La France fait marche arrière sur les Zones à Faibles Émissions pour des raisons sociales

Dans un retournement de situation qui fait grand bruit dans le monde automobile, la France, pays pionnier des Zones à Faibles Émissions (ZFE), vient de voter leur abolition. Cette décision surprenante n’est pas motivée par des questions d’efficacité environnementale, mais par des préoccupations d’équité sociale. Un choix qui soulève des questions sur l’avenir de ces dispositifs en Europe.

L’histoire des ZFE en France

Introduites en 2019, bien avant leur déploiement en Espagne et dans d’autres pays européens, les ZFE françaises visaient à réduire la pollution atmosphérique responsable de maladies respiratoires et d’environ 40 000 décès annuels selon le Ministère de la Santé français. Le dispositif avait même été étendu en 2021 pour couvrir davantage de territoires.

Les résultats semblaient prometteurs, du moins selon les autorités. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Écologique, avait souligné que « dans les deux agglomérations où les ZFE sont en vigueur, Paris et Lyon, la concentration de dioxyde d’azote a diminué de plus d’un tiers ». Des chiffres qui auraient pu plaider en faveur du maintien de ces zones.

Une fracture sociale mise en lumière

Lors d’un vote récent organisé par la commission spéciale examinant le projet de loi sur la « simplification de la vie économique », les députés ont voté pour l’abolition des ZFE par 26 voix contre 11 (avec 9 abstentions).

Ce vote a mis en lumière un problème majeur : ces zones sont perçues comme discriminatoires envers les classes populaires. En effet, les personnes aux revenus modestes possèdent souvent des véhicules plus anciens et plus polluants, non par choix mais par nécessité économique.

Ian Boucard, de la Droite Républicaine, a résumé cette position : « Les ZFE ont un objectif louable, mais elles aggravent les inégalités sociales en pénalisant les foyers à faibles revenus […] obligés de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer ».

La mobilité comme révélateur d’inégalités

Cette situation fait écho à un débat plus large sur la justice sociale dans la transition écologique. Les véhicules électriques ou hybrides (équivalents aux étiquettes CERO ou ECO espagnoles) restent en moyenne 30% plus chers que leurs homologues thermiques. Un écart de prix qui rend la transition vers une mobilité propre inaccessible pour de nombreux ménages.

Pierre Meurin, de l’Agrupación Nacional, a même qualifié les ZFE de dispositifs « inutiles pour améliorer la qualité de l’air » créant « une forte blessure sociale, un séparatisme territorial ». Des mots forts qui illustrent la division que ces zones ont créée dans la société française.

De son côté, Sandrine Nosbé, de La France Insoumise, qui s’est abstenue lors du vote, a pointé un autre problème : « Les ZFE se sont développées sans que soient développées des alternatives efficaces à la voiture individuelle ». (Une réalité que connaissent bien de nombreux automobilistes contraints de se rendre au travail sans solution de transport en commun adaptée.)

Quel avenir pour les ZFE ?

Malgré ce vote, le débat est loin d’être clos. Les parlementaires français se divisent entre ceux qui souhaitent une suppression totale des ZFE et ceux qui privilégient un report de cinq ans de leur mise en œuvre dans les villes où elles devraient être instaurées.

Une abolition complète pourrait mettre la France en porte-à-faux avec la législation environnementale européenne. Cette situation pourrait créer un précédent intéressant pour d’autres pays comme l’Espagne, où les municipalités de plus de 50 000 habitants sont tenues d’instaurer des Zones de Bajas Emisiones (ZBE).

Le dilemme reste entier : comment concilier urgence climatique et justice sociale ? Comment éviter que la transition écologique ne devienne un luxe réservé aux plus aisés ? Des questions auxquelles devront répondre tous les pays européens dans les années à venir.

La décision française marque peut-être un tournant dans l’approche des politiques environnementales urbaines, où l’acceptabilité sociale devient un facteur aussi important que l’efficacité écologique. Une leçon à méditer pour tous les acteurs du monde automobile et les décideurs politiques.