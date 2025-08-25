La Kia prépare un nouveau SUV impressionnant

Ce que vous devez retenir Bien que le Tasman ne remporte pas la palme de l’esthétique, ce qui se cache sous son revêtement peut être plus prometteur que ce que l’on pourrait penser.

Kia Tasman : un potentiel hors route intrigant

Le Kia Tasman est le premier pick-up de taille moyenne de la marque sud-coréenne. Avec des lignes quelque peu controversées, cet véhicule divise les opinions depuis son dévoilement. Cet article se penche sur les aspects techniques et les possibilités qu’offre ce modèle pour les aventurières de l’automobile.

Un design qui suscite des réactions

Bien que le Tasman ne remporte pas la palme de l’esthétique, ce qui se cache sous son revêtement peut être plus prometteur que ce que l’on pourrait penser. Sa structure en échelle, conçue pour la solidité, lui confère des caractéristiques techniques qui dépassent ses apparences. D’ailleurs, beaucoup se demandent : peut-il rivaliser avec des modèles emblématiques comme le Ford Bronco Raptor ou le Jeep Wrangler Rubicon ?

Une plateforme adaptable

Les ingénieurs de Kia ont récemment révélé que la plateforme du Tasman pourrait être rapidement adaptée à d’autres formats, comme un SUV. Cela ouvre des perspectives passionnantes. Imaginez un véhicule familial tout terrain qui pourrait convenir à la fois pour des escapades le week-end et pour un usage plus quotidien. (Ça donnerait envie de partir à l’aventure, non ?)

Une vision d’avenir : le Tasman Weekender

Les designers indépendants ont également partagé leur vision en imaginant un SUV compact basé sur le Tasman, inspiré par le prototype Tasman Weekender. Le rendu numérique présente un véhicule qui affiche des lignes plus harmonieuses et une allure plus agressive, propre à séduire les amateurs d’aventure. Bien que son visage soit semblable à celui du Tasman, cette version dégage une impression plus robuste, parfaite pour les escapades hors des sentiers battus.

Extracteurs de performance et solutions techniques

Les illustrations montrent un véhicule équipé de pneus de 32 à 33 pouces, essentiels pour un bon comportement tout terrain. Les largeurs des ailes peintes à l’identique de la carrosserie et les pare-chocs renforcés contribuent à améliorer les angles d’approche et de sortie. Même des options telles qu’un bullbar avec des phares et un treuil témoignent d’une ambition plus pragmatique.

Vers une offre diversifiée

Si Kia décide de lancer la production du SUV dérivé du Tasman, une version diesel pourrait s’avérer pertinente pour les marchés comme l’Australie et le Moyen-Orient. Mais le potentiel de cette plateforme ne s’arrête pas là : elle pourrait intégrer des options sur des systèmes comme le hybride rechargeable, l’électrique, ou même un système hybride classique, comme l’illustre le modèle Genesis GV80. Cela permettrait au prospective SUV de viser des consommations hétérogènes, du tout terrain puissant à des solutions plus écologiques.

Les perspectives d’un chemin pavé d’opportunités

Le Kia Tasman a tout pour devenir un acteur intéressant dans le segment des véhicules tout terrain. Avec des choix mécaniques variés et une architecture adaptable, il pourrait à terme séduire une large gamme d’usagers, des aventurières à la recherche d’adrénaline aux familles désirant un véhicule fiable pour leurs sorties en pleine nature. Et vous, que recherchez-vous dans un SUV ? Est-ce le design, la performance, ou la polyvalence qui prime pour vous ?