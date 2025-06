La Hyundai Ioniq 6 N débarque : quand la berline familiale devient une bête de course électrique

Ce que vous devez retenir Visuellement, cette Ioniq 6 N conserve la silhouette élégante de sa version de base, mais avec quelques ajouts qui ne trompent personne.

Si Hyundai reste discret sur les détails techniques, on peut légitimement s’attendre à retrouver le système de propulsion bimotor de l’Ioniq 5 N.

Avec un couple maximal de 770 Nm, ces chiffres permettent à l’Ioniq 5 N d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d’atteindre 260 km/h en pointe.

Vous pensiez que les voitures électriques rimaient forcément avec conduite sage ? La Hyundai Ioniq 6 N va vous faire changer d’avis. Le constructeur coréen s’apprête à dévoiler sa nouvelle berline électrique sportive au Goodwood Festival of Speed, qui se déroule du 10 au 13 juillet. Une première mondiale qui s’annonce explosive.

De la familiale sage à la sportive déchaînée

L’évolution de Hyundai ces quinze dernières années force le respect. La marque a su développer une gamme électrique solide tout en créant sa division sportive N. Ces deux univers se sont déjà rencontrés avec l’Ioniq 5 N, et voici maintenant la seconde collaboration : l’Ioniq 6 N.

Son existence était un secret de polichinelle. Lors de la présentation de l’Ioniq 6 restylée, quelques clichés montraient déjà la patte de cette version survitaminée. Mais cette fois, c’est officiel : la berline électrique de performance va enfin montrer ses muscles au grand public.

Un look qui ne passe pas inaperçu

Visuellement, cette Ioniq 6 N conserve la silhouette élégante de sa version de base, mais avec quelques ajouts qui ne trompent personne. L’aileron arrière prend des proportions bien plus généreuses que sur la version standard (qui avait d’ailleurs abandonné son double aileron). Le kit carrosserie adopte un style plus agressif, avec des pare-chocs et des bas de caisse redessinés dans une teinte différente du reste de la carrosserie.

Les jantes spécifiques seront plus grandes et plus légères que celles de la version classique. Un détail qui compte quand on cherche la performance pure. Après tout, chaque kilogramme économisé se ressent dans les accélérations !

Les trois piliers de la philosophie N

Hyundai rappelle que cette Ioniq 6 N s’appuie sur les trois piliers de sa gamme sportive : « Assault sur les virages », « Capacité circuit » et « Voiture de sport au quotidien ». Une approche qui vise à offrir du plaisir de conduite sans sacrifier l’utilisabilité de tous les jours.

Une mécanique qui promet du spectacle

Si Hyundai reste discret sur les détails techniques, on peut légitimement s’attendre à retrouver le système de propulsion bimotor de l’Ioniq 5 N. Cette configuration associe un moteur avant de 226 chevaux à un bloc arrière de 383 chevaux, pour une puissance totale de 609 chevaux.

Mais le plus intéressant, c’est le mode N Grin Boost qui pousse la cavalerie jusqu’à 650 chevaux ! Avec un couple maximal de 770 Nm, ces chiffres permettent à l’Ioniq 5 N d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d’atteindre 260 km/h en pointe.

La berline Ioniq 6 N devrait même faire mieux. Sa silhouette plus profilée lui confère un aérodynamisme optimisé par rapport au SUV, ce qui devrait se traduire par de meilleures performances et une autonomie supérieure.

Une autonomie qui suit le rythme

Côté énergie, la batterie de 84 kWh de l’Ioniq 5 N offre 448 kilomètres d’autonomie. La version berline devrait dépasser ce chiffre grâce à sa meilleure pénétration dans l’air. Et pour la recharge ultra-rapide ? Les 350 kW en courant continu permettent de passer de 10 à 80% de charge en seulement 18 minutes. Difficile de faire mieux sur le marché actuel.

Imaginez : vous avalez 200 kilomètres d’autoroute à rythme soutenu, vous branchez la voiture le temps d’un café, et hop, c’est reparti pour un tour ! (Enfin, à condition de trouver une borne compatible…)

Rendez-vous au Goodwood Festival of Speed

Joon Park, Vice-président et Directeur du Groupe N chez Hyundai, ne cache pas son enthousiasme : cette Ioniq 6 N va « révolutionner une fois de plus le segment des véhicules électriques de performance ». Le choix du Goodwood Festival of Speed pour les débuts de la voiture n’est pas anodin : cet événement britannique rassemble chaque année les plus beaux bolides de la planète.

Dans un peu plus d’un mois, nous saurons enfin tout de cette berline électrique sportive. Une chose est sûre : avec de telles performances annoncées, son prix risque de la placer hors de portée des aides gouvernementales françaises. Mais quand on cherche l’émotion pure, le budget suit souvent…

Cette Hyundai Ioniq 6 N confirme une tendance : l’électrique n’est plus synonyme d’ennui au volant. Les constructeurs l’ont bien compris, et le plaisir de conduire trouve sa place dans cette nouvelle ère automobile.