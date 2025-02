La Ford Mustang Mach-E teste la conduite autonome sur les autoroutes françaises

Ce que vous devez retenir Une fois activé via le bouton dédié sur le volant, le véhicule maintient sa vitesse, sa distance avec le véhicule qui précède et gère la direction de manière autonome.

La conduite autonome fait beaucoup parler d’elle depuis plusieurs années, mais nous ne l’avons pas encore vraiment vue sur les routes européennes. Du moins jusqu’à maintenant…

Une nouvelle ère pour la conduite assistée

La Ford Mustang Mach-E franchit une étape majeure avec son système BlueCruise, une technologie de conduite autonome de niveau 2 désormais disponible sur certaines routes françaises. Cette innovation permet aux conducteurs de lâcher complètement le volant sur les portions d’autoroutes approuvées.

Le fonctionnement du système BlueCruise

Le système s’active uniquement sur un réseau routier spécifique – plus de 133 000 kilomètres d’autoroutes en Europe ont été cartographiés. En France, le dispositif fonctionne sur les grands axes autoroutiers. Une fois activé via le bouton dédié sur le volant, le véhicule maintient sa vitesse, sa distance avec le véhicule qui précède et gère la direction de manière autonome.

Une caméra intelligente surveille en permanence l’attention du conducteur. Si celui-ci détourne les yeux de la route trop longtemps ou s’endort, le système émet des alertes et peut même arrêter progressivement le véhicule en cas de non-réponse.

L’expérience au volant

J’ai pu tester le système sur plusieurs centaines de kilomètres d’autoroute. Le comportement est remarquablement fluide et naturel. Les transitions entre mode autonome et manuel se font en douceur, avec des alertes claires sur le tableau de bord. Le système ne gère pas les changements de voie – il faut reprendre le contrôle pour les dépassements.

Les aspects pratiques

Ford propose une période d’essai gratuite de 90 jours, puis un abonnement à 24,99€ par mois, activable à la demande. La Mustang Mach-E testée était équipée d’un moteur électrique de 294 chevaux et d’une batterie de 91 kWh, offrant une autonomie réelle d’environ 600 km en usage mixte.

Les performances restent convaincantes : 0 à 100 km/h en 6,4 secondes, 180 km/h en pointe. La consommation moyenne s’établit à 17,3 kWh/100 km.

(Note personnelle : même en tant que passionné de conduite « traditionnelle », je dois reconnaître que ce système apporte un réel confort sur les longs trajets autoroutiers.)

Le BlueCruise représente une avancée significative dans la démocratisation de la conduite autonome, tout en gardant un équilibre entre innovation et sécurité. Son déploiement progressif et encadré sur des portions routières spécifiques semble être l’approche la plus raisonnable pour familiariser le public avec ces nouvelles technologies.