappelle que Lamborghini continue de nourrir son imagination débridée. Entre les pistes virtuelles de Gran Turismo et les bureaux d’études de Sant’Agata, l’inspiration circule dans les deux sens. Et c’est tant mieux pour nous, passionnés d’automobiles exceptionnelles.