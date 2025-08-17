Koenigsegg répond instantanément à Rimac avec un record époustouflant (Vidéo)

Ce que vous devez retenir La Koenigsegg Jesko Absolut vient de récupérer un des records de vitesse les plus convoités dans l’univers des hypercars, battant la Rimac Nevera R en seulement un mois.

Koenigsegg Jesko absolut : un record de vitesse impressionnant

La Koenigsegg Jesko Absolut vient de récupérer un des records de vitesse les plus convoités dans l’univers des hypercars, battant la Rimac Nevera R en seulement un mois. Ce défi a été relevé grâce à des innovations techniques judicieusement intégrées. En effet, les ingénieurs suédois ont apporté des améliorations au système de transmission et à la gestion du moteur, assurant ainsi des performances optimisées.

Avec l’introduction de la technologie Absolut Overdrive, il devient évident que la Jesko Absolut est désormais capable de traction accrue, une avancée qui pourrait changer la donne dans les futurs records. Ce paquet d’améliorations sera également proposé aux clientes qui possèdent déjà un modèle Jesko, garantissant ainsi une mise à jour pour tous.

Pour mieux comprendre cette compétition acharnée, il convient de noter que la Rimac Nevera R développe 2 107 chevaux grâce à son moteur électrique, tandis que la Koenigsegg, avec son V8 de 5,0 litres et ses 1 600 chevaux, utilise une approche thermique et arrière entraînée. On pourrait se demander si la différence de philosophie entre ces deux moteurs est l’élément clé de cette performance supérieure.

Le nouveau temps record pour l’accélération de 0 à 400 km/h, puis retour à 0 a été établi à 25,21 secondes, ce qui représente une réduction de 0,58 seconde par rapport à la Rimac. Pour atteindre 400 km/h, la Jesko Absolut a nécessité 16,77 secondes, suivie d’un freinage à 0 km/h en seulement 8,44 secondes. Qui aurait imaginé qu’une voiture de production puisse réaliser de telles performances ?

Christian von Koenigsegg, le fondateur de la marque, a souligné que « réaliser cette performance avec un moteur à combustion interne et une propulsion arrière, surpassant ainsi des véhicules électriques à quatre roues motrices, est presque magique. ». Cette déclaration illustre bien l’esprit d’innovation qui guide cette entreprise.

Le record a été réalisé à l’aéroport d’Orebro, avec Markus Lundh, le pilote d’essai de la marque, au volant. Il est intéressant de noter qu’il s’agissait de la même voiture qui avait battu le précédent record de l’entreprise en 2024. La continuité des avancées technologiques chez Koenigsegg montre à quel point cette marque s’investit dans la recherche de l’excellence.

La Jesko Absolut représente bien plus qu’une simple voiture de luxe. C’est une démonstration de l’ingénierie moderne, un véhicule dont chaque détail est étudié pour atteindre l’extrême. Que ce soit sur route ou sur circuit, elle se positionne comme une pionnière qui redéfinit les limites de la performance automobile.

Avez-vous déjà vu une hypercar en action ? (C’est tout de même un spectacle fascinant, n’est-ce pas ?). Les passionnées d’automobile se mettent souvent à rêver en passant devant un modèle de ce genre. Il ne faut pas ignorer l’impact psychologique de ces machines sur notre perception de la vitesse et des performances. Ses lignes affûtées et son aérodynamisme en font une oeuvre d’art sur quatre roues.

En somme, la Koenigsegg Jesko Absolut symbolise bien plus qu’un record de vitesse. C’est une fusion de technologie, de passion et d’innovation. Que les amateurs d’automobile soient rassurés, l’avenir de ce secteur semble aussi prometteur qu’excitant.