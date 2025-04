Interdiction des voitures électriques dans les parkings : réaction excessive ou mesure de sécurité raisonnable ?

Suite à une série d’incendies impliquant des véhicules électriques ces dernières semaines, le débat sur leur présence dans les parkings souterrains s’est ravivé en France et en Europe. La question mérite d’être analysée en profondeur, au-delà des réactions émotionnelles.

Comme après chaque accident grave, une réflexion s’engage sur les mesures préventives possibles. C’est exactement ce qui se produit après l’incendie tragique d’une voiture électrique dans un parking souterrain qui a causé la mort de deux pompiers. Le sujet de l’interdiction des véhicules électriques dans les parkings est revenu sur le devant de la scène, avec son lot de vérités et de fausses informations.

Une succession d’incidents qui interroge

Depuis fin 2024, quatre voitures électriques ont pris feu dans différents incidents, créant une inquiétude grandissante. Cette situation a même poussé certains parkings privés à prendre des mesures drastiques. Un parking du centre-ville a par exemple affiché : « Face aux risques d’incendie potentiels liés aux voitures 100% électriques, l’accès de ces véhicules au parking est interdit. »

Mais sommes-nous face à une réaction anti-électrique instinctive ou à une réponse rationnelle ? Quand plusieurs incendies surviennent en peu de temps, l’inquiétude est naturelle, mais il faut replacer ces événements dans leur contexte.

Les défis de la lutte contre les incendies de batteries

Un incendie de voiture électrique dans un parking fermé pose des défis techniques majeurs. Les pompiers expliquent que pour stopper la réaction en chaîne de ces feux, une réfrigération « constante » et un « isolement » sont nécessaires. Ce type d’intervention peut durer bien plus longtemps qu’avec un véhicule thermique.

Les services de mobilité urbaine travaillent activement pour « déterminer les causes exactes de ces incidents » et leur « fréquence réelle ». Le maire a annoncé que des « mesures adaptées pour une meilleure protection de la sécurité » seront mises en place si nécessaire.

Il a aussi tenu à rassurer : « Hormis le tragique incident récent et quelques cas isolés, nous n’avons pas constaté un nombre d’incidents justifiant des mesures immédiates comme l’interdiction des véhicules électriques dans les parkings. »

Le risque en perspective

La numéro deux de la municipalité a rappelé que « diverses études internationales menées aux États-Unis et dans les pays nordiques, où la pénétration des véhicules électriques est bien plus importante, montrent que le risque d’incendie pour les voitures électriques est en fait inférieur à celui des véhicules thermiques. »

Ces déclarations faisaient suite aux propos d’un élu d’opposition qualifiant les voitures électriques de « bombes à retardement imposées par des agendas mondialistes. »

Elle a insisté sur le fait que « les données ne suggèrent pas que les véhicules électriques présentent un risque d’incendie plus élevé que les moteurs à combustion. Cela signifie-t-il que le risque est nul ? Bien sûr que non, mais il ne l’est pas non plus avec les véhicules thermiques, pour lesquels les pompiers interviennent des centaines de fois chaque année. »

Adapter les infrastructures plutôt qu’interdire

La représentante de la mairie a néanmoins reconnu que l’extinction d’un incendie de voiture électrique nécessite des techniques différentes de celles utilisées pour les véhicules classiques.

L’Association de Lutte contre les Incendies souligne la nécessité de concevoir des infrastructures adaptées aux problématiques spécifiques des batteries au lithium.

L’association propose d’aménager les parkings hébergeant des voitures équipées de batteries au lithium : « les accès, la ventilation, les compartiments, le réseau électrique… »

Il semble judicieux de créer « des espaces dédiés aux véhicules électriques et aux systèmes de recharge, isolés du reste du parking par des systèmes de compartimentage automatiques : portes coupe-feu, systèmes d’aspersion d’eau », auxquels s’ajouteraient des dispositifs spécifiques d’extraction, de pressurisation et de contrôle des fumées, ainsi que de détection précoce des incendies.

Une solution équilibrée face à la transition énergétique

L’interdiction pure et simple des voitures électriques dans les parkings ne semble pas être une solution viable. Imaginez le paradoxe : après avoir encouragé l’achat de véhicules électriques, on demanderait aux propriétaires de les stationner uniquement en extérieur ? (Une absurdité quand on y pense, non ?)

Les incendies de voitures électriques rappellent un peu les accidents d’avion : ils sont relativement rares, mais quand ils surviennent, surtout plusieurs en succession rapide, ils génèrent une attention médiatique disproportionnée.

La voie à suivre serait, comme le recommande l’Association de Lutte contre les Incendies, d’améliorer les équipements des parkings pour les adapter à cette nouvelle réalité. Un défi qui demandera des investissements significatifs et une planification à long terme, mais qui représente la réponse la plus équilibrée entre sécurité et progrès.