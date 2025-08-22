Ils te collent par derrière pour te dépasser ? Avec cette astuce, fais-les garder leurs distances !

Ce que vous devez retenir Le Code de la route en France prévoit une amende de 80 euros pour le non-respect des distances de sécurité.

Cependant, il n’y a pas de distance précise indiquée, laissant le soin aux forces de l’ordre et aux conductrices de décider à quelle distance elles doivent se situer par rapport à celui qui les précède.

pour calculer la distance de sécurité en mètres, il suffit de multiplier le premier chiffre de la limite de vitesse par lui-même.

Comprendre le phénomène du tailgating sur la route

Connaissez-vous cette situation où votre plus grand allié sur la route sont les essuie-glaces et non les freins ?

Le tailgating, c’est-à-dire cette habitude agacante de nombreux conducteurs à rester très près du pare-chocs du véhicule qui précède, est un problème récurrent sur nos routes. Cette conduite pressante est souvent observée chez les conductrices impatientes qui souhaitent dépasser ou pousser la voiture devant à accélérer. Des études montrent que cette pratique génère une tension considérable, rendant la conductrice du véhicule de devant moins attentive et plus imprévisible. Son attention se recentre plutôt sur le véhicule qui la pousse, tandis que son rythme cardiaque peut augmenter jusqu’à 30%.

Le Code de la route en France prévoit une amende de 80 euros pour le non-respect des distances de sécurité. Cependant, il n’y a pas de distance précise indiquée, laissant le soin aux forces de l’ordre et aux conductrices de décider à quelle distance elles doivent se situer par rapport à celui qui les précède. Cela entraîne des abus, certaines personne n’hésitant pas à coller le véhicule de devant. Parfois, pour se défaire de cette pression, la conductrice peut penser à freiner brusquement pour impressionner celle qui est trop près. Une méthode qui, en plus d’être dangereuse, est illégale car le freinage inopiné entraîne également une amende de 80 euros.

Une alternative : l’utilisation des essuie-glaces

Une technique simple et efficace consiste à activer les essuie-glaces avec le liquide de lavage du par-brise. Ce geste fait que le liquide est projeté vers l’arrière, provoquant une réaction instinctive de freinage de la conductrice collante. Cela contribue à désamorcer une situation potentiellement dangereuse.

Cette méthode est à privilégier sur des routes urbaines ou rurales, où les possibilités de laisser passer le véhicule de derrière en toute sécurité sont limitées. Sur l’autoroute, il est plus sage de changer de voies afin de poursuivre son trajet sans être dérangée par une conductrice ne respectant pas les distances de sécurité.

Comment respecter les distances de sécurité

Pour s’assurer que l’on maintient une distance de sécurité appropriée, les experts recommandent deux règles simples. La première est le « règle du carré » : pour calculer la distance de sécurité en mètres, il suffit de multiplier le premier chiffre de la limite de vitesse par lui-même. Par exemple, si la limite est de 50 km/h, la distance devrait être de 25 mètres.

La seconde est la règle des trois secondes. Choisissez un point fixe, comme un panneau, et lorsque le véhicule devant vous le dépasse, commencez à compter jusqu’à trois (pour plus de précision, vous pouvez compter comme suit : « mille un, mille deux, mille trois »). Si votre voiture n’atteint pas le point de référence avant d’avoir terminé de compter, cela signifie que la distance est suffisante. Dans le cas contraire, il est nécessaire de l’augmenter pour garantir votre sécurité.

Conclusion

Le tailgating est un comportement à éviter du fait des dangers qu’il engendre. En suivant quelques règles simples et en restant vigilant, on peut contribuer à une conduite plus sereine et sécuritaire sur la route. Pensez-y : la sécurité est l’affaire de tous.