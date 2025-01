La Ford Mustang RTR EcoBoost 2025 : l’esprit muscle car en version raisonnable

Ce que vous devez retenir Un développement unique entre Ford et RTRPour la première fois depuis le début de leur partenariat, Ford et RTR ont travaillé main dans la main dès la conception de cette édition spéciale.

Elle intègre aussi des fonctionnalités spécifiques comme le Drift Brake (pour faciliter les dérapages contrôlés), le Line Lock (permettant de réaliser des burnouts) et les modes Mustang Unleashed qui libèrent tout le potentiel sportif de la voiture.

Une polyvalence assuméeCette nouvelle version se positionne comme une alternative séduisante à la V8, avec un caractère plus moderne et une consommation plus raisonnable (autour de 8,5L/100km en cycle mixte).

La mythique Ford Mustang continue d’évoluer pour s’adapter aux attentes des passionnés d’aujourd’hui. Le constructeur américain vient de dévoiler au Salon de Detroit 2025 une nouvelle déclinaison particulièrement intéressante : la Mustang RTR EcoBoost. Cette version spéciale, développée en collaboration avec le préparateur RTR, propose une approche rafraîchissante du concept muscle car.

Un développement unique entre Ford et RTR

Pour la première fois depuis le début de leur partenariat, Ford et RTR ont travaillé main dans la main dès la conception de cette édition spéciale. Le résultat n’est pas une simple préparation aftermarket, mais bien un modèle d’usine qui sortira directement des chaînes de production de l’usine Ford du Michigan.

Le quatre cylindres qui a du coffre

Sous le capot, on retrouve le moteur EcoBoost 2.3 litres turbocompressé, un bloc qui a déjà fait ses preuves en termes de performances et d’efficience. Cette motorisation permet d’obtenir une répartition des masses quasi parfaite entre l’avant et l’arrière, un atout majeur pour le comportement dynamique.

Des équipements pensés pour le sport

La Mustang RTR EcoBoost hérite de nombreux éléments de la version Dark Horse, notamment un système de freinage Brembo performant. Elle intègre aussi des fonctionnalités spécifiques comme le Drift Brake (pour faciliter les dérapages contrôlés), le Line Lock (permettant de réaliser des burnouts) et les modes Mustang Unleashed qui libèrent tout le potentiel sportif de la voiture.

Une polyvalence assumée

Cette nouvelle version se positionne comme une alternative séduisante à la V8, avec un caractère plus moderne et une consommation plus raisonnable (autour de 8,5L/100km en cycle mixte). Elle s’adresse aux conducteurs recherchant un compromis entre performances, style et usage quotidien.

Design et aérodynamique travaillés

La RTR EcoBoost arbore une silhouette musclée et agressive, avec des éléments aérodynamiques spécifiques qui ne sont pas là uniquement pour le style. Le bouclier avant redessiné, les jupes latérales et le diffuseur arrière contribuent à améliorer la stabilité à haute vitesse.

Une sportive accessible

Bien que les tarifs définitifs n’aient pas encore été communiqués, cette version devrait se positionner dans une fourchette de prix attractive, estimée entre 55 000 et 65 000 euros sur le marché français. Une proposition intéressante pour qui souhaite accéder à l’univers Mustang sans passer par la case V8.

La commercialisation devrait débuter dans le courant de l’année 2025. Les premières livraisons en France sont attendues pour le dernier trimestre. (Un délai qui laisse le temps aux amateurs de muscle cars de faire un peu de place dans leur garage…)

Un futur collector ?

Cette édition spéciale, fruit d’une collaboration unique entre Ford et RTR, pourrait bien devenir un modèle recherché dans les années à venir. Elle représente une approche moderne du muscle car, alliant performances, technologies actuelles et relative sobriété.