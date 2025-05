La dernière trahison : Harley-Davidson se lance dans les scooters électriques !

La légendaire marque américaine Harley-Davidson s’apprête à franchir une étape historique avec le lancement de son premier scooter électrique. Un virage surprenant pour ce fabricant connu pour ses grosses cylindrées rugissantes, mais qui illustre sa volonté de se réinventer face aux défis de la mobilité moderne.

Cette incursion dans le monde des scooters n’est pas une démarche isolée mais fait partie d’une stratégie plus large d’adaptation au marché.

Pour rassurer les puristes (et vous aussi peut-être), précisons que ce modèle ne portera pas directement le logo Harley-Davidson, mais celui de LiveWire, la marque électrique lancée par la firme de Milwaukee. Une façon habile de préserver l’ADN de la marque mère tout en explorant de nouveaux territoires. Une stratégie qui fait sens quand on y réfléchit un peu.

Le Doki : un nom qui fait vibrer le cœur

Ce premier maxi-scooter électrique de l’histoire de Harley-Davidson a déjà un nom : Doki. La marque a déposé cette appellation auprès du bureau américain des brevets et marques (USPTO) en avril 2025. Un nom qui n’est pas choisi au hasard : en japonais, l’expression « Doki Doki » évoque les battements rapides du cœur sous l’effet de l’excitation ou de l’anticipation. Une promesse d’émotions fortes, même sans le vrombissement caractéristique des moteurs thermiques Harley.

Le développement de ce modèle ne date pas d’hier. Au salon EICMA 2024, LiveWire avait déjà présenté deux concepts de scooters électriques, fruit d’une collaboration stratégique avec le spécialiste taïwanais Kymco. Cette alliance permet à LiveWire de bénéficier du savoir-faire de Kymco dans le domaine des scooters, tandis que le fabricant asiatique peut exploiter la plateforme électrique Arrow de Harley-Davidson pour ses propres modèles électriques RevoNEX et SuperNEX.

La plateforme S2 Arrow : le cœur technologique

Le futur LiveWire Doki reposera sur la plateforme modulaire S2 Arrow, déjà utilisée sur d’autres modèles électriques de la marque comme les S2 Del Mar et S2 Mulholland. Cette architecture flexible intègre la batterie, le moteur électrique et les commandes électroniques dans un bloc central unifié.

Pour adapter cette plateforme à la configuration d’un scooter, les ingénieurs ont dû faire preuve d’inventivité : le bloc-batterie a été pivoté de façon que le côté habituellement placé à l’avant soit orienté vers la selle. Quant au moteur, il a été retourné pour permettre une transmission par courroie sur le côté droit du scooter – un changement notable pour LiveWire qui place généralement cette transmission à gauche sur ses motos.

Des performances qui promettent de faire tourner les têtes

Si l’on se fie aux caractéristiques des autres modèles LiveWire utilisant la même plateforme, ce maxi-scooter devrait offrir des performances impressionnantes. On peut s’attendre à une puissance avoisinant les 40 chevaux en continu et des pointes à plus de 80 chevaux. L’autonomie devrait atteindre environ 150 kilomètres en cycle urbain, avec un temps de recharge de 20 à 80% en moins de 80 minutes.

Côté performances pures, on parle d’une accélération de 0 à 100 km/h en à peine 3 secondes – de quoi laisser sur place bien des scooters thermiques lors des départs aux feux rouges. Un petit plaisir quotidien qui ne se refuse pas, vous ne trouvez pas?

Deux styles distincts pour deux usages

Les premières images diffusées par LiveWire montrent deux variantes de ce futur scooter. La première version affiche un style urbain plus classique, avec une ligne futuriste où l’avant de la carrosserie recouvre partiellement la roue avant.

La seconde option, plus audacieuse, se présente comme un scooter tout-terrain avec de grandes roues à crampons, des barres exposées, une selle longue à deux niveaux et une structure arrière servant de porte-bagages. Ce modèle de type crossover répond à une tendance forte du marché qui valorise les designs robustes et aventureux, même pour des véhicules principalement utilisés en ville. (Entre nous, c’est un peu comme ces 4×4 qui ne quittent jamais l’asphalte, mais qui donnent l’impression de pouvoir partir à l’aventure à tout moment.)

Viser l’Europe avant tout

LiveWire a clairement identifié sa cible pour ce nouveau modèle : les marchés européens où les scooters sont déjà bien implantés comme moyen de transport quotidien. Le Doki vise une clientèle jeune, urbaine et technophile, à la recherche d’un véhicule premium alliant praticité et style.

Le lancement commercial est prévu pour le premier semestre 2026, avec une priorité donnée à l’Europe avant un déploiement dans d’autres marchés comme les États-Unis et l’Asie. Cette stratégie témoigne de la volonté de LiveWire de s’implanter dans des marchés où la culture du scooter est déjà forte.

Un design qui ne passe pas inaperçu

Fidèle à l’esprit LiveWire, le Doki arbore un design soigné qui ne cache pas sa nature technique. Sur le concept dévoilé, la batterie est disposée longitudinalement le long de la carrosserie et reste visible dans la version rose, laissant apparaître les éléments techniques sous-jacents. Cette approche rappelle l’esthétique des motos naked tout en conservant l’ergonomie pratique d’un scooter urbain.

Cette mise en avant des composants techniques n’est pas qu’une question d’esthétique : elle affirme l’identité électrique du véhicule plutôt que de tenter de la dissimuler. Une approche assumée qui tranche avec certains constructeurs préférant habiller leurs modèles électriques pour les faire ressembler à leurs équivalents thermiques.

Le marché des scooters électriques premium en plein essor

L’arrivée de Harley-Davidson (via LiveWire) sur le segment des maxi-scooters électriques illustre l’évolution rapide de ce marché, où des acteurs de plus en plus prestigieux font leur entrée. Face à l’urbanisation croissante et aux restrictions de circulation dans de nombreuses villes européennes, les véhicules électriques à deux roues s’imposent comme une solution de mobilité pertinente.

Le positionnement premium du Doki, s’appuyant sur la réputation de Harley-Davidson et les performances de la plateforme LiveWire, devrait lui permettre de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Son prix, qui n’a pas encore été communiqué, devrait le placer dans la fourchette haute du segment, mais avec une proposition de valeur axée sur les performances et l’exclusivité.

Alors, serez-vous prêt à voir des Harley-Davidson (même badgées LiveWire) se faufiler silencieusement dans nos rues? La révolution est en marche, et elle avance à pas feutrés mais rapides, comme le suggère ce nom évocateur : Doki.