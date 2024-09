Kia Stinger : la berline sportive coréenne pourrait renaître sous forme électrique

La Kia Stinger, l’une des berlines sportives les plus abordables de ces dernières années, a quitté le marché européen en 2023. Cependant, des déclarations récentes du PDG de Kia laissent entrevoir la possibilité d’un retour sous une forme électrifiée. Cette renaissance potentielle pourrait redéfinir le segment des berlines sportives accessibles dans un contexte de transition vers l’électromobilité.

Le Stinger : un incompris du marché automobile

La Kia Stinger, lancée en 2017, était une véritable déclaration d’intention de la part du constructeur coréen. Avec son moteur V6 suralimenté de 367 ch, elle offrait des performances dignes de modèles premium à un prix nettement plus abordable. En France, elle se positionnait comme une alternative séduisante aux Audi S5 Sportback ou BMW 440i Gran Coupé, avec un rapport prix/prestations particulièrement avantageux.

Malgré ses qualités indéniables, la Stinger n’a pas rencontré le succès commercial escompté. Le marché, focalisé sur les SUV et les marques premium établies, n’a pas su apprécier à sa juste valeur cette incursion audacieuse de Kia dans le segment des berlines sportives.

Une renaissance électrique en perspective ?

Dans une interview accordée au magazine britannique Autocar, Ho-sung Song, le PDG de Kia, a laissé entendre qu’une « berline sportive électrique était à l’étude ». Bien que cela ne confirme pas directement le retour de la Stinger, ces déclarations ouvrent la porte à une possible résurrection du modèle sous une forme électrifiée.

« Quel type de modèle peut aider à construire la marque ? », s’est interrogé Song. « C’est ce que nous étudions actuellement. » Le dirigeant a également souligné qu’il n’était « pas inquiet de l’adoption des véhicules électriques à long terme », le marché européen étant en pleine croissance dans ce domaine.

Les spécifications potentielles d’une Stinger électrique

Si Kia décidait de ressusciter la Stinger sous forme électrique, voici ce que l’on pourrait potentiellement attendre :

1. Plateforme : Utilisation probable de la nouvelle Architecture Modulaire Intégrée (IMA) de Hyundai, plus légère et plus efficiente que la plateforme E-GMP actuelle.

2. Batterie : Une capacité d’environ 113,2 kWh, permettant une autonomie d’environ 600 km.

3. Motorisation : Un système bi-moteur développant plus de 600 ch, avec transmission intégrale.

4. Design : Une esthétique inspirée des derniers concepts électriques de Kia, comme l’EV3 ou l’EV9.

5. Intérieur : Des matériaux haut de gamme et une technologie de pointe, fidèles à l’esprit de la Stinger originale.

Un positionnement stratégique pour Kia

Le retour potentiel de la Stinger sous forme électrique s’inscrirait parfaitement dans la stratégie d’électrification de Kia. La marque coréenne, qui a déjà impressionné avec ses modèles EV6 et EV9, pourrait ainsi proposer un véhicule plus sportif et émotionnel dans sa gamme électrique.

En France, une telle voiture pourrait se positionner comme une alternative séduisante aux futures berlines sportives électriques des constructeurs premium allemands, tout en conservant l’avantage tarifaire qui a fait le charme de la Stinger originale.

L’héritage de la Stinger dans le paysage automobile français

Bien que la Stinger n’ait pas connu un succès commercial retentissant en France, elle a néanmoins marqué les esprits. Elle a démontré la capacité de Kia à produire des véhicules performants et bien finis, capables de rivaliser avec les marques premium établies.

Son éventuel retour sous forme électrique serait particulièrement intéressant dans le contexte français, où les politiques gouvernementales encouragent fortement l’adoption de véhicules électriques. Une Stinger électrique pourrait ainsi bénéficier d’incitations fiscales qui la rendraient encore plus attractive pour les consommateurs.

L’avenir de la berline sportive à l’ère de l’électrification

Le possible retour de la Stinger en version électrique soulève des questions plus larges sur l’avenir des berlines sportives dans un monde automobile en pleine mutation. Alors que de nombreux constructeurs se concentrent sur les SUV électriques, Kia pourrait se démarquer en proposant une berline sportive électrique abordable.

Ce choix audacieux pourrait non seulement raviver l’intérêt pour ce segment de véhicules, mais aussi démontrer que l’électrification peut préserver, voire améliorer, le plaisir de conduite associé aux berlines sportives traditionnelles.

En conclusion, bien que Kia n’ait pas encore officiellement confirmé le retour de la Stinger sous forme électrique, cette possibilité est enthousiasmante. Elle représenterait non seulement une seconde chance pour un modèle injustement méconnu, mais aussi une opportunité pour Kia de redéfinir ce que peut être une berline sportive électrique accessible. Les passionnés d’automobile en France et en Europe attendent avec impatience de voir si ces rumeurs se concrétiseront, dans l’espoir de voir renaître l’esprit audacieux et performant de la Stinger dans l’ère de l’électromobilité.