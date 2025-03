La Bentley Batur « Black Rose » : une édition limitée ornée d’or rose 18 carats

La prestigieuse marque britannique Bentley dévoile une création d’exception avec la Batur « Black Rose », un coupé grand tourisme qui repousse les limites du luxe automobile. Cette série ultra-exclusive, limitée à seulement 18 exemplaires dans le monde, se distingue par ses finitions en or rose et une attention aux détails qui témoigne du savoir-faire légendaire de la manufacture de Crewe.

Un design extérieur d’une élégance raffinée

La Bentley Batur « Black Rose » arbore une robe d’une beauté saisissante. La carrosserie est habillée d’une teinte Beluga brillante, un noir profond qui sert d’écrin parfait aux éléments décoratifs en or rose satiné. Cette alliance chromatique audacieuse confère à cette automobile d’exception une présence scénique immédiatement identifiable.

Les artisans de Mulliner, le département de personnalisation de Bentley, ont méticuleusement orné plusieurs éléments extérieurs d’accents en or rose satiné, notamment la calandre emblématique, les coques de rétroviseurs et les bas de caisse. Cette approche stylistique se poursuit jusqu’aux impressionnantes jantes de 22 pouces (56 cm), elles aussi rehaussées de touches dorées, qui dissimulent un système de freinage céramique haute performance doté d’étriers noirs. Cette signature esthétique unique affirme le statut exclusif de cette édition spéciale créée en étroite collaboration avec les clients les plus exigeants de la marque.

Un habitacle qui redéfinit le luxe automobile

L’intérieur de la Batur « Black Rose » représente l’apogée du luxe artisanal britannique. La philosophie esthétique extérieure se retrouve dans l’habitacle avec une utilisation magistrale de l’or rose. Grâce aux technologies d’impression 3D développées par le département Additive Manufacturing (AM) de Bentley, pas moins de 210 grammes d’or rose 18 carats massif ont été intégrés dans divers éléments de l’habitacle.

Le levier de vitesse, les commandes de climatisation sur le tableau de bord ainsi que certains éléments du volant bénéficient de cette finition précieuse qui témoigne du mariage réussi entre tradition artisanale et innovation technologique. Ces éléments métalliques s’harmonisent parfaitement avec les selleries en cuir d’une qualité irréprochable, créant une atmosphère intérieure où chaque détail a été pensé pour satisfaire les propriétaires les plus difficiles à impressionner. La personnalisation poussée de chaque exemplaire garantit une expérience véritablement exclusive pour les 18 privilégiés qui auront l’opportunité de posséder ce chef-d’œuvre automobile.

Un engagement écologique sans compromis sur le luxe

Pour réaliser ce projet d’exception, Bentley s’est associée à Cooksongold, une entreprise renommée dans le domaine de la joaillerie qui se distingue par sa capacité à marier technologies avancées et techniques traditionnelles. Un aspect remarquable de cette collaboration réside dans l’utilisation exclusive de matériaux recyclés pour la production des éléments en or rose.

La totalité de l’or utilisé dans la Batur « Black Rose » provient du recyclage de bijoux existants, démontrant l’engagement de Bentley envers une approche responsable du luxe. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de la marque qui vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2035. Ce positionnement illustre la volonté du constructeur britannique de redéfinir la notion de luxe automobile pour l’adapter aux défis environnementaux du XXIe siècle, sans aucun compromis sur l’excellence et l’exclusivité qui font la réputation de ses créations.

L’héritage Bentley magnifié par la Batur

La Bentley Batur représente une étape cruciale dans l’évolution stylistique de la marque britannique. Héritière spirituelle de la Bacalar, cette grand tourisme exceptionnelle affine le langage esthétique qui caractérisera les futures créations électriques du constructeur.

La version « Black Rose » pousse encore plus loin cette vision en offrant une interprétation particulièrement raffinée de l’élégance britannique. Sous son capot se cache probablement le célèbre W12 biturbo de Bentley dans sa version la plus puissante, développant plus de 740 chevaux et un couple monumental. Cette motorisation légendaire, qui disparaîtra progressivement du catalogue avec l’électrification de la gamme, trouve dans la Batur son expression ultime. Les performances extraordinaires de ce groupe motopropulseur s’accordent parfaitement avec le caractère exclusif de cette série limitée qui marquera l’histoire de la marque de Crewe comme l’une de ses créations les plus désirables.