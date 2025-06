La Kia EV2 surprise en test : cette SUV électrique coréenne veut défier la Renault 4 E-Tech

Ce que vous devez retenir Un prototype de la Kia EV2 circulait en pleine phase d’essais, laissant entrevoir ce qui pourrait bien devenir l’une des rivales les plus sérieuses de la Renault 4 électrique.

Les routes allemandes ont récemment été le théâtre d’une observation intrigante. Un prototype de la Kia EV2 circulait en pleine phase d’essais, laissant entrevoir ce qui pourrait bien devenir l’une des rivales les plus sérieuses de la Renault 4 électrique. Cette future SUV urbaine électrique semble déjà prête à bousculer le marché européen.

Un design fidèle au concept original

Vous vous souvenez du concept EV2 dévoilé lors de l’EV Day 2025 en février dernier ? La bonne nouvelle, c’est que Kia n’a pas l’intention de trop s’éloigner de cette esthétique audacieuse. Les photos d’espionnage révèlent une silhouette qui conserve ses traits les plus marquants.

Cette petite SUV électrique garde ses imposants boucliers avant et ses doubles projecteurs en forme de crocs qui lui donnent ce regard si reconnaissable. À l’arrière, la signature lumineuse reste fidèle au concept avec des blocs optiques positionnés aux coins du hayon, juste derrière les passages de roue. Un choix esthétique qui ne laisse personne indifférent.

L’intérieur, visible à travers les vitres du prototype, semble emprunter des éléments familiers. Le volant et les sièges rappellent ceux des EV3 et EV4, ces autres modèles électriques de la gamme coréenne. Fini donc l’habitacle ultra-coloré et modulable du concept (dommage, il était plutôt séduisant), place à quelque chose de plus conventionnel mais probablement plus adapté à la production de série.

Une plateforme éprouvée pour 2026

L’arrivée de cette EV2 est programmée pour 2026 en Europe. Si les détails techniques restent encore confidentiels, on peut raisonnablement s’attendre à retrouver la plateforme E-GMP qui équipe déjà ses grandes sœurs. Cette architecture électrique a fait ses preuves et offre une base solide pour développer des véhicules performants.

Côté autonomie, les indices sont prometteurs. La Kia EV3, plus imposante, embarque une batterie de 58,3 kWh qui lui permet de parcourir jusqu’à 436 kilomètres selon le cycle WLTP. Si l’EV2 hérite de la même technologie (ce qui semble logique), elle pourrait facilement rivaliser avec la Renault 4 E-Tech et ses 408 kilomètres d’autonomie en version Autonomie Confort avec sa batterie de 52 kWh.

Le match contre la Renault 4 électrique

Voilà bien le duel qui s’annonce passionnant sur le segment des SUV urbaines électriques. D’un côté, la Renault 4 E-Tech qui mise sur l’héritage et le savoir-faire français. De l’autre, cette Kia EV2 qui joue la carte du design futuriste et des formes plus anguleuses.

La bataille se jouera probablement sur plusieurs terrains. L’autonomie, bien sûr, mais aussi et surtout le prix de vente. Car c’est souvent là que tout se décide dans cette catégorie. La taille de la batterie influence directement le coût de production, et donc le tarif final pour le consommateur.

Les constructeurs coréens ont l’habitude de proposer un rapport qualité-prix séduisant. Si Kia parvient à positionner son EV2 de manière compétitive face à la française, le choix pourrait s’avérer cornélien pour les futurs acheteurs.

L’électrique urbain en pleine effervescence

Cette course entre constructeurs européens et asiatiques illustre parfaitement l’effervescence du marché de l’électrique urbain. Chaque marque veut sa part du gâteau dans ce segment qui représente l’avenir de la mobilité en ville.

Les automobilistes français auront bientôt l’embarras du choix. Entre tradition hexagonale et innovation coréenne, entre design rétro-futuriste et esthétique plus tranchée, les goûts et les couleurs vont pouvoir s’exprimer librement.

Reste maintenant à patienter jusqu’en 2026 pour découvrir cette Kia EV2 dans sa version définitive. Et surtout, pour connaître son prix de vente qui déterminera en grande partie ses chances de succès face à la concurrence. Le suspense est à son comble dans l’univers de l’automobile électrique !