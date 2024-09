Incroyable erreur de Williams à Bakou : une voiture envoyée en piste avec un ventilateur attaché

L’écurie britannique Williams a connu un moment de confusion embarrassant lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1. La voiture d’Alexander Albon a été relâchée dans la voie des stands avec un ventilateur de refroidissement encore attaché, provoquant une situation aussi insolite que potentiellement dangereuse. Cet incident, bien que sans conséquence grave, soulève des questions sur les procédures de sécurité et la pression subie par les équipes lors des séances cruciales.

La séance de qualification du Grand Prix d’Azerbaïdjan s’annonçait prometteuse pour l’écurie Williams, avec ses deux pilotes qualifiés pour la Q3. Cependant, l’euphorie du moment a été ternie par une erreur de procédure pour le moins surprenante. Au début de la dernière partie des qualifications, la voiture d’Alexander Albon a quitté son stand avec un élément qui n’aurait jamais dû s’y trouver : un ventilateur de refroidissement.

Ces ventilateurs sont couramment utilisés dans les stands pour maintenir la température des voitures à un niveau optimal entre les runs. Normalement, ils sont retirés juste avant que la voiture ne soit relâchée. Dans ce cas précis, l’équipe a omis cette étape cruciale, créant une situation potentiellement dangereuse.

Dès qu’il a réalisé le problème, Alexander Albon a immédiatement arrêté sa voiture à la sortie de la voie des stands. Le pilote anglo-thaïlandais s’est alors retrouvé face à un dilemme : il ne pouvait pas recevoir d’aide extérieure pour retirer le ventilateur, sous peine de disqualification pour assistance externe.

Faisant preuve d’une grande présence d’esprit, Albon a réussi, non sans difficulté, à se débarrasser lui-même du ventilateur. Cette tâche s’est avérée particulièrement ardue compte tenu de sa position dans le cockpit, sanglé par les ceintures de sécurité. Une fois le ventilateur au sol, les commissaires ont pu le retirer de la piste, permettant à Albon de reprendre sa route.

Bien que cette mésaventure n’ait pas eu de conséquences dramatiques sur le résultat final des qualifications, elle a néanmoins privé Alexander Albon de sa dernière tentative en Q3. Le pilote Williams a finalement terminé 10ème, juste derrière son coéquipier Franco Colapinto, qui signait une impressionnante 9ème place pour sa deuxième qualification en Formule 1.

L’équipe Williams s’est immédiatement excusée auprès d’Albon pour cette erreur, promettant que cela ne se reproduirait plus. Cet incident souligne l’importance cruciale des procédures de vérification et de la communication au sein d’une équipe de Formule 1, même dans les moments de forte pression.

