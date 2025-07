La dernière Ferrari Daytona SP3 jamais produite s’apprête à faire sensation aux enchères

Ce que vous devez retenir Le splitter avant, les bas de caisse et le diffuseur arrière arborent cette finition noire laquée qui accentue le caractère agressif de la silhouette.

Voici une nouvelle qui va faire battre le cœur des collectionneurs du monde entier. La 600ème et ultime Ferrari Daytona SP3 va être mise aux enchères lors de la prestigieuse Monterey Car Week. Cette supercar exceptionnelle, qui porte le numéro d’identification unique 599+1, représente bien plus qu’un simple véhicule de collection.

Un exemplaire unique au-delà de la série limitée

Cette Daytona SP3 n’est pas une voiture comme les autres. Alors que la production officielle s’était arrêtée à 599 exemplaires, Ferrari a décidé de créer une 600ème unité supplémentaire. Cette démarche rarissime dans l’histoire du constructeur italien transforme cette automobile en véritable pièce de musée roulante.

La particularité de cette version ? Elle arbore fièrement une plaque spéciale dans son habitacle, gravée du mystérieux numéro 599+1. Un détail qui suffit à elle seule à faire grimper sa valeur de manière exponentielle sur le marché des voitures de collection.

Une livrée spectaculaire signée Tailor Made

Cette supercar italienne a bénéficié du programme d’individualisation Tailor Made de Ferrari. Le résultat ? Une robe bicolore saisissante qui mélange la fibre de carbone apparente avec la mythique teinte Giallo Modena. Cette nuance de jaune iconique, qui a habillé tant de légendes de Maranello, contraste magnifiquement avec les éléments noirs brillants.

Le splitter avant, les bas de caisse et le diffuseur arrière arborent cette finition noire laquée qui accentue le caractère agressif de la silhouette. Mais la vraie surprise réside dans un détail inédit : le logo Ferrari recouvre entièrement le toit de la voiture. Une première dans l’histoire du constructeur au cheval cabré.

Un habitacle révolutionnaire

L’intérieur de cette Daytona SP3 unique repousse les limites de l’innovation. Les sièges sont recouverts d’un matériau révolutionnaire fabriqué à partir de pneus recyclés. Cette approche écologique, rare dans l’univers des supercars, montre que même les constructeurs les plus prestigieux s’adaptent aux enjeux environnementaux.

Le tableau de bord et l’habillage de la colonne de direction exploitent une fibre de carbone de type Formule 1. Ce matériau, directement issu de la compétition automobile, rappelle les liens étroits entre les voitures de route Ferrari et leurs homologues de course.

Des performances dignes d’une légende

Sous le capot de cette beauté italienne rugit un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres. Cette mécanique, qui développe 840 chevaux, propulse la Daytona SP3 de 0 à 100 km/h en seulement 2,85 secondes. Pour atteindre les 200 km/h, il faut compter 7,4 secondes supplémentaires.

Ces chiffres placent cette Ferrari dans le cercle très fermé des supercars les plus rapides au monde. Mais au-delà des performances pures, c’est surtout la sonorité unique de ce V12 qui fait la différence (les amateurs savent de quoi je parle).

L’héritage des prototypes des années 60

Cette Daytona SP3 s’inspire directement des prototypes V12 des années 1960 qui ont marqué l’histoire de Ferrari. Elle constitue le deuxième modèle de la série Icona, après la Monza SP1 et SP2. Cette gamme célèbre les moments les plus glorieux de l’histoire du constructeur italien.

Chaque ligne de cette supercar raconte une histoire. Ses formes évoquent les bolides qui ont dominé les circuits dans les années 60, une époque où Ferrari régnait en maître sur l’endurance et la Formule 1.

Une vente aux enchères pour la bonne cause

Cette Ferrari Daytona SP3 unique sera proposée par la maison RM Sotheby’s en août 2025, lors de la Monterey Car Week. Mais cette vente revêt une dimension particulière : tous les bénéfices seront reversés à la Ferrari Foundation.

Cette fondation philanthropique soutient diverses initiatives éducatives. Elle a récemment participé à la reconstruction de l’Aveson Charter School en Californie, détruite par les incendies Eaton plus tôt cette année. Une belle façon de transformer la passion automobile en force positive pour la société.

Cette vente aux enchères s’annonce donc comme l’un des événements majeurs de l’année pour les collectionneurs. Posséder la dernière Daytona SP3 jamais produite ? Un privilège que peu pourront s’offrir, mais qui contribuera à une noble cause.