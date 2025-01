La Ford Mustang GTD Spirit of America : l’ultime hommage à 60 ans d’héritage sportif

Ce que vous devez retenir Un héritage de performance réinventéL’histoire commence en 1962, quand une équipe visionnaire transforme une berline compacte en une voiture de sport légendaire.

Dans une démarche audacieuse qui célèbre six décennies d’excellence automobile, Ford dévoile sa nouvelle création d’exception : la Mustang GTD Spirit of America. Cette édition spéciale représente l’aboutissement d’une longue tradition d’innovation et de performances.

Un héritage de performance réinventé

L’histoire commence en 1962, quand une équipe visionnaire transforme une berline compacte en une voiture de sport légendaire. La Mustang est née, et dès sa première course, elle surpasse ses rivales européennes les plus redoutables. Son exploit le plus remarquable ? Un tour du mythique circuit du Nürburgring en moins de 7 minutes – une première pour une voiture américaine.

L’essence même du rêve américain sur quatre roues

Cette nouvelle Mustang GTD Spirit of America incarne l’ADN sportif de la marque avec une puissance phénoménale de 826 chevaux et un couple maximal de 900 Nm. Sa vitesse maximale atteint les 325 km/h, établissant un nouveau record dans l’histoire de la Mustang.

Un design qui raconte une histoire

La robe Performance White s’orne de bandes de course Race Red et Lightning Blue, un clin d’œil au célèbre Tribar Mustang de 1964. Les éléments en fibre de carbone apparente – splitter avant, diffuseur et aileron arrière – affirment son caractère radical. L’aileron arbore fièrement l’inscription ‘MUSTANG’ sur sa face inférieure (un petit détail qui ne manquera pas d’impressionner les voitures qui suivent sur circuit).

Un habitacle d’exception

L’intérieur marie luxe et sportivité avec des sièges en cuir et Dinamica. La sellerie Black Onyx se distingue par une bande centrale Race Red et des inserts Re-Entry White. Les surpiqûres Victory Blue apportent une touche de raffinement supplémentaire. Les palettes de changement de vitesse et le sélecteur rotatif sont fabriqués en titane par impression 3D.

Une technologie de pointe au service de la performance

La GTD Spirit of America bénéficie en série du pack Performance Mustang GTD. Les étriers de frein arborent une teinte Race Red distinctive, tandis que les rétroviseurs sont disponibles en carbone apparent ou en Race Red.

Un hommage aux pionniers

Cette édition spéciale rend aussi hommage à Craig Breedlove, figure légendaire qui, avec un moteur de jet militaire acheté 500 dollars, fut le premier à franchir les barrières des 500 et 600 miles/heure sur terre. Le design de la voiture s’inspire directement de la combinaison qu’il portait lors de ses records.

Une exclusivité qui marque l’histoire

Cette Mustang GTD Spirit of America représente bien plus qu’une simple voiture de sport : elle incarne l’esprit d’innovation et de dépassement de soi qui caractérise l’histoire automobile américaine. (Et entre nous, avec ses performances stratosphériques, elle risque de faire pâlir plus d’une supercar européenne sur les circuits.)

Vous cherchez une Mustang capable de rivaliser avec les meilleures sportives du monde ? Cette édition limitée pourrait bien être celle qui fera battre votre cœur plus vite.