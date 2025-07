La Kia EV5 débarque en Europe : le SUV électrique compact qui va faire trembler ses concurrentes

Ce que vous devez retenir C’est le genre de chiffre qui fait la différence au quotidien, surtout quand on sait que la plupart des trajets domicile-travail se situent bien en deçà de cette valeur.

La constructrice coréenne Kia s’apprête à lancer sa nouvelle offensive sur le marché européen avec la EV5, un SUV électrique compact qui vise directement le segment C-SUV. Avec ses 4,61 mètres de longueur, cette nouvelle venue promet de bousculer une catégorie en pleine expansion.

Une autonomie qui change la donne

La EV5 repose sur la plateforme électrique E-GMP du groupe Hyundai, une technologie 400V éprouvée. Sa batterie de 81,4 kWh lui permet d’afficher une autonomie maximale de 529 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est le genre de chiffre qui fait la différence au quotidien, surtout quand on sait que la plupart des trajets domicile-travail se situent bien en deçà de cette valeur.

Le système de recharge rapide mérite aussi qu’on s’y attarde : la batterie peut passer de 10% à 80% en seulement 30 minutes. Pratique pour les longs trajets, même si on espère que le réseau de bornes rapides aura suffisamment évolué d’ici son arrivée.

Des technologies au service de l’efficacité

La EV5 intègre plusieurs innovations pour optimiser son autonomie. Le système i-Pedal 3.0 permet une conduite à une pédale, où le freinage régénératif prend le relais dès qu’on lève le pied de l’accélérateur. Une fois qu’on s’y habitue, difficile de s’en passer.

Plus malin encore, le Smart Regeneration System Plus utilise les données de navigation pour adapter automatiquement le freinage et la vitesse. La voiture « sait » qu’un virage ou un ralentissement arrive et s’y prépare. (On se demande parfois si ces systèmes ne conduisent pas mieux que nous !)

La gestion thermique de la batterie a été pensée pour les conditions européennes, du froid scandinave aux chaleurs méditerranéennes. Un point non négligeable quand on sait combien les batteries détestent les températures extrêmes.

Une motorisation équilibrée

Pour son lancement européen, la EV5 propose un moteur électrique unique développant 216 chevaux et 295 Nm de couple. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 8,4 secondes, soit des performances dans la moyenne de la catégorie.

Ce choix d’une motorisation unique peut surprendre, mais il simplifie l’offre et permet de maîtriser les coûts. D’autres variantes suivront probablement, notamment la version GT plus sportive déjà annoncée.

Un habitacle connecté et spacieux

L’intérieur de la EV5 mise sur la connectivité avec son système ccNC et sa triple écran panoramique. Le tableau de bord de 12,3 pouces côtoie un écran d’infodivertissement de même taille, complété par un écran de 5,3 pouces dédié à la climatisation.

Les mises à jour Over-the-Air permettront de faire évoluer le système sans passer par le concessionnaire. La navigation en ligne se met à jour toutes les quatre semaines, garantissant des informations toujours fraîches.

Côté confort, la climatisation trizone et les sièges avec fonctions massage, chauffage et ventilation transforment l’habitacle en véritable salon roulant. Les matériaux utilisés intègrent du PET recyclé et des mousses biologiques, dans une démarche écoresponsable cohérente.

La sécurité au niveau européen

La EV5 embarque sept airbags et les dernières technologies d’aide à la conduite. Le système Intelligent Speed Limit Assist adapte la vitesse selon la signalisation, tandis que le Smart Cruise Control 2 peut immobiliser la voiture si le conducteur ne répond plus.

L’assistance au parking couvre désormais l’avant, l’arrière et les côtés, et le Remote Smart Parking Assist 2.0 permet même de garer la voiture à distance. Utile dans les parkings serrés !

Un design qui ne laisse pas indifférent

Visuellement, la EV5 affiche une silhouette cubique et affirmée. Sa signature lumineuse « Star Map » à l’avant comme à l’arrière lui donne une identité forte. Les jantes de 18 ou 19 pouces sur les versions de base passent à 20 pouces sur la future EV5 GT.

Avec un empattement de 2,75 mètres, l’habitacle offre un bel espace aux passagers. Le volume de coffre atteint 566 litres, extensible à 1 650 litres en rabattant la banquette arrière. De quoi avaler facilement les bagages familiaux ou les courses du week-end.

Une technologie bidirectionnelle prometteuse

La EV5 intègre la technologie Vehicle-to-Load qui permet d’alimenter des appareils externes jusqu’à 3,6 kW. Parfait pour le camping ou en cas de coupure de courant. Elle dispose aussi de la fonction Vehicle-to-Grid, prête à renvoyer de l’électricité sur le réseau quand les infrastructures le permettront.

Cette capacité à transformer la voiture en générateur mobile ouvre des perspectives intéressantes. Imaginez pouvoir alimenter votre maison lors d’une panne ou revendre l’électricité stockée aux heures de pointe.

Quand pourra-t-on la voir sur nos routes ?

La Kia EV5 arrivera en Europe durant l’été 2025, et les premières livraisons sont prévues pour début 2026. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais on peut s’attendre à un positionnement compétitif face aux Volkswagen ID.4, Tesla Model Y et autres Hyundai Ioniq 5.

Cette nouvelle venue s’inscrit dans le plan stratégique de Kia pour la mobilité durable en Europe. Elle devrait rapidement trouver sa place dans un marché du C-SUV électrique en pleine ébullition.