La brillante performance de Pierre Gasly à Bahreïn met en lumière les difficultés de Jack Doohan

Pierre Gasly a créé la surprise à Bahreïn avec une impressionnante cinquième place en qualification, frôlant même le podium et révélant ainsi le véritable potentiel de l’Alpine A525. Cette performance pourrait bien avoir des implications pour l’avenir de Franco Colapinto.

Si Oscar Piastri a décroché la pole position du Grand Prix de Bahreïn, c’est bien le Français Pierre Gasly qui a été la révélation des qualifications ce samedi sur le circuit de Sakhir. Au volante de son Alpine A525, il a arraché une étonnante cinquième place qui met en évidence un potentiel jusqu’alors insoupçonné de la monoplace française.

Un cadeau d’anniversaire pour Flavio Briatore

Comme pour célébrer les 75 ans de Flavio Briatore (conseiller exécutif de l’équipe), Gasly a placé Alpine à un niveau que personne n’attendait lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Le pilote normand a réussi l’exploit de devancer des pointures comme Lando Norris (actuel leader du championnat), Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Plus étonnant encore, Gasly a vraiment frôlé le top 3, terminant à seulement trois millièmes de seconde d’Andrea Kimi Antonelli (quatrième) et à 41 millièmes de Charles Leclerc. Un résultat presque miraculeux pour Alpine qui talonne ainsi Mercedes et Ferrari, d’autant plus remarquable que l’équipe n’a pas encore marqué le moindre point cette saison.

Le travail n’est pas terminé, car il faut maintenant confirmer en course dimanche. Sur ce circuit où la dégradation des pneus sera élevée et où les dépassements sont possibles, tout peut arriver. Pour Gasly, la tâche s’annonce compliquée avec des Red Bull, une McLaren et une Ferrari juste derrière lui.

Les déclarations de Gasly après sa performance

« Ces qualifications ont été très bonnes et nous en avions vraiment besoin. Je suis ravi pour toute l’équipe de ce résultat et de ce rythme. Je dois dire que j’ai connu des difficultés en début de séance. Je ne me sentais pas très à l’aise en Q1 avec peu d’adhérence et beaucoup de glisse« , a expliqué Gasly après être sorti de sa voiture.

« Nous avons réussi à libérer le potentiel des pneus à partir de la Q2 et nous en avons tiré de plus en plus au fil de la séance. À la fin, en Q3, quand j’ai franchi la ligne d’arrivée après cette dernière tentative, j’ai su que c’était spécial. Finir cinquième et si près des trois premiers, même de la pole position, c’est une belle surprise« , a-t-il ajouté.

« Excellent travail de toute l’équipe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur demain. Il y a des voitures rapides derrière nous, nous allons tenter de lutter, mais notre objectif est de franchir la ligne d’arrivée dans les points« , a conclu le Français.

Jack Doohan reste en deçà des attentes

Il faut reconnaître que Jack Doohan progresse durant sa saison de débutant en Formule 1. Une semaine après son accident lors des qualifications au Japon (il avait terminé la course très endolori), l’Australien a presque atteint la Q3, ce qui montre son évolution. Mais est-ce suffisant?

Avec Gasly en cinquième position, on peut imaginer qu’un pilote plus expérimenté aurait aidé l’équipe à exploiter tout le potentiel de la voiture aujourd’hui. Cela ne signifie pas que Doohan ne mérite pas du temps (plusieurs mois) pour voir s’il peut atteindre le niveau requis.

« J’ai des sentiments mitigés après cette séance, même si la majeure partie de l’après-midi a été très positive. Nous démarrerons la course de demain à ma meilleure position de départ de l’année« , a déclaré Doohan.

« Demain sera une longue course, avec une forte probabilité de dégradation des pneus. Partir onzième signifie que nous sommes aux portes des points. Nous verrons ce que nous pouvons faire en matière de stratégie pour finir dans le top 10« , a-t-il ajouté.

L’ombre de Franco Colapinto plane sur Alpine

Lorsqu’Alpine a décidé, après l’été dernier, de promouvoir Doohan comme titulaire, l’équipe savait qu’il aurait besoin de temps pour s’approcher du rythme de Gasly. Ce que l’écurie française n’avait pas prévu, c’est l’apparition en septembre du phénomène argentin Franco Colapinto chez Williams, actuellement sans contrat pour 2025.

Désormais pilote d’essai chez Alpine, Colapinto a récemment effectué des tests avec une monoplace d’il y a deux ans à Monza, confirmant l’intérêt de l’écurie pour lui. Des rumeurs suggèrent qu’il pourrait prendre un siège de titulaire cette saison même. L’équipe attend peut-être une nouvelle erreur flagrante de Doohan (comme à Suzuka) ou la preuve qu’ils perdent des points précieux.

Le fait que Gasly performe si bien alors que Doohan ne parvient pas à suivre son rythme pourrait accélérer l’arrivée de Colapinto comme titulaire chez Alpine. (Et entre nous, qui n’aimerait pas voir un pilote argentin revenir au premier plan en F1? Les tribunes s’en trouveraient bien plus animées!)