Le garage de Cristiano Ronaldo fait rêver tous les passionnés d’automobile. Avec plus d’une trentaine de véhicules de prestige, l’attaquant portugais possède l’une des collections automobiles les plus spectaculaires du monde sportif. Depuis ses débuts professionnels en 2002, CR7 n’a cessé d’acquérir des modèles d’exception qui reflètent son succès phénoménal.

À 40 ans, le footballeur continue d’alimenter sa passion pour les supercars de luxe grâce à ses revenus annuels estimés à plus de 200 millions d’euros. Une fortune qui lui ouvre les portes des constructeurs les plus exclusifs de la planète.

Les dernières acquisitions qui font sensation

Parmi les récentes additions à sa flotte automobile, on retrouve une Bentley Flying Spur évaluée à 250 000 euros. Cette berline de grand luxe côtoie un exemplaire unique : le Brabus G V12 900. Cette création du préparateur allemand transforme la Mercedes Classe G en monstre de puissance grâce à son moteur biturbo V12 de 6,3 litres développant 900 chevaux.

Mais c’est sa Ferrari Daytona SP3 qui attire tous les regards. Cette merveille de la gamme Icona de Maranello affiche un prix vertigineux de 3 millions d’euros. Elle abrite sous son capot un V12 atmosphérique de 840 chevaux qui en fait l’une des Ferrari les plus désirables du moment.

Plus récemment, l’ancien madrilène s’est offert le premier SUV de l’histoire Ferrari : la Purosangue. Cette sportive familiale révolutionne le segment grâce à son V12 de 6,5 litres et ses 725 chevaux. Difficile de faire plus rapide quand on veut emmener toute la famille !

Des modèles de collection à couper le souffle

La pièce maîtresse de sa collection demeure sans conteste la Bugatti Centodieci, acquise pour la somme astronomique de 10,1 millions d’euros en 2020. Cette hypercar limitée à dix exemplaires mondiaux célèbre l’héritage de la légendaire EB110.

Sa Ferrari Monza SP2 n’est pas en reste avec ses 1,6 million d’euros. Cette barchetta moderne, limitée à 599 unités dans le monde entier, incarne l’art de vivre à l’italienne dans sa forme la plus pure. Son design épuré et son V12 de 810 chevaux en font un objet de convoitise absolu.

La Bugatti Chiron (2,7 millions d’euros) et la Bugatti Veyron Super Sport (plus de 2 millions d’euros) complètent ce trio d’hypercars françaises. Ces bolides capables de dépasser les 400 km/h représentent le summum de l’ingénierie automobile moderne.

Un garage où se côtoient toutes les marques

La diversité caractérise cette collection hors norme. Les Rolls-Royce y tiennent une place de choix avec la Phantom Drophead (675 000 euros), la Cullinan (400 000 euros) et la Dawn. Ces limousines britanniques apportent le raffinement ultime pour les déplacements officiels.

Du côté des sportives italiennes, plusieurs Ferrari garnissent les allées du garage : la 599 GTB Fiorano (675 000 euros), la 599 GTO, et la F12 tdf. Chacune représente une époque différente du constructeur au cheval cabré.

Les amateurs de technologie allemande ne sont pas oubliés avec une McLaren MP4-12C (300 000 euros), une McLaren Senna (1 million d’euros), et plusieurs Mercedes-AMG dont la Classe G 63, la GLE 63 S Coupé et la S 65 Coupé.

Une passion qui se transmet en famille

Pour les trajets familiaux, Ronaldo privilégie des modèles plus pratiques comme la Mercedes Classe V (environ 70 000 euros) ou le Cadillac Escalade huit places (à partir de 100 000 euros). Ce dernier permet d’accueillir confortablement toute la tribu lors des sorties du week-end.

Sa compagne a également reçu quelques cadeaux automobiles mémorables : une Mercedes Classe G (180 000 euros) pour ses 35 ans et une Rolls-Royce Dawn pour Noël. Ces attentions témoignent d’une passion partagée pour l’automobile de prestige.

Même les modèles les plus « abordables » de sa collection restent inaccessibles au commun des mortels. Le Chevrolet Camaro ZL1 Convertible à 40 000 euros fait figure d’exception dans cet univers de hypercars millionnaires.

Une collection estimée à plus de 20 millions d’euros

L’évaluation globale de cette flotte dépasse largement les 20 millions d’euros, et ce chiffre continue de grimper au rythme des nouvelles acquisitions. Cette somme vertigineuse place Ronaldo parmi les collectionneurs automobiles les plus fortunés de la planète.

Chaque véhicule raconte une histoire, marquant une étape de sa carrière ou célébrant un succès personnel. Cette passion automobile dévorante reflète parfaitement l’ambition et le goût du luxe qui caractérisent l’une des plus grandes stars du football mondial.

Entre modèles de série limitée, créations sur mesure et hypercars d’exception, le garage de Cristiano Ronaldo constitue un véritable musée de l’automobile contemporaine. Une collection qui continue de s’enrichir au gré des nouveautés les plus exclusives du marché.