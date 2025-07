La Lada Niva Sport Turbo dévoile ses 276 chevaux : quand la légende russe devient une bête de course

Ce que vous devez retenir Les vitres latérales en Lexan remplacent le verre traditionnel, réduisant le poids et augmentant la résistance aux chocs.

Le tableau de bord d’origine cède la place à une instrumentation de compétition, avec les informations strictement nécessaires à la conduite sportive.

Le quatre cylindres 1,6 litre turbo développe 276 chevaux et 340 Nm de couple, soit pratiquement le double de la Niva Sport de série (122 chevaux).

Depuis 1977, la Lada Niva traverse les décennies sans broncher, fidèle à sa philosophie spartiate. Mais cette nouvelle Niva Sport Turbo bouleverse complètement les codes. Avec ses 276 chevaux sous le capot, elle transforme l’iconique 4×4 russe en véritable monstre de compétition, prêt à dévorer les pistes du Silk Way Rally.

Cette version représente l’aboutissement le plus extrême jamais conçu pour la gamme Niva. Fini le petit moteur économique et les finitions basiques : place à une mécanique survitaminée et un châssis repensé pour l’extrême. (Difficile de reconnaître l’humble utilitaire d’origine dans cette machine de guerre !)

Une métamorphose physique spectaculaire

L’aspect visuel frappe d’emblée. La carrosserie s’élargit à 1,68 mètre, gagnant en prestance et en agressivité. Les extensions d’ailes avant et arrière, massives, accueillent des pneumatiques tout-terrain de dimensions généreuses. Cette transformation ne relève pas du simple lifting esthétique : chaque modification répond à une nécessité technique.

Les pare-chocs en acier, volontairement fins, laissent les roues apparentes. Cette conception facilite les réparations d’urgence en course tout en optimisant les angles d’approche et de fuite. Quand on sait que le rallye-raid impose des contraintes mécaniques extrêmes, cette praticité devient vitale.

Le snorkel d’admission d’air, les prises d’air de toit et l’éclairage LED complètent l’équipement. Les vitres latérales en Lexan remplacent le verre traditionnel, réduisant le poids et augmentant la résistance aux chocs. Avec une garde au sol portée à 350 mm, cette Niva peut franchir des obstacles qui stopperaient net la plupart des véhicules.

Un empattement rallongé pour la stabilité

L’empattement s’étend à 2,550 mètres, soit un gain substantiel par rapport à la version série. Cette modification améliore la stabilité à haute vitesse et réduit les porte-à-faux avant et arrière. Sur les terrains accidentés, cela se traduit par une meilleure répartition des masses et moins de risques d’endommagement.

Vous imaginez cette Niva attaquant les dunes sibériennes ? L’équilibre entre maniabilité et stabilité devient alors déterminant pour maintenir une cadence élevée sans compromettre la sécurité de l’équipage.

Habitacle dépouillé, efficacité maximale

L’intérieur fait table rase du superflu. Le tableau de bord d’origine cède la place à une instrumentation de compétition, avec les informations strictement nécessaires à la conduite sportive. Les sièges baquets remplacent la banquette arrière, supprimée pour gagner du poids et loger l’équipement technique.

Le arceau de sécurité structure l’habitacle, protégeant les occupants lors des passages difficiles. Le réservoir renforcé et le système de navigation rallye complètent cet aménagement spartiate mais terriblement efficace.

Une mécanique survitaminée

Sous le capot, la révolution est totale. Le quatre cylindres 1,6 litre turbo développe 276 chevaux et 340 Nm de couple, soit pratiquement le double de la Niva Sport de série (122 chevaux). Cette puissance se transmet aux quatre roues via une boîte manuelle à 6 rapports équipée d’un différentiel central verrouillable.

Ces chiffres peuvent sembler modestes face aux hypercars modernes, mais dans le contexte du rallye-raid, ils représentent un compromis idéal entre performance et fiabilité. (Et puis, quand on pèse moins lourd qu’un SUV familial, chaque cheval compte double !)

Châssis et suspensions repensés

La suspension indépendante intégrale constitue l’une des évolutions les plus significatives. Chaque roue dispose de doubles amortisseurs, permettant d’absorber les chocs les plus violents sans compromettre la tenue de route. Cette architecture, courante en compétition, reste exceptionnelle sur un véhicule dérivé de série.

Le freinage n’est pas en reste : des étriers à quatre pistons mordent des disques de 302 mm de diamètre. Cette configuration assure un freinage puissant et endurant, même après des heures de pilotage intensif dans des conditions extrêmes.

Direction Silk Way Rally 2025

Cette Niva Sport Turbo fera ses armes lors du Silk Way Rally, prévu du 12 au 22 juillet 2025 en Russie. L’épreuve couvre plus de 5 000 kilomètres entre Irkoutsk et Gorno-Altaïsk, traversant certains des terrains les plus hostiles de Sibérie.

La catégorie Raid Sport dans laquelle elle évoluera représente un cran au-dessus de la précédente classification T2. Ce changement témoigne de l’ambition sportive de cette version, conçue pour rivaliser avec des machines spécialement développées pour la compétition.

Mais au-delà de ses performances techniques, cette Niva Sport Turbo symbolise une approche différente du rallye-raid. Là où d’autres constructeurs misent sur la complexité technologique, elle privilégie la robustesse et la simplicité d’entretien. Une philosophie qui pourrait bien faire des étincelles sur les pistes russes.

Cette transformation radicale prouve qu’une base mécanique éprouvée peut encore surprendre. Entre héritage et modernité, la Niva Sport Turbo trace sa propre voie dans l’univers du rallye-raid, prête à bousculer les hiérarchies établies.