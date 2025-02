Kia prépare un nouveau petit SUV électrique pour 2026

Ce que vous devez retenir Ce futur SUV urbain, qui devrait porter le nom EV2, viendra compléter la famille électrique du constructeur en se positionnant comme le modèle d’entrée de gamme.

La marque coréenne Kia s’apprête à enrichir sa gamme électrique avec un nouveau modèle compact très attendu. Ce futur SUV urbain, qui devrait porter le nom EV2, viendra compléter la famille électrique du constructeur en se positionnant comme le modèle d’entrée de gamme.

Un format urbain pensé pour l’Europe

Avec une longueur contenue à 4 mètres et un empattement de 2,555 mètres, ce nouveau venu affiche des dimensions idéales pour la ville. Son gabarit le place naturellement en dessous de l’EV3 dans la gamme, tout en restant plus spacieux que certains concurrents du segment. L’architecture surélevée type crossover promet une habitabilité généreuse malgré ces dimensions contenues.

Une technologie éprouvée au service de l’accessibilité

L’EV2 reposera sur la plateforme E-GMP en 400V, déjà utilisée par d’autres modèles de la marque. Cette base technique éprouvée permettra de proposer deux versions distinctes : une entrée de gamme équipée d’une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) offrant environ 300 kilomètres d’autonomie, et une version plus haut de gamme dotée d’une batterie NCM (Nickel Cobalt Manganèse) capable d’atteindre 440 kilomètres.

Une production européenne pour un prix maîtrisé

La production sera assurée dans l’usine slovaque de Žilina, aux côtés du Sportage. Cette localisation européenne permettra d’optimiser les coûts et la logistique. Kia vise une production annuelle de 100 000 unités, signe de grandes ambitions pour ce modèle. La fourchette de prix devrait se situer entre 20 000 et 30 000 euros selon les versions, un positionnement particulièrement attractif sur le marché des véhicules électriques.

Un design dans l’air du temps

Les premiers prototypes aperçus en phase de test, bien que camouflés, laissent entrevoir une silhouette moderne et dynamique. Le style devrait s’inspirer du langage esthétique de l’EV3, avec une interprétation adaptée aux dimensions plus compactes. On peut s’attendre à retrouver la signature lumineuse caractéristique des modèles électriques Kia et une face avant expressive.

Une stratégie électrique ambitieuse

L’arrivée de l’EV2 s’inscrit dans la stratégie d’électrification massive de Kia. Ce nouveau modèle permettra à la marque de proposer une offre électrique complète, du segment urbain jusqu’aux grands SUV familiaux. La commercialisation est prévue pour 2026, mais une présentation officielle pourrait intervenir dès la fin 2025.

Les automobilistes à la recherche d’un SUV électrique compact et abordable trouveront dans l’EV2 une proposition intéressante. Entre praticité urbaine et polyvalence au quotidien, ce nouveau modèle pourrait bien devenir un acteur majeur de la démocratisation de la mobilité électrique en Europe.