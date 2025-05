La Brabus XL 800 transforme la Mercedes-AMG G 63 en monstre de 800 chevaux

Quand Brabus met la main sur une Mercedes-AMG G 63, le résultat dépasse toujours les attentes. La XL 800 en est l’exemple parfait : une création qui repousse les limites de ce que peut être un SUV de luxe. Cette machine ne ressemble à aucune autre G-Class que vous croiserez sur les routes françaises.

Une surélévation qui change tout

Le premier détail qui frappe l’œil, c’est cette garde au sol de 47 centimètres. Imaginez : votre G 63 habituelle qui flotte littéralement au-dessus du bitume. Cette surélévation n’est pas qu’esthétique (même si l’effet visuel est saisissant). Elle transforme radicalement le comportement de cette bavière allemande sur tous types de terrains.

Pour supporter cette architecture modifiée, Brabus a développé des amortisseurs Ride Control avec un revêtement en titane. Ces éléments ont été spécialement conçus pour les véhicules à centre de gravité élevé et à grande course de suspension. Un défi technique que seuls quelques préparateurs maîtrisent vraiment.

Le kit Widestar : quand l’esthétique rencontre la performance

L’enveloppe extérieure de cette Brabus XL 800 a été entièrement repensée avec le fameux kit Widestar. Ce kit utilise des matériaux composites, notamment de la fibre de carbone, pour créer des lignes plus agressives et améliorer l’aérodynamisme.

Les modifications ne s’arrêtent pas là : un nouveau bouclier avant plus travaillé, des projecteurs additionnels sur le toit (pratiques pour les escapades nocturnes), un aileron arrière et ces magnifiques aérateurs intégrés dans les ailes. Chaque détail a son utilité, même si le côté tape-à-l’œil n’est jamais loin.

Des jantes qui imposent le respect

Les jantes Brabus Monoblock Z/HD de 22 pouces complètent cette transformation visuelle. Ces roues ne sont pas qu’un simple accessoire : elles participent au caractère unique de cette création. Vous imaginez l’effet quand cette beautée débarque sur un parking ?

Un V8 4.0 litres revu et corrigé

Sous le capot, Brabus a retravaillé le moteur V8 4.0 litres bitubro pour extraire 800 chevaux. Comment ? En remplaçant les turbocompresseurs d’origine par ses propres unités, capables de monter jusqu’à 1,6 bar de pression.

Le couple grimpe à 1 000 Nm (contre 850 Nm sur la version AMG de série). Ces chiffres ne sont pas que de la pure théorie : ils se traduisent par un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Pas mal pour un mastodonte de cette taille, non ?

Une vitesse max bridée par les pneus

La vitesse maximale est volontairement limitée à 210 km/h. Pourquoi cette restriction ? Les pneumatiques tout-terrain, indispensables pour exploiter cette garde au sol, ne permettent pas d’aller plus vite en toute sécurité. Un compromis logique quand on veut allier performance pure et capacités tout-terrain.

Les détails qui font la différence

Brabus n’a pas oublié le confort au quotidien. Cette XL 800 dispose de marchepieds électriques (indispensables avec cette hauteur) et de charnières de portes modifiées. Les portes arrière peuvent s’ouvrir à 90 degrés, facilitant grandement l’accès aux places arrière.

Ces modifications pratiques montrent que cette voiture n’est pas qu’un exercice de style. Elle reste utilisable au quotidien, même si son gabarit imposant demande quelques habitudes nouvelles en ville.

Un prix qui reflète l’exclusivité

Cette Brabus XL 800 est affichée à 766 000 euros. Certes, ce tarif peut faire réfléchir, mais il faut replacer cette création dans son contexte : combien d’exemplaires croiserez-vous dans votre vie ? Cette rareté fait partie de son charme (et justifie en partie ce prix).

Au final, la XL 800 représente l’art de Brabus à son paroxysme : transformer une voiture déjà exceptionnelle en quelque chose d’unique. Elle s’adresse à une clientèle très particulière, celle qui cherche l’exclusivité absolue et ne recule devant aucun excès. Une philosophie que l’on apprécie ou pas, mais qui ne laisse jamais indifférent.