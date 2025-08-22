La grande arnaque des voitures d’occasion : D’où proviennent-elles et quelles précautions prendre ?

Ce que vous devez retenir Ils effectuent ensuite une manipulation en Bulgarie, où un nouveau **Contrôle Technique** est délivré avec un kilométrage réduit, ce qui est ensuite affiché sur le tableau de bord du véhicule.

Les techniciens, équipés du matériel adéquat, ont la possibilité de consulter l’historique de maintenance de la voiture dans toute l’Europe.

<p>Il est regrettable de constater que ces arnaques se poursuivent, mettant en péril la confiance des consommateurs et la réputation de la vente de voitures d’occasion.

Les arnaques aux compteurs de véhicules importés depuis la Bulgarie

Le monde de l’automobile cache parfois des pratiques douteuses, surtout lorsqu’il s’agit d’achats de véhicules d’occasion. Une des **arnaques** les plus courantes consiste à falsifier le kilométrage des véhicules importés. Cela concerne particulièrement les voitures provenant de la **Bulgarie**. Des personnes malintentionnées continuent ainsi d’appâter des acheteurs potentiels, jouant sur la confiance et l’absence d’informations transparentes.