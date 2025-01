La Ferrari F355 GTS personnelle de Michael Schumacher mise aux enchères

Ce que vous devez retenir Un état de conservation remarquableL’actuel propriétaire, qui a acquis la voiture en 2004, l’a maintenue dans un état de conservation exemplaire pendant près de deux décennies.

Une pièce exceptionnelle de l’histoire automobile s’apprête à changer de mains : la Ferrari F355 GTS ayant appartenu à Michael Schumacher sera mise aux enchères le 4 février prochain. Cette voiture, qui représente un morceau d’histoire du sport automobile, suscite déjà l’intérêt des collectionneurs du monde entier.

Une Ferrari au pedigree unique

Cette F355 GTS de 1996, peinte dans une sublime teinte bleue, n’est pas une Ferrari ordinaire. Le champion allemand se l’est offerte comme cadeau personnel après ses deux premiers titres mondiaux en Formule 1. Un choix qui reflète parfaitement le lien privilégié entre le pilote et la marque au cheval cabré.

Les spécificités d’une voiture de légende

La voiture présente plusieurs caractéristiques notables qui la rendent unique. Équipée d’une boîte manuelle – un choix délibéré du champion – elle fut initialement immatriculée à Monaco, où Schumacher résidait à l’époque. Le compteur affiche aujourd’hui 47 500 kilomètres, témoignant d’une utilisation raisonnable pour un véhicule de cette trempe.

Un état de conservation remarquable

L’actuel propriétaire, qui a acquis la voiture en 2004, l’a maintenue dans un état de conservation exemplaire pendant près de deux décennies. La voiture bénéficie de la certification ‘Ferrari Classiche’, attestant de son importance historique. (Un détail amusant : la signature de Schumacher orne encore le dossier du siège, comme une empreinte indélébile de son illustre premier propriétaire).

Une vente aux enchères sans prix de réserve

La maison RM Sotheby’s organise cette vente exceptionnelle sans prix plancher – une décision inhabituelle pour un véhicule de cette importance. Cette stratégie pourrait créer une dynamique d’enchères particulièrement intéressante.

Les caractéristiques techniques d’une icône

La F355 GTS représente l’une des Ferrari les plus emblématiques des années 90. Son moteur V8 3,5 litres développant 380 chevaux lui permet d’atteindre les 100 km/h en seulement 4,7 secondes. La version GTS, avec son toit amovible, offre le meilleur des deux mondes : l’expérience d’une conduite à ciel ouvert quand on le souhaite, et la protection d’un habitacle fermé par mauvais temps.

Une opportunité d’investissement unique

Pour les passionnés et collectionneurs, cette F355 GTS représente bien plus qu’une ‘simple’ Ferrari des années 90. Son histoire unique, liée à l’un des plus grands pilotes de tous les temps, en fait une pièce de collection dont la valeur ne pourra que s’apprécier avec le temps. (Les spécialistes estiment que le prix pourrait atteindre des sommets inédits pour ce modèle, compte tenu de sa provenance exceptionnelle).

Cette vente représente une occasion rare d’acquérir un véritable morceau d’histoire automobile, associant le prestige de Ferrari à la légende Schumacher. Les amateurs du monde entier suivront avec attention cette enchère qui promet d’être mémorable.