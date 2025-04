Kia développe un moteur à essence plus puissant et plus efficace pour ses futurs modèles

Le constructeur coréen Kia vient d’annoncer le développement d’un nouveau moteur à essence 4 cylindres qui promet d’améliorer significativement les performances de sa gamme. Ce bloc moteur servira non seulement à propulser des véhicules conventionnels, mais aussi à jouer le rôle de générateur dans les modèles électriques à autonomie étendue (EREV).

Un moteur 2.5 T-GDI aux performances revues à la hausse

Le nouveau moteur 2.5 T-GDI représente une évolution notable dans la stratégie motorisation de Kia. Selon les informations communiquées par la marque, ce bloc affichera une efficacité thermique améliorée de 5% par rapport au moteur actuel de même architecture.

Cette optimisation se traduira par un gain de puissance d’environ 12%, permettant au moteur de franchir la barre symbolique des 300 chevaux. Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons que l’actuel moteur équipant le Sorento développe 281 chevaux, tandis que celui du K5 GT atteint 290 chevaux. Dans les deux cas, le couple maximal s’établit à 430 Nm, une valeur qui devrait également progresser avec cette nouvelle génération de moteur.

(J’ai eu l’occasion d’essayer le Sorento actuel récemment, et je dois dire que même avec « seulement » 281 chevaux, il ne manque déjà pas de punch pour un SUV familial de cette taille!)

Des bénéfices pour toute la gamme électrifiée

L’impact de ce nouveau moteur ne se limitera pas aux véhicules à motorisation classique. Les modèles hybrides de la marque gagneront en nervosité avec une meilleure accélération. La transition entre le mode électrique et thermique sera aussi plus fluide, un point souvent critiqué sur certains hybrides actuels.

Pour les véhicules électriques qui utiliseront ce moteur comme générateur (EREV), Kia annonce une augmentation du rendement global de 4%. Vous vous demandez comment fonctionne un EREV? Imaginez une voiture électrique classique, mais avec un petit moteur thermique qui sert uniquement à recharger la batterie quand celle-ci s’épuise, sans jamais entraîner directement les roues.

Cette configuration permet de combiner les avantages d’une voiture électrique en matière de comportement routier avec l’absence d’angoisse liée à l’autonomie limitée. Le constructeur reste assez discret sur les détails techniques de cette utilisation spécifique du moteur comme générateur d’énergie pour le moment.

Une stratégie ambitieuse pour atteindre 4,19 millions de ventes annuelles

Ce développement s’inscrit dans la vision à moyen terme de Kia qui vise à augmenter considérablement ses volumes de ventes. La marque s’est fixé l’objectif d’atteindre 4,19 millions de véhicules vendus par an, un chiffre qui peut sembler très ambitieux au regard des 3,1 millions d’unités livrées l’an dernier – ce qui constituait pourtant déjà un record historique pour le constructeur.

Pour réaliser cette croissance, Kia mise sur une approche multi-énergies où les moteurs thermiques optimisés joueront encore un rôle important aux côtés des solutions hybrides et 100% électriques.

Un plan produit riche jusqu’à la fin de la décennie

D’ici 2030, la feuille de route de Kia prévoit le lancement de 15 nouveaux modèles électriques et 10 véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. Cette offensive produit s’accompagnera d’une augmentation de la capacité de production du groupe de 17%, pour atteindre 4,25 millions d’unités.

La marque coréenne semble ainsi avoir trouvé un équilibre stratégique entre l’électrification progressive de sa gamme et l’amélioration continue des motorisations thermiques. Une approche pragmatique qui pourrait s’avérer payante dans un contexte où la transition énergétique se fait à des rythmes variables selon les marchés et les segments.

Alors, attendez-vous à voir ce nouveau moteur 2.5 T-GDI débarquer prochainement sous le capot des futurs modèles Kia? La réponse est probablement oui, même si le constructeur n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour son déploiement. Une chose est sûre: avec plus de 300 chevaux sous le pied, les futurs Sorento, K5 et autres modèles haut de gamme de la marque devraient offrir des sensations encore plus sportives, tout en améliorant leur efficience énergétique.

(Et entre nous, ça fait plaisir de voir qu’un constructeur continue d’investir dans l’amélioration des moteurs thermiques, même à l’heure où l’électrification est sur toutes les lèvres!)