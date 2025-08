La Falcon F7 : cette supercar américaine de 1100 chevaux que personne ne connaît

Ce que vous devez retenir le toit amovible rappelle les Corvette et permet de profiter du V8 préparé à ciel ouvert (quand les conditions le permettent).

Connaissez-vous la Falcon F7 ? Cette supercar américaine méconnue cache sous sa carrosserie agressive une mécanique ahurissante capable de développer plus de 1100 chevaux. Un monstre de puissance né dans le Michigan qui défie les codes établis des hypercars modernes.

Une supercar artisanale venue du Michigan

Entre 2012 et 2017, Falcon Motorsports a donné naissance à cette créature d’exception dans le Michigan. La F7 arbore un design résolument agressif qui ne laisse personne indifférent. Son esthétique tranchante annonce immédiatement la couleur : nous sommes face à une machine de guerre sur roues.

Cette américaine adopte une architecture à moteur central, comme les plus grandes supercars européennes. Mais contrairement à ses rivales, elle cultive un caractère artisanal assumé. Chaque exemplaire est assemblé à la main, ce qui explique en partie sa rareté sur nos routes.

Un V8 transformé en bête de course

À l’origine, la Falcon F7 recevait un bloc V8 LS7 de 7 litres développant 629 chevaux. Déjà respectable, mais pas suffisant pour marquer les esprits. C’est là qu’intervient Lingenfelter, spécialiste reconnu de la préparation moteur.

La transformation est radicale : deux compresseurs viennent se greffer sur le V8, portant la puissance à 1100 chevaux. Une cavalerie qui place cette américaine au niveau des hypercars les plus extrêmes du marché. Imaginez cette puissance couplée à un poids plume de seulement 1270 kilogrammes !

Une boîte manuelle pour les puristes

Voici où la F7 se distingue vraiment de la concurrence. Alors que toutes les supercars modernes adoptent des boîtes automatiques à double embrayage, cette américaine reste fidèle à la boîte manuelle 6 rapports. Un choix audacieux qui ravira les puristes du pilotage.

Cette transmission mécanique couplée à la propulsion promet des sensations de conduite intenses. Peut-être même « terrifiantes » comme le suggère le rapport poids/puissance de cette machine (moins de 1,2 kg par cheval).

Un châssis de course pour la route

La Falcon F7 ne fait pas dans la demi-mesure côté châssis. Son ossature en aluminium supporte une carrosserie entièrement réalisée en fibre de carbone. Cette construction permet d’atteindre ce poids plume malgré la puissance embarquée.

L’équipement technique suit la même philosophie maximaliste : jantes Forgeline de 20 pouces, suspensions réglables Penske et freinage carbone-céramique signé Brembo. De quoi encaisser et exploiter cette cavalerie démesurée.

Détail pratique appréciable : le toit amovible rappelle les Corvette et permet de profiter du V8 préparé à ciel ouvert (quand les conditions le permettent).

Un habitacle racing mais raffiné

L’intérieur de la F7 mélange ambiance racing et finitions soignées. Les teintes noire, rouge et argent se partagent le tableau de bord, les sièges et les contre-portes. L’ensemble respire la sportivité sans tomber dans l’austérité totale.

Une rareté absolue sur le marché

Seuls 7 exemplaires de la Falcon F7 existent dans le monde entier. Cette rareté extrême en fait automatiquement un objet de collection. L’exemplaire actuellement en vente affiche seulement 2770 kilomètres au compteur, soit quasiment l’état neuf.

Pour les collectionneurs en quête d’originalité, cette supercar représente une alternative fascinante aux Ferrari et Lamborghini habituelles. Sa provenance américaine et sa mécanique survitaminée en font une pièce unique dans l’univers des hypercars.

Reste à savoir si cette F7 trouvera preneur. Avec sa boîte manuelle et ses 1100 chevaux, elle s’adresse à une clientèle très spécifique : celle des pilotes expérimentés qui n’ont pas froid aux yeux. Car avec un tel rapport poids/puissance, cette américaine ne pardonnera aucune approximation au volant.

Une chose est sûre : celui qui osera dompter cette bête mécanique vivra des sensations de conduite absolument uniques. La Falcon F7 incarne ce que l’industrie automobile américaine sait faire de mieux quand elle décide de jouer dans la cour des grands.