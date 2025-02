Kia dévoile officiellement sa nouvelle EV4 : un modèle électrique révolutionnaire

Ce que vous devez retenir Le constructeur automobile sud-coréen Kia vient de lever le voile sur sa toute nouvelle EV4, un modèle 100% électrique qui promet de révolutionner le segment des berlines compactes.

Le constructeur automobile sud-coréen Kia vient de lever le voile sur sa toute nouvelle EV4, un modèle 100% électrique qui promet de révolutionner le segment des berlines compactes. Avec un design audacieux et des technologies de pointe, cette nouvelle venue dans la gamme électrique de Kia s’annonce comme un sérieux concurrent sur le marché en pleine expansion des véhicules zéro émission.

Un design futuriste qui ne laisse pas indifférent

La nouvelle Kia EV4 arbore un style résolument avant-gardiste qui tranche avec les codes habituels du segment. Sa silhouette fastback aux lignes tendues et sa face avant agressive lui confèrent une allure sportive et dynamique. Les designers de la marque ont opté pour des lignes géométriques marquées et des surfaces sculptées qui donnent à la voiture une présence imposante sur la route.

Les phares à LED ultra-fins s’étirent sur toute la largeur du véhicule, créant une signature lumineuse distinctive de jour comme de nuit. À l’arrière, un bandeau lumineux traverse le hayon, soulignant la modernité du design. Les jantes alliage de grand diamètre (jusqu’à 20 pouces) renforcent l’aspect athlétique de l’ensemble.

Une plateforme électrique de dernière génération

Sous sa carrosserie futuriste, l’EV4 repose sur la plateforme E-GMP (Electric Global Modular Platform) spécifiquement développée par Hyundai Motor Group pour ses véhicules électriques. Cette architecture modulaire offre de nombreux avantages en termes d’espace intérieur, de performances et d’autonomie.

Bien que les détails techniques n’aient pas encore été dévoilés, on peut s’attendre à ce que l’EV4 propose plusieurs configurations de batteries et de moteurs. La version haut de gamme devrait disposer d’une batterie d’une capacité d’environ 77 kWh, offrant une autonomie estimée à plus de 500 km selon le cycle WLTP. La recharge rapide en courant continu permettra de récupérer 80% de la capacité en moins de 20 minutes sur une borne adaptée.

Un habitacle high-tech et spacieux

L’intérieur de l’EV4 n’a pas encore été dévoilé, mais Kia promet un espace à vivre minimaliste et épuré, mettant l’accent sur le confort des occupants et l’ergonomie. On peut s’attendre à retrouver une planche de bord dominée par un large écran incurvé regroupant l’instrumentation numérique et le système multimédia.

Grâce à l’absence de tunnel de transmission, l’habitacle devrait offrir un plancher plat et un espace aux jambes généreux pour tous les passagers. Les matériaux utilisés seront probablement issus de sources durables, conformément à l’engagement écologique de la marque.

Des technologies de pointe pour une conduite sereine

La Kia EV4 embarquera les dernières innovations en matière d’aide à la conduite et de connectivité. On peut s’attendre à retrouver un système de conduite semi-autonome de niveau 2+, incluant le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au stationnement.

Le véhicule sera également doté d’une connectivité avancée, permettant les mises à jour à distance (over-the-air) du logiciel et l’intégration poussée avec les smartphones. Un assistant vocal intelligent facilitera l’interaction avec les différentes fonctions du véhicule.

Positionnement et stratégie de Kia

Avec l’EV4, Kia vise clairement le segment des berlines électriques compactes premium, actuellement dominé par la Tesla Model 3. La marque sud-coréenne entend se démarquer par un design plus audacieux et une qualité perçue supérieure.

Cette nouvelle venue s’inscrit dans la stratégie d’électrification ambitieuse de Kia, qui prévoit de lancer pas moins de 14 modèles électriques d’ici 2027. L’EV4 jouera un rôle clé dans cette offensive, aux côtés des EV6 et EV9 déjà commercialisés.

Lancement et tarifs

La commercialisation de la Kia EV4 est prévue pour le second semestre 2024 en Europe. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués, mais on peut s’attendre à un positionnement compétitif, probablement autour de 45 000 € pour la version d’entrée de gamme.

Kia devrait proposer plusieurs finitions, ainsi que des options de personnalisation pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante. La marque misera sur un rapport prix/prestations attractif pour séduire les acheteurs potentiels.

Un avenir prometteur pour Kia dans l’électrique

Avec le lancement de l’EV4, Kia confirme ses ambitions sur le marché des véhicules électriques. La marque sud-coréenne, qui a déjà séduit avec ses modèles EV6 et EV9, entend bien s’imposer comme un acteur majeur de la mobilité zéro émission.

Le succès de l’EV4 sera crucial pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le groupe en termes de ventes de véhicules électriques. Kia vise en effet une part de marché mondiale de 6,6% sur le segment de l’électrique d’ici 2025, et l’EV4 devrait largement contribuer à cet objectif.

Les premiers retours sur ce nouveau modèle sont très encourageants, tant du côté des professionnels que du grand public. Si Kia parvient à tenir ses promesses en termes de qualité, de performances et d’autonomie, l’EV4 pourrait bien devenir un best-seller sur le marché européen des voitures électriques.