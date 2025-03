La Ford Focus tire sa révérence cet automne après 27 ans de règne sur le segment des compactes

Le rideau tombera définitivement sur la Ford Focus en novembre prochain, après presque trois décennies de présence sur le marché européen. Cette compacte emblématique cessera d’être produite dans l’usine allemande de Saarlouis, marquant la fin d’une ère pour les amateurs de berlines compactes à la conduite dynamique.

Une disparition annoncée mais néanmoins douloureuse pour les passionnés

La fin de la Ford Focus n’est pas une surprise, mais elle reste un moment particulièrement marquant dans l’histoire de l’automobile européenne. Finn Thomasen, directeur des communications de Ford Europe, a confirmé que la production s’arrêtera en novembre prochain. Cette disparition s’inscrit dans une tendance lourde du marché automobile actuel, où les berlines compactes perdent progressivement du terrain face aux SUV.

Cette berline compacte qui a marqué toute une génération d’automobilistes va bientôt rejoindre les livres d’histoire. Malgré des chiffres de vente encourageants en France au premier trimestre – avec une hausse de plus de 116% par rapport à la même période l’année dernière – la rentabilité globale du modèle ne satisfait plus les exigences de la marque à l’ovale bleu. Ford préfère désormais concentrer ses ressources sur des modèles plus lucratifs comme le Bronco, le Mustang ou encore le Raptor.

Le déclin progressif d’un segment autrefois dominant

En Europe, les ventes de la Ford Focus ont chuté de 17%, atteignant environ 426.300 unités, tandis que sa part de marché est passée de 4% à 3,3%, selon les données de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA). Ce déclin s’est poursuivi avec une baisse supplémentaire de 3,9% en janvier.

La Ford Focus suit ainsi le chemin emprunté par d’autres modèles emblématiques de la marque comme la Mondeo et la Fiesta, qui ont eux aussi disparu après des décennies de popularité sur le marché européen. Cette tendance reflète un changement profond dans les préférences des consommateurs, qui délaissent progressivement les berlines traditionnelles au profit des SUV et des crossovers.

Les dernières chances d’acquérir une Focus neuve

Pour le moment, le configurateur en ligne permet encore de personnaliser et de commander une Ford Focus selon les goûts du client. Néanmoins, à mesure que nous approchons de la date fatidique, la production à l’usine de Saarlouis va progressivement diminuer.

La commercialisation se poursuivra après l’arrêt de la production, jusqu’à épuisement des stocks disponibles. Ensuite, Ford fermera définitivement les commandes. Les amateurs qui souhaitent posséder ce modèle mythique devront alors se tourner vers le marché de l’occasion.

Un modèle qui a révolutionné la notion de plaisir de conduite dans sa catégorie

Depuis ses débuts en 1998, la Ford Focus s’est distinguée par son comportement routier exceptionnel et son plaisir de conduite incomparable dans la catégorie des compactes. Cette berline dynamique a su conquérir le cœur des automobilistes français grâce à son châssis parfaitement calibré et ses motorisations performantes.

Malheureusement, la Focus ne connaîtra pas de successeur direct, du moins à court terme. Il n’est pas exclu que Ford réutilise ce nom prestigieux à l’avenir, comme la marque l’a récemment fait avec le Capri, même si le nouveau modèle n’a que peu de rapport avec l’original.

La transformation du marché automobile et la fin d’une époque

Aussi triste que cela puisse paraître pour certains amateurs, le segment C, autrefois l’un des plus populaires, a considérablement perdu en importance. La demande actuelle s’oriente clairement vers d’autres types de véhicules.

Un simple coup d’œil au classement des voitures les plus vendues en France révèle cette tendance: seule la Toyota Corolla figure dans le top 10 des compactes traditionnelles. Le reste du classement est dominé par les SUV compacts et moyens, ainsi que par les citadines du segment B. Le marché automobile a fondamentalement changé, et Ford en tire les conséquences.

La nouvelle stratégie de Ford en Europe

Les plans de Ford suivent désormais une direction radicalement différente. La marque américaine a massivement investi dans les véhicules électriques, une transition qui ne laisse plus de place pour des modèles comme la Fiesta, la Mondeo ou la Focus.

La gamme européenne de Ford se concentre aujourd’hui presque exclusivement sur les SUV et les crossovers. À l’exception de la Focus, encore disponible pour quelques mois, et de la Mustang, le reste du catalogue se compose de SUV et de monospaces comme les Tourneo Courier, Tourneo Connect et Tourneo Custom.

L’héritage d’un modèle emblématique

Lancée sur le marché en 1998, la Ford Focus s’est rapidement imposée comme l’une des voitures préférées des Européens, et notamment des Français, malgré la lourde tâche de succéder à un autre modèle iconique, la Ford Escort.

Au fil des années, la Focus a été proposée avec différentes carrosseries: 5 portes, berline 4 portes et break. La dernière génération a abandonné les versions berline et break. Une variante coupé-cabriolet à toit rigide rétractable a également fait partie de la gamme pendant quelques années.

Depuis son lancement, la Focus s’est toujours distinguée comme l’une des voitures les plus amusantes à conduire de sa catégorie, en particulier dans ses versions sportives ST et RS, qui sont restées fidèles à la boîte de vitesses manuelle.

Les versions sportives qui ont marqué l’histoire

Parmi les modèles les plus mémorables figure la Focus RS de première génération, inspirée de la Focus WRC pilotée par Carlos Sainz et Colin McRae dans le Championnat du Monde des Rallyes à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Cette version sportive était équipée d’un moteur Zetec 2.0 turbo de 16 soupapes développant 215 chevaux, des caractéristiques impressionnantes pour l’époque. Plus récemment, la dernière Focus RS a poussé le concept encore plus loin avec une transmission intégrale sophistiquée et un moteur de 350 chevaux, établissant de nouvelles références dans sa catégorie.

La Focus ST, version moins radicale mais tout aussi séduisante, a également contribué à la renommée du modèle avec son équilibre parfait entre performances et usage quotidien. Ces versions hautes performances ont permis à Ford de maintenir une image sportive et dynamique, attirant une clientèle passionnée.

L’impact de la Focus sur le marché français

En France, la Ford Focus a toujours bénéficié d’une solide réputation. Si elle n’a jamais atteint les sommets des ventes comme certaines concurrentes françaises, elle a néanmoins su fidéliser une clientèle exigeante, à la recherche d’une compacte au comportement routier irréprochable.

Le marché français a particulièrement apprécié les motorisations diesel TDCi, qui offraient un excellent compromis entre performances et économie de carburant. Les versions EcoBoost essence ont également connu un succès croissant, notamment le petit 1.0 trois cylindres turbo, plusieurs fois élu moteur de l’année.

Au fil des quatre générations, la Focus a su évoluer pour répondre aux attentes des consommateurs français, avec des équipements de plus en plus sophistiqués en matière de connectivité et d’aides à la conduite, tout en conservant son ADN de voiture agile et plaisante à conduire.

L’avenir de Ford et la transition vers l’électrique

L’arrêt de la production de la Focus s’inscrit dans la stratégie d’électrification massive de Ford. La marque s’est fixé des objectifs ambitieux en Europe, avec une gamme entièrement électrique prévue d’ici 2030.

Cette transition énergétique implique des investissements colossaux et une réorganisation complète de la production. L’usine de Saarlouis, qui fabrique actuellement la Focus, fait partie des sites dont l’avenir est incertain dans cette nouvelle configuration industrielle.

Ford mise désormais sur des modèles comme le Mustang Mach-E, le Explorer électrique ou encore le Puma électrique pour conquérir le marché européen. Ces nouveaux véhicules incarnent la vision d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement, mais font également face à une concurrence féroce, notamment de la part des constructeurs asiatiques.

Le segment des compactes face aux défis de demain

La disparition de la Ford Focus illustre parfaitement les bouleversements que connaît le marché automobile européen. Le segment des berlines compactes, autrefois pilier des ventes, doit se réinventer pour survivre face à la montée en puissance des SUV et des véhicules électriques.

Des modèles emblématiques comme la Volkswagen Golf, la Peugeot 308 ou la Renault Mégane ont dû évoluer, proposant désormais des versions électrifiées ou adoptant des lignes plus dynamiques pour séduire une clientèle en quête de nouveauté. La Renault Mégane, par exemple, existe désormais principalement sous forme de crossover électrique.

L’avenir dira si ce segment historique parviendra à se réinventer ou si la tendance actuelle vers les SUV et les crossovers marquera définitivement la fin d’une époque pour les berlines compactes traditionnelles comme la Focus.