La future Peugeot e-208 : la rivale électrique de la Renault 5 avec une version GTI à venir

Les informations sur la prochaine génération de la Peugeot 208, connue en interne sous le code P1H, se dévoilent progressivement. Cette citadine, prévue pour 2027, marque un tournant dans la stratégie de Peugeot avec une approche 100% électrique. L’arrivée d’une version GTI électrique confirme l’ambition de la marque au lion de reconquérir le segment des citadines sportives, mais cette fois sans moteur thermique.

Un design évoquant le mythique 205

Le style de la future e-208 s’inspire clairement de la Peugeot Inception Concept présentée en 2023, reflétant la nouvelle direction esthétique mise en place par Matthias Hossann, directeur du design Peugeot depuis l’été 2020.

La face avant révolutionnaire intègrera une bande de verre épais faisant office de calandre, incorporant les feux à trois griffes caractéristiques de la marque. Cette nouvelle signature visuelle rappellera l’emblématique 205, avec une silhouette à la fois sportive et compacte. La capot presque horizontal et les ailes arrière élargies affirmeront son caractère dynamique.

Bien que les proportions du modèle de série seront moins extrêmes que celles du concept, l’esprit sportif sera préservé. Des nervures sur le capot et des poignées de portes arrière dissimulées dans les montants contribueront à son allure plus affirmée et moderne.

Une révolution à l’intérieur

L’habitacle fera l’objet d’une refonte complète avec un i-Cockpit nouvelle génération. L’élément le plus remarquable sera l’adoption du volant rectangulaire Hypersquare, rendu possible grâce à une direction entièrement électrique de type « steer-by-wire » – sans liaison mécanique entre le volant et les roues.

Cette architecture logicielle novatrice promet une expérience de conduite totalement repensée. (Une petite révolution pour nous qui avons l’habitude des volants traditionnels!)

Une plateforme entièrement électrique

La prochaine e-208 sera développée sur la toute nouvelle plateforme STLA Small, initialement conçue pour être exclusivement électrique. Cette architecture deviendra multi-énergies à partir de mi-2028 pour la future Peugeot 308 IV, mais la citadine sera d’abord lancée en version tout électrique.

À l’image de l’actuelle e-208, la propulsion sera assurée par des moteurs Emotors (fruit du partenariat Nidec/Stellantis) fabriqués en France. La puissance devrait rester proche des niveaux actuels, entre 136 et 156 ch, avec l’ajout probable d’une version moins puissante à prix plus accessible pour concurrencer directement la Renault 5.

Des batteries plus performantes

Un changement majeur concernera la chimie des batteries, passant du NMC actuel au LFP (Lithium Fer Phosphate). Malgré une densité énergétique théoriquement inférieure, le constructeur vise une autonomie impressionnante de 500 km selon le cycle WLTP, contre 410 km pour la citadine actuelle équipée de la batterie de 51 kWh.

Cette amélioration significative s’expliquera par plusieurs facteurs: une capacité de batterie supérieure, une aérodynamique optimisée, des composants périphériques modernisés (onduleur, système de refroidissement) et une gestion logicielle plus fine. Le circuit électrique conservera une architecture 400 volts.

L’adoption de la technologie LFP permettra aussi de réduire certains coûts. Le prix de base devrait se situer sous la barre des 25 000 euros, un positionnement stratégique face à la Renault 5 E-Tech et à la Volkswagen ID.2. Pour rappel, l’e-208 actuelle démarre à environ 28 000 euros.

Une production made in Spain

La fabrication de la Peugeot 208 de troisième génération sera localisée en Espagne, dans l’usine de Saragosse. Les batteries seront également produites localement, dans une nouvelle installation du fabricant chinois CATL.

La présentation officielle de la citadine est programmée pour fin 2026, avec un démarrage de la production en juin 2027. En parallèle, l’actuelle génération continuera d’être produite à Kenitra (Maroc) avec des motorisations micro-hybrides, voire essence hors Union Européenne, pour maintenir une offre plus accessible sur le segment B.

Le retour attendu des trois lettres mythiques: GTI

La grande nouvelle qui fait vibrer les passionnés: en 2028, les lettres GTI feront leur grand retour sur la carrosserie d’une Peugeot 208! Cette version haute performance pourrait embarquer le moteur électrique de 280 ch qui équipe déjà l’Abarth 600e, la Lancia Ypsilon HF et l’Alfa Romeo Junior Veloce.

Aucun doute que cette version affichera des performances supérieures grâce à sa plateforme technique plus moderne. Des jantes de grand diamètre et quelques touches de rouge viendront rappeler la légendaire 205 GTI. (Vous vous souvenez de cette bombe des années 80?)

La Peugeot e-208 GTI rejoindra ainsi l’Alpine A290, la Volkswagen ID.2 GTI, la Cupra Raval et la Mini John Cooper Works Electric dans cette renaissance des citadines sportives électriques. Une nouvelle preuve de l’importance que prendra le marché des véhicules urbains à batteries en Europe dans les années à venir.

Le segment B a toujours été l’un des plus disputés en Europe, et sa version électrifiée ne fera pas exception. Avec cette nouvelle e-208, Peugeot entend bien conserver sa place parmi les leaders du marché. Êtes-vous prêt pour une citadine électrique française qui combine design, performances et autonomie?