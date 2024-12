Jaguar Type 00 : Le concept-car qui révolutionne le design de la marque

Ce que vous devez retenir Dévoilé à l’occasion de la Miami Art Week, le Jaguar Type 00 arbore une silhouette fastback athlétique, avec un capot interminable, des porte-à-faux très courts, des passages de roues musclés et des jantes de 23 pouces.

Jaguar vient de présenter le Type 00, un concept-car visionnaire incarnant le changement radical opéré par la marque britannique dans sa stratégie de design. Avec ses lignes audacieuses et son style avant-gardiste, ce prototype donne le ton des futurs modèles Jaguar. Découvrez en détails cette voiture exceptionnelle marquant le début d’une nouvelle ère pour le constructeur.

Un virage à 180 degrés dans le style Jaguar

Oubliez le classicisme et la relative discrétion qui caractérisaient jusqu’à présent les voitures Jaguar. Grâce au Type 00, le félin britannique rugit plus fort que jamais et affirme une identité esthétique totalement renouvelée, baptisée « modernisme exubérant » en interne.

L’objectif est limpide : se démarquer de la concurrence, notamment allemande, en proposant des modèles beaucoup plus spectaculaires visuellement et en ciblant une clientèle fortunée en quête de distinction. Le récent changement de logo de la marque annonçait déjà ce repositionnement vers le très haut de gamme.

Constantino Segui Gilabert, directeur du design extérieur chez Jaguar, résume parfaitement cette nouvelle philosophie : « Rien d’ordinaire n’a sa place chez Jaguar. En découvrant un nouveau Jaguar pour la première fois, vous devez ressentir l’émotion de vivre une expérience différente de tout ce que vous avez connu auparavant ».

Des proportions et des lignes révolutionnaires

Dévoilé à l’occasion de la Miami Art Week, le Jaguar Type 00 arbore une silhouette fastback athlétique, avec un capot interminable, des porte-à-faux très courts, des passages de roues musclés et des jantes de 23 pouces.

Le traitement du design se veut minimaliste mais agressif, comme en témoigne la face avant avec ses phares ultra-fins et le nom de la marque inscrit sur la calandre. L’arrière contraste avec des lignes plus anguleuses et arbore un hayon sans lunette ainsi que des feux horizontaux camouflés dans un bandeau baptisé « Strikethrough ».

Parmi les autres détails insolites, notons :

L’absence de rétroviseurs, remplacés par des caméras dissimulées dans des blocs en laiton placés en bas des portières

Les deux teintes de carrosserie exclusives « Miami Pink » et « London Blue »

Un intérieur futuriste et luxueux

À bord du Type 00, c’est une ambiance digne d’un vaisseau spatial qui attend les passagers. Les portes à ouverture en élytre révèlent un habitacle traversé par trois poutres en laiton faites main, avec une imposante console centrale de 3,2 mètres de long séparant conducteur et passager.

La planche de bord se résume à deux écrans numériques flottants escamotables. Mais ce sont surtout les matériaux nobles comme la laine pour la garniture des sièges et de l’installation audio ou la pierre de travertin en guise de piètement pour les sièges qui marquent les esprits.

La console centrale renferme également un « totem » permettant de personnaliser l’éclairage d’ambiance, les graphismes des écrans et même le parfum d’intérieur. Autant d’éléments favorisant une expérience à bord unique et sur-mesure.

Un GT électrique performant et high-tech

S’appuyant sur la nouvelle plateforme JEA (Jaguar Electric Architecture) conçue spécifiquement pour l’électrique, ce GT 4 portes promet une expérience de conduite alliant agilité, confort et performances.

Même si la fiche technique complète reste à dévoiler, Jaguar annonce d’ores et déjà :

Une autonomie de 770 km (cycle WLTP)

Une recharge rapide permettant de récupérer 321 km en seulement 15 minutes

De quoi abattre sans stress de longs trajets au volant de cette Jaguar futuriste.

Bientôt un modèle de série et un réseau de vente dédié

Si le Type 00 n’est qu’un concept-car, il préfigure grandement le premier modèle électrique de série de Jaguar attendu fin 2025 et qui sera produit au Royaume-Uni.

Pour accompagner cette nouvelle gamme, un réseau de distribution exclusif verra le jour, avec des points de vente soigneusement sélectionnés dans le monde entier. Le but : immerger le client dans l’univers de la marque tout en mettant en valeur l’identité culturelle du lieu d’implantation.

La première de ces nouvelles boutiques Jaguar ouvrira d’ailleurs en plein cœur du quartier de la mode et du luxe parisien, dans le 8ème arrondissement. Le félin britannique est fin prêt à en découdre avec l’élite automobile mondiale.