La baisse de la pollution automobile pourrait-elle aggraver le réchauffement climatique ?

Réduire l’activité automobile est souvent perçu comme une solution clé pour améliorer la qualité de l’air. Pourtant, des études récentes montrent que cette diminution des émissions peut, de façon inattendue, contribuer à un problème encore plus grave : l’augmentation de la concentration de méthane dans l’atmosphère, un puissant gaz à effet de serre.

La baisse des NOx : un effet secondaire contre-intuitif

Lors du grand confinement de 2020, la réduction massive du trafic automobile a permis de constater une amélioration immédiate de la qualité de l’air, notamment grâce à la diminution des oxydes d’azote (NOx). Ces composés, émis principalement par les moteurs thermiques et surtout les moteurs diesel, sont connus pour leurs effets néfastes sur la santé et l’environnement.

Les mesures de la qualité de l’air, telles que celles fournies par Airparif, ont confirmé que la diminution des NOx était nette dans les grandes villes comme Paris pendant cette période. Cependant, cette baisse des NOx a eu un effet inattendu sur un autre gaz à effet de serre bien plus problématique : le méthane. Plusieurs études scientifiques, dont une publiée dans la revue Nature, ont montré que la réduction des NOx a entraîné une hausse significative de la concentration de méthane dans l’atmosphère.

Les NOx et le méthane : une relation complexe

L’étude en question, dirigée par le professeur Shushi Peng de l’Université de Pékin, a permis d’identifier le lien entre la diminution des NOx et l’augmentation du méthane. Les oxydes d’azote, lorsqu’ils sont exposés au rayonnement solaire, produisent des radicaux hydroxyles (OH), des molécules réactives capables de neutraliser plusieurs polluants atmosphériques, dont le méthane. Ce gaz, bien que naturellement présent dans l’atmosphère, possède un pouvoir de réchauffement climatique 80 fois supérieur à celui du CO2 sur une courte période.

Ainsi, lorsque les émissions de NOx diminuent, il y a moins de radicaux hydroxyles dans l’atmosphère pour neutraliser le méthane. Cette réduction des OH entraîne une accumulation de méthane, exacerbant ainsi le réchauffement climatique, malgré une diminution apparente de la pollution de l’air liée aux NOx.

Méthane et réchauffement climatique : une double menace

Le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, et sa concentration dans l’atmosphère est influencée par plusieurs facteurs. Outre les émissions industrielles, agricoles et liées à la décomposition des déchets organiques, le méthane est également libéré naturellement par les marécages, les tourbières et les zones humides, en particulier lorsque ces écosystèmes sont affectés par le réchauffement climatique. En 2020, en plus de la baisse des NOx due au confinement, l’augmentation des températures mondiales a amplifié la libération naturelle de méthane, notamment dans les régions humides.

Cette accumulation de méthane dans l’atmosphère représente une mauvaise nouvelle pour le climat. Le méthane n’est pas seulement un gaz à effet de serre extrêmement puissant, il est également plus difficile à éliminer de l’atmosphère par des moyens naturels. Et contrairement au CO2, qui peut être capturé et stocké, les solutions pour réduire les émissions de méthane restent limitées.

Une impasse écologique : comment gérer les NOx et le méthane ?

Le dilemme posé par cette situation est de taille. Les NOx, bien qu’étant un polluant nocif pour la santé, jouent un rôle dans la régulation des gaz à effet de serre comme le méthane. Faut-il alors augmenter volontairement les émissions de NOx pour limiter celles de méthane ? La réponse est évidemment non, car les NOx sont à l’origine de nombreux problèmes de santé publique, notamment des maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Les scientifiques sont donc confrontés à un paradoxe environnemental : comment réduire efficacement les émissions de NOx, indispensables pour améliorer la qualité de l’air, sans contribuer à l’augmentation du méthane, qui aggrave le réchauffement climatique ? Il devient impératif de trouver des solutions permettant de limiter simultanément les deux types de polluants.

Quelles solutions pour l’avenir ?

Les solutions ne sont pas encore claires, mais il est certain que les technologies de réduction des émissions devront évoluer. Le développement de nouveaux moteurs thermiques plus propres, combiné à l’augmentation des alternatives électriques et à hydrogène, pourrait contribuer à réduire les émissions de NOx sans affecter la concentration de méthane. Des mesures pour limiter la libération de méthane dans les zones humides et lors des activités agricoles sont également à l’étude, notamment via des technologies de capture et de stockage du méthane.

Il est également nécessaire de développer des politiques globales qui intègrent la gestion simultanée de plusieurs polluants atmosphériques. Les efforts actuels se concentrent souvent sur la réduction d’un seul type de polluant, comme le CO2 ou les particules fines, mais la réalité est que tous ces éléments sont interconnectés et nécessitent une approche globale pour être efficacement gérés.

Une boîte à outils environnementale à remplir d’urgence

L’impact du confinement de 2020 sur la qualité de l’air et la concentration des gaz à effet de serre a mis en lumière la complexité de la lutte contre le réchauffement climatique. Réduire la pollution automobile reste une priorité pour améliorer la qualité de l’air urbain, mais il est clair que cela ne suffira pas à résoudre les problèmes climatiques à long terme. Les interconnexions entre les différents gaz et polluants nécessitent des stratégies plus sophistiquées et mieux adaptées.

Il n’y aura pas de solution miracle pour gérer ces crises environnementales, mais une série de petites actions coordonnées. Ces solutions devront inclure la réduction des émissions de NOx, la gestion des émissions de méthane et le développement de technologies plus propres pour les transports et l’industrie. Avec la hausse continue des températures et les changements climatiques qui en découlent, il devient urgent d’enrichir la boîte à outils des solutions environnementales.