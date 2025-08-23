Italie : La bureaucratie désactive 10 000 radars de vitesse – Risque de chaos sans fin sur les routes

Ce que vous devez retenir Tout a commencé en avril 2024, lorsque la décision du Cour suprême a déclaré que les amendes générées par des appareils « certifiés » mais pas complètement approuvés par l’État n’étaient pas valides.

Cameres de vitesse en Italie : une situation surréaliste

Les radars de vitesse jouent un rôle crucial dans le respect des limites de vitesse, garantissant ainsi la sécurité sur nos routes. Cependant, en Italie, ces dispositifs se retrouvent au cœur d’une situation incroyable qui dépasse la fiction. Plus de 10 000 radars fixes et mobiles risquent d’être désactivés à partir du 18 octobre en raison de complications bureaucratiques.

Tout a commencé en avril 2024, lorsque la décision du Cour suprême a déclaré que les amendes générées par des appareils « certifiés » mais pas complètement approuvés par l’État n’étaient pas valides. À partir de là, l’incertitude a plongé les autorités locales dans une situation délicate.

Le nouveau règlement, qui entrera en vigueur en 2025, impose aux municipalités et autres entités publiques d’enregistrer chaque radar auprès du Ministère des Infrastructures et des Transports. Cela implique de fournir des informations détaillées sur chaque appareil : emplacement, modèle, documents d’approbation, etc. Mais voilà, les collectivités locales déclarent ne pas disposer du formulaire numérique nécessaire pour transmettre ces informations.

Cette situation n’est pas anodine. Même si le ministère devait publier ce formulaire avant le 19 août, les procédures stagnent, ce qui finit par mettre en péril tout le système de surveillance de la vitesse.

Une organisation de consommateurs, Codacons, alerte que sans ce formulaire, la majorité des radars seront considérés comme illégaux et devront être désactivés. Actuellement, il est estimé que 60 % des radars fixes et 67 % des radars mobiles ne répondent pas aux nouveaux critères. Cela entraîne une remise en question de milliers d’amendes pour excès de vitesse, déjà infligées cet été.

Si aucune solution n’est trouvée d’ici octobre, on pourrait se retrouver avec des routes italiennes totalement dépourvues de contrôle électronique de vitesse. Imaginez la scène : les conductrices et conducteurs pourraient bientôt circuler sans se soucier des radars ! Cela ouvre la porte à un nombre sans précédent d’appels et d’annulations de contraventions.

La situation est doublement inquiétante. D’une part, cela remet en cause les mesures de sécurité routière qui, ces dernières années, ont contribué à réduire le nombre d’accidents. D’autre part, cela souligne l’inefficacité des administrations à gérer des situations critiques. L’absence de clarté sur les obligations de signalement pourrait bien se traduire par une hausse des comportements dangereux sur les routes.

Réflexions personnelles

Quand on y pense, ces radars sont souvent perçus comme des ennemis par certains conductrices et conducteurs, alors qu’ils jouent un rôle crucial dans la régulation de la vitesse. Personnellement, j’estime qu’un bon équilibre est nécessaire. La sécurité doit toujours primer, et une gestion efficace des dispositifs de contrôle est essentielle pour y parvenir.

Pour l’heure, l’avenir des radars italiens reste incertain. La complexité administrative semble avoir le dessus sur les questions de sécurité routière. Cela nous amène à réfléchir à l’importance d’une bonne gouvernance, surtout lorsqu’il s’agit de dispositifs qui visent à protéger la vie de chacun sur la route.

Une perspective d’avenir

Il sera fascinant de voir comment cette situation évoluera. Les voyages en voiture, si prisés par nombre d’entre nous, pourraient-ils prendre un tournant radical ? Pour l’instant, chaque automobiliste peut envisager avec une mélancolie prudente les possibilités de routes italiennes sans les radars – une vision à la fois fascinante et préoccupante.

Reste à voir si le gouvernement parviendra à remédier à cette situation avant qu’il ne soit trop tard. Comme toujours, il est crucial de rester informé et de comprendre les enjeux qui sous-tendent la sécurité routière dans nos sociétés.